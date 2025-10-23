Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Komary tygrysie w kolejnym regionie kraju. Władze ostrzegają

Komar tygrysi
Komary zabijają więcej ludzi niż wojny. Naukowcy sięgają po sztuczną inteligencję
Źródło: Remigiusz Skierski/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Komary tygrysie pojawiły się w dystrykcie Braga położonym na północy Portugalii. Owady te mogą roznosić groźne choroby tropikalne, takie jak zika, denga oraz chikungunya.

W pierwszej połowie października w portugalskiej miejscowości Vila Verde w dystrykcie Braga pojawiły się komary tygrysie (Aedes albopictus). Jest to gatunek inwazyjny i może przenosić groźne choroby takie jak denga, zika czy chikungunya.

Biolodzy i wirusolodzy z Generalnej Dyrekcji Służby Zdrowia (DGS), agendy portugalskiego rządu, uznali pojawienie się tych owadów w tej części kraju za bezprecedensowe. Zaznaczyli, że pojedyncze osobniki komarów tygrysich pojawiały się do tej pory rzadko na terenie kontynentalnej Portugalii.

Owad na przynęcie i szok w całym kraju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Owad na przynęcie i szok w całym kraju

Apel służb

W październiku mieszkańcy dystryktu Braga otrzymali wezwanie do podjęcia działań służących prewencji, jeśli chodzi o rozpowszechnianie się nowego gatunku komara. Służby sanitarno-epidemiologiczne apelowały na przykład o opróżnianie pojemników z wodą, wszystkich znajdujących się wokół domostw, które mogłyby sprzyjać powiększaniu się populacji komarów. Ludzi proszono też o przykrywanie dużych zbiorników z wodą, np. basenów z niechlorowaną wodą, a także do częstej wymiany wodny pitnej dla zwierząt hodowlanych. Ponadto władze apelowały o stosowanie repelentów, a także noszenie długich, jasnych ubrań, które chronią przed komarami.

Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Źródło: Shutterstock

Mogą przenosić groźne choroby

W ostatnich latach notowano występowanie komarów tygrysich jedynie w popularnym wśród turystów regionie Algarve, a także w Alentejo, na południu Portugalii. W oparciu o analizy, przekazane DGS w październiku przez jej laboratorium w Bradze, w organizmach analizowanych osobników nie stwierdzono mikroorganizmów wywołujących żadnej z chorób tropikalnych ani innych chorób zakaźnych. Pierwszy sygnał o zaobserwowaniu w dystrykcie Braga tego egzotycznego komara dotarł do służb sanitarnych pod koniec 2024 r. - przekazał lokalnym mediom doktor Pedro Pereira, koordynujący badanie dotyczące Aedes albopictus. - W kolejnych miesiącach podjęto badania, dzięki którym potwierdzono, że gatunek ten występuje obecnie w dystrykcie Braga - dodał.

Komary tygrysie w innych częściach Portugalii

Według danych DGS, w drugiej połowie tego roku pojawienie się komarów tygrysich potwierdzono również w regionie Cova da Beira, na wschodzie Portugalii, a także w gminie Pombal, na środkowym zachodzie tego kraju. Natomiast w lutym tego roku służby sanitarno-epidemiologiczne Madery potwierdziły przypadki pojawienia się wirusa dengi w organizmach komarów z gatunku Aedes aegypti.

Komar tygrysi
Komar tygrysi
Źródło: Shutterstock

Autorka/Autor: anw/dd

Źródło: PAP, publico.pt

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
owadyPortugalia
Czytaj także:
Gigantyczna fala rozchodząca się po Drodze Mlecznej
Przez Drogę Mleczną przechodzi ogromna fala. Naukowcy nie wiedzą dlaczego
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać
Polska
Uwaga na silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW w czterech województwach
Prognoza
Jesień, pogodnie
Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać
Prognoza
Burza tropikalna Melissa na zdjęciach satelitarnych
Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności
Świat
Delfin zwyczajny
Żyją krócej. Czy delfiny zwyczajne wyginą?
Nauka
Mgła, mglista pochmurna noc
Miejscami noc będzie deszczowa i mglista
Prognoza
Burza Benjamin przyniesie silne porywy wiatru
Burza Benjamin. Te kraje szykują się na wichury
Świat
Lampart amurski (Panthera pardus orientalis)
Tych dzikich kotów została garstka. Cała nadzieja w sztucznej inseminacji
Nauka
Deszczowy dzień, jesień
Czeka nas istotne załamanie pogody
Prognoza
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach
Nauka
Upalnie w Sydney
Ponad 46 stopni na termometrach, padają rekordy
Świat
Ciepło na 1 listopada
W modelach panuje zgoda. Co czeka nas w pogodzie 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Bolid widoczny nad Polską, 20.10.25
Rozbłysk nad Polską. Pochodził z nietypowego źródła
Nauka
Culiseta annulata
Owad na przynęcie i szok w całym kraju
Świat
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Sporo chmur, lokalnie słabo popada. Pogoda na dziś
Prognoza
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Warto wziąć lornetkę i wypatrywać jej na niebie
Ciekawostki
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Nocą lokalnie zrobi się mgliście
Prognoza
Tajemniczy obiekt na odludziu
Znaleźli zwęglony, tlący się złom. Może być częścią rakiety
Świat
Wydry morskie kradną deski surfingowe
Wydry zabierają deski, władze ostrzegają
Ciekawostki
Deszcz, ulewy, jesień
Nadciąga załamanie pogody
Prognoza
We wtorek w Nowej Zelandii silnie wiało
Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"
Świat
Temperatura w Australii we wtorek 21 października 2025 roku
Październikowy skwar. Na horyzoncie burze i huraganowy wiatr
Świat
Powódź porwała dom mieszkańca Alaski
Woda porwała dom wraz z jego mieszkańcem. Nagranie
Świat
Zanieczyszczone powietrze w New Delhi w Indiach
Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie
Świat
Zmiana pogody coraz bliżej
Zmiana pogody coraz bliżej. Kiedy zrobi się ciepło?
Prognoza
W Ermont (Dolina Oise) niedaleko Paryża przeszło tornado
Trąba powietrzna powaliła żurawie. Nie żyje jedna osoba
Świat
Mroźny poranek - zdjęcie poglądowe
Temperatura podzieliła Polskę. 20 stopni Celsjusza różnicy
Polska
Silny wiatr
Dziś będzie ciepło, ale wietrznie
Prognoza
Arktyka
Nieznany proces odkryty pod topniejącym lodem
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica