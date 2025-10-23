Komary tygrysie w kolejnym regionie kraju. Władze ostrzegają

Komary zabijają więcej ludzi niż wojny. Naukowcy sięgają po sztuczną inteligencję Źródło: Remigiusz Skierski/Fakty o Świecie TVN24 BiS

W pierwszej połowie października w portugalskiej miejscowości Vila Verde w dystrykcie Braga pojawiły się komary tygrysie (Aedes albopictus). Jest to gatunek inwazyjny i może przenosić groźne choroby takie jak denga, zika czy chikungunya.

Biolodzy i wirusolodzy z Generalnej Dyrekcji Służby Zdrowia (DGS), agendy portugalskiego rządu, uznali pojawienie się tych owadów w tej części kraju za bezprecedensowe. Zaznaczyli, że pojedyncze osobniki komarów tygrysich pojawiały się do tej pory rzadko na terenie kontynentalnej Portugalii.

Apel służb

W październiku mieszkańcy dystryktu Braga otrzymali wezwanie do podjęcia działań służących prewencji, jeśli chodzi o rozpowszechnianie się nowego gatunku komara. Służby sanitarno-epidemiologiczne apelowały na przykład o opróżnianie pojemników z wodą, wszystkich znajdujących się wokół domostw, które mogłyby sprzyjać powiększaniu się populacji komarów. Ludzi proszono też o przykrywanie dużych zbiorników z wodą, np. basenów z niechlorowaną wodą, a także do częstej wymiany wodny pitnej dla zwierząt hodowlanych. Ponadto władze apelowały o stosowanie repelentów, a także noszenie długich, jasnych ubrań, które chronią przed komarami.

Mogą przenosić groźne choroby

W ostatnich latach notowano występowanie komarów tygrysich jedynie w popularnym wśród turystów regionie Algarve, a także w Alentejo, na południu Portugalii. W oparciu o analizy, przekazane DGS w październiku przez jej laboratorium w Bradze, w organizmach analizowanych osobników nie stwierdzono mikroorganizmów wywołujących żadnej z chorób tropikalnych ani innych chorób zakaźnych. Pierwszy sygnał o zaobserwowaniu w dystrykcie Braga tego egzotycznego komara dotarł do służb sanitarnych pod koniec 2024 r. - przekazał lokalnym mediom doktor Pedro Pereira, koordynujący badanie dotyczące Aedes albopictus. - W kolejnych miesiącach podjęto badania, dzięki którym potwierdzono, że gatunek ten występuje obecnie w dystrykcie Braga - dodał.

Komary tygrysie w innych częściach Portugalii

Według danych DGS, w drugiej połowie tego roku pojawienie się komarów tygrysich potwierdzono również w regionie Cova da Beira, na wschodzie Portugalii, a także w gminie Pombal, na środkowym zachodzie tego kraju. Natomiast w lutym tego roku służby sanitarno-epidemiologiczne Madery potwierdziły przypadki pojawienia się wirusa dengi w organizmach komarów z gatunku Aedes aegypti.

