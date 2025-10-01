Logo TVN24
Świat

Anomalia będzie duża. Chłód sunie nad Bałkany

shutterstock_2527472775
Prognozowana temperatura na Bałkanach
Źródło: ventusky.com
Mieszkańcy Bałkanów przeżyją w najbliższych dniach drastyczne ochłodzenie. Za sprawą napływu zimnych mas powietrza temperatura może tam się mocno obniżyć. O szczegółach opowiadają synoptycy tvnmeteo.pl.

Przełom września i października przyniósł spore ochłodzenie we wschodniej i środkowej części Europy. Masy zimnego powietrza z północy wkroczyły już między innymi do Polski. W Tatrach sypie śniegiem, a termometry w większości kraju pokazują wartości około 10 stopni Celsjusza. Według prognoz w najbliższych dniach fala chłodu dotrze także nad Bałkany, przynosząc temperaturę niższą o nawet 10-12 stopni od średniej.

- Masa zimnego powietrza, pchana przez wyż z północy, zsuwa się teraz na południe kontynentu i z tego powodu w czwartek oraz w piątek opady śniegu prognozowane są także na Bałkanach i to na niezbyt dużej wysokości, bo już od 500-600 metrów nad poziomem morza - zaznaczył synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

W tamtej części Europy, oprócz opadów śniegu, wystąpią także ulewne opady deszczu i silny wiatr, co związane jest z aktywnym niżem przemieszczającym się w kierunku Grecji.

Prognozowana temperatura na Bałkanach
Prognozowana temperatura na Bałkanach
Źródło: ventusky.com

Nagła zmiana

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, jeszcze niedawno temperatura na Bałkanach sięgała 30 stopni Celsjusza, a obecnie oscyluje między 15 a 20 st. C. Z kolei w czwartek i piątek termometry wskażą jedynie jednocyfrowe wartości maksymalne.

- Za te prawdziwie jesienne warunki odpowiada układ niskiego ciśnienia na wysokości około 5,5 kilometra, który sprzyja spływowi zimnego powietrza oraz formowaniu się rozległej pokrywy dużego zachmurzenia. Układ ten ma wpływ na pogodę od północno-wschodniej Europy po Półwysep Bałkański - dodała ekspertka.

Porcja zimna nad Europą
Porcja zimna nad Europą
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com

Autorka/Autor: fw

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaJesień
