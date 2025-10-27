Osuwisko w Oslo. Ewakuowano kilkaset osób

Oslo w Norwegii Źródło: Google Earth

Jak podał lokalny nadawca NRK, ziemia osunęła się niedaleko Placu Carla Bernera we wschodniej części stolicy Norwegii. Masy ziemi częściowo osunęły się na drogę biegnącą przy domu studenckim Carl Berners Studenthus około godziny 17. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy najpierw na Kontakt24.

Osuwisko w Oslo. Hałas nie do opisania

Obszar, na którym doszło do osunięcia, okazał się dość duży. Policja podjęła decyzję o ewakuacji studentów z akademika oraz znajdujących się po drugiej stronie osuwiska bloków mieszkalnych. Łącznie domy opuściło ponad 300 osób.

Jeden ze studentów opowiadał, że już od pewnego czasu obawiał się podobnej sytuacji - dotychczasowe ​​zabezpieczenie kamieni wyglądało niepewnie. W momencie zdarzenia był na miejscu.

- Stałem tuż przy budynku. Hałas był nie do opisania - powiedział.

Około godziny 21 teren został zbadany przez geologów, którzy ocenili obszar jako niestabilny i oszacowali, że akademikowi zagraża kilkadziesiąt ton błota i kamieni. Badania będą kontynuowane w poniedziałek rano.