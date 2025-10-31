Orki u wybrzeży Portugalii. Spotkania z nimi są coraz częstsze

Orki zaatakowały jacht. Do zdarzenia doszło 13 września 2025 roku Źródło: TVN24

Według danych Instytutu Hydrograficznego Portugalskiej Marynarki w Lizbonie, od początku roku odnotowano blisko 60 spotkań orek ze statkami u wybrzeży Portugalii. Niektóre z nich były atakami.

- Odnotowaliśmy 30 obserwacji orek i 24 interakcje z nimi - powiedział komendant João Ferraz Fernandes z Portugalskiego Urzędu Morskiego w rozmowie z Euronews.

Zdaniem ekspertów ataki mogą wynikać z obaw tych morskich ssaków o pożywienie, a jednostki pływające są postrzegane jako potencjalna konkurencja. Portugalscy biolodzy uważają, że za tą teorią przemawia m.in. fakt licznych ataków orek u południowych brzegów Portugalii, gdzie ssaki te zazwyczaj polują na tuńczyka.

Inną hipotezą, jaką stawiają naukowcy, jest zabawa orek z płetwą sterową jachtów, kończąca się zwykle jego zniszczeniem. Zdaniem amerykańskiej biolożki Naomi Rose z niezależnego Instytutu na rzecz Zwierząt w Waszyngtonie, zbliżające się do jachtów ssaki poszukują prawdopodobnie towarzysza zabawy. - Takie zachowanie ma więcej wspólnego z gwałtownymi zabawami niż z agresją - uważa Naomi Rose.

Portugalski Instytut Ochrony Przyrody i Lasów (ICNF) opracował protokół bezpieczeństwa określający zachowania, jakie należy podjąć w przypadku, gdy orki zbliżą się do łodzi. "Jeśli warunki na morzu na to pozwalają, należy unieruchomić statek i zwolnić ster lub włączyć bieg wsteczny, Należy nie zmieniać gwałtownie kierunku" - zaleca ICNF.

Naukowcy wciąż nie są jednomyślni w sprawie przyczyn ataków orek na jachty, ale zgodnie potwierdzają, że zdarzenia te mają coraz bardziej gwałtowny przebieg. W kilku przypadkach, jak potwierdza portugalska policja morska, doszło bowiem do zatonięcia jednostki. Badacze wskazują na fakt, że coraz częściej orki atakują cały jacht - uderzając w jego burty, a nie tylko w płetwę sterową. Pierwsze poważniejsze ataki orek na jachty rozpoczęły się w 2020 r. Dochodziło do nich szczególnie w pobliżu wybrzeża regionu Algarve na południu Portugalii, popularnego wśród turystów.