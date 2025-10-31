Logo TVN24
Świat

Orki u wybrzeży Portugalii. Spotkania z nimi są coraz częstsze

Orki
Orki zaatakowały jacht. Do zdarzenia doszło 13 września 2025 roku
Źródło: TVN24
Od stycznia do października doszło u wybrzeży Portugalii do blisko 60 spotkań orek ze statkami - wynika z szacunków Instytutu Hydrograficznego Portugalskiej Marynarki Wojennej w Lizbonie.

Według danych Instytutu Hydrograficznego Portugalskiej Marynarki w Lizbonie, od początku roku odnotowano blisko 60 spotkań orek ze statkami u wybrzeży Portugalii. Niektóre z nich były atakami.

- Odnotowaliśmy 30 obserwacji orek i 24 interakcje z nimi - powiedział komendant João Ferraz Fernandes z Portugalskiego Urzędu Morskiego w rozmowie z Euronews.

Zdaniem ekspertów ataki mogą wynikać z obaw tych morskich ssaków o pożywienie, a jednostki pływające są postrzegane jako potencjalna konkurencja. Portugalscy biolodzy uważają, że za tą teorią przemawia m.in. fakt licznych ataków orek u południowych brzegów Portugalii, gdzie ssaki te zazwyczaj polują na tuńczyka.

Ataki orek

Inną hipotezą, jaką stawiają naukowcy, jest zabawa orek z płetwą sterową jachtów, kończąca się zwykle jego zniszczeniem. Zdaniem amerykańskiej biolożki Naomi Rose z niezależnego Instytutu na rzecz Zwierząt w Waszyngtonie, zbliżające się do jachtów ssaki poszukują prawdopodobnie towarzysza zabawy. - Takie zachowanie ma więcej wspólnego z gwałtownymi zabawami niż z agresją - uważa Naomi Rose.

Portugalski Instytut Ochrony Przyrody i Lasów (ICNF) opracował protokół bezpieczeństwa określający zachowania, jakie należy podjąć w przypadku, gdy orki zbliżą się do łodzi. "Jeśli warunki na morzu na to pozwalają, należy unieruchomić statek i zwolnić ster lub włączyć bieg wsteczny, Należy nie zmieniać gwałtownie kierunku" - zaleca ICNF.

Orki zaatakowały jacht. Do zdarzenia doszło 13 września 2025 roku
Źródło: TVN24

Naukowcy wciąż nie są jednomyślni w sprawie przyczyn ataków orek na jachty, ale zgodnie potwierdzają, że zdarzenia te mają coraz bardziej gwałtowny przebieg. W kilku przypadkach, jak potwierdza portugalska policja morska, doszło bowiem do zatonięcia jednostki. Badacze wskazują na fakt, że coraz częściej orki atakują cały jacht - uderzając w jego burty, a nie tylko w płetwę sterową. Pierwsze poważniejsze ataki orek na jachty rozpoczęły się w 2020 r. Dochodziło do nich szczególnie w pobliżu wybrzeża regionu Algarve na południu Portugalii, popularnego wśród turystów.

Orki zaatakowały jacht u wybrzeży Portugalii

Orki zaatakowały jacht u wybrzeży Portugalii

Orki zaatakowały jacht

Orki zaatakowały jacht

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, hidrografico.pt, pt.euronews.com

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock - zdj. ilustracyjne

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica