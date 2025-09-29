Namibia. Spłonęła jedna trzecia parku narodowego. Zginęła nieznana liczba zwierząt

Pożar w Parku Narodowym Etoszy w Namibii Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pożar w Parku Narodowym Etoszy, który zaczął się 22 września, objął już ponad 775 tysięcy hektarów. To nieco ponad jedna trzecia jego całkowitej powierzchni. Ponadto ogniem zajęło się ponad 170 tys. ha poza granicami parku, w tym w sąsiedniej Angoli.

Ogromny pożar - dlaczego wybuchł

Według namibijskiego ministerstwa środowiska, leśnictwa i turystyki pożar rozpoczął się w południowo-zachodniej części parku. Ogień został zaprószony prawdopodobnie w pobliskim gospodarstwie produkującym węgiel drzewny. Do szybkiego rozprzestrzeniania się żywiołu przyczyniły się silny wiatr i sucha roślinność. Ministerstwo oceniło straty jako ogromne. Podobnego zdania jest biuro prezydentki Namibii Lucii Witbooi.

"Pożar stanowi poważne zagrożenie dla bioróżnorodności, dzikiej przyrody i źródeł utrzymania społeczności na dotkniętych obszarach" - poinformowało biuro w niedzielnym oświadczeniu w mediach społecznościowych. Ponadto przekazało, że w pożarze zginęła nieznana liczba zwierząt, ale nie odnotowano ofiar śmiertelnych wśród ludzi.

Pożar w Parku Narodowym Etoszy w Namibii Źródło: Reuters

Żołnierze wysłani do walki z pożarem

W oświadczeniu biuro prezydentki poinformowało również, że w regionach Oshikoto, Oshana i Kunene pożar znajduje się pod kontrolą, ale w regionie Omusati wciąż trwa walka z żywiołem. Przekazało także, że w niedzielę do walki z ogniem wysłano 500 żołnierzy, którzy dołączyli do 40 znajdujących się już na miejscu. Poza tym władze udostępniły strażakom dwa helikoptery.

Park Narodowy Etoszy to jedna z największych atrakcji Namibii. Według ministerstwa turystyki każdego roku odwiedza go około 200 tysięcy osób. Park jest domem dla 114 gatunków ssaków, w tym słoni, lwów, żyraf oraz krytycznie zagrożonych nosorożców czarnych, a także 340 gatunków ptaków. Znajduje się tu także solnisko - obszar lądowy o silnym zasoleniu - które jest na tyle duże, że widać je z kosmosu.