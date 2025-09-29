Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Namibia. Spłonęła jedna trzecia parku narodowego. Zginęła nieznana liczba zwierząt

|
Pożar w Parku Narodowym Etoszy w Namibii
Pożar w Parku Narodowym Etoszy w Namibii
Źródło: Reuters
Namibia zmaga się z ogromnym pożarem parku narodowego. Ogień szaleje już ponad tydzień i objął setki tysięcy hektarów chronionego obszaru. Władze wysłały żołnierzy do walki z żywiołem.

Pożar w Parku Narodowym Etoszy, który zaczął się 22 września, objął już ponad 775 tysięcy hektarów. To nieco ponad jedna trzecia jego całkowitej powierzchni. Ponadto ogniem zajęło się ponad 170 tys. ha poza granicami parku, w tym w sąsiedniej Angoli.

Ogromny pożar - dlaczego wybuchł

Według namibijskiego ministerstwa środowiska, leśnictwa i turystyki pożar rozpoczął się w południowo-zachodniej części parku. Ogień został zaprószony prawdopodobnie w pobliskim gospodarstwie produkującym węgiel drzewny. Do szybkiego rozprzestrzeniania się żywiołu przyczyniły się silny wiatr i sucha roślinność. Ministerstwo oceniło straty jako ogromne. Podobnego zdania jest biuro prezydentki Namibii Lucii Witbooi.

"Pożar stanowi poważne zagrożenie dla bioróżnorodności, dzikiej przyrody i źródeł utrzymania społeczności na dotkniętych obszarach" - poinformowało biuro w niedzielnym oświadczeniu w mediach społecznościowych. Ponadto przekazało, że w pożarze zginęła nieznana liczba zwierząt, ale nie odnotowano ofiar śmiertelnych wśród ludzi.

Pożar w Parku Narodowym Etoszy w Namibii
Pożar w Parku Narodowym Etoszy w Namibii
Źródło: Reuters

Żołnierze wysłani do walki z pożarem

W oświadczeniu biuro prezydentki poinformowało również, że w regionach Oshikoto, Oshana i Kunene pożar znajduje się pod kontrolą, ale w regionie Omusati wciąż trwa walka z żywiołem. Przekazało także, że w niedzielę do walki z ogniem wysłano 500 żołnierzy, którzy dołączyli do 40 znajdujących się już na miejscu. Poza tym władze udostępniły strażakom dwa helikoptery.

Park Narodowy Etoszy to jedna z największych atrakcji Namibii. Według ministerstwa turystyki każdego roku odwiedza go około 200 tysięcy osób. Park jest domem dla 114 gatunków ssaków, w tym słoni, lwów, żyraf oraz krytycznie zagrożonych nosorożców czarnych, a także 340 gatunków ptaków. Znajduje się tu także solnisko - obszar lądowy o silnym zasoleniu - które jest na tyle duże, że widać je z kosmosu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Płoną cenne lasy, zarządzono ewakuację

Płoną cenne lasy, zarządzono ewakuację

Jej dom przetrwał pożogę, ale wykryto w nim cyjanek i ołów

Jej dom przetrwał pożogę, ale wykryto w nim cyjanek i ołów

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: CNN, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
NamibiaAfrykapożar
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza tropikalna Imelda
Imelda rośnie w siłę. Ma stać się huraganem
Świat
Deszcz, noc
Czeka nas pochmurna noc z przejaśnieniami i deszczem
Prognoza
Grad na Śląsku
Na Śląsku sypnęło gradem
Polska
Spadł śnieg na Kasprowym Wierchu
W Tatrach zapanowała zima
Polska
Gerlach,jesień
Wypadek w Tatrach. Zginął Polak
Świat
W Chorwacji trwa susza
"Degradacja środowiska postępuje, zagrażając bezpieczeństwu Europy"
Nauka
Jaka będzie jesień w Polsce
Chłód i odrodzenie byłego huraganu. Jaki będzie początek października
Prognoza
Hiszpania
"Całą noc chodziłam i sprawdzałam". Potężne opady wróciły do Walencji
Świat
Wyniki analizy PIXE, przedstawiające jeden z mapowanych obszarów niebieskiego osadu (A) i odpowiadającą mu mapę cieplną miedzi (B)
Tego odkrycia nikt się nie spodziewał. Dokonano go w Niemczech
Nauka
Cyklon
Rodzi się pierwszy jesienny sztorm. To prawdziwe monstrum
Prognoza
Sytuacja baryczna w Europie
Zapanuje u nas "nietypowa" pogoda
Polska
Poważne zniszczenia w Wietnamie
Zabici, pół miliona domów bez prądu. "Przeżyłem wiele burz"
Świat
Na chwilę zrobi się pogodnie
Przed nami pogodny, ale i chłodny poniedziałek
Prognoza
Arizona
"To była prawdziwa katastrofa"
Świat
Martwy wieloryb zaplątany w sieć - zdjęcie poglądowe
Niepokojące dane. Wieloryby stoją w obliczu zagrożenia
Ciekawostki
Zachmurzenie, wrzesień, chłodno
Ładny, ale chłodny początek tygodnia
Prognoza
Huragan Humberto na zdjęciach satelitarnych
Humberto sunie po Atlantyku. Zbliża się do Bermudów
Świat
Wietnam
Zaginieni rybacy, zamknięte lotniska. Nadciąga tajfun
Świat
Grad
Zmiany klimatu "doładowują" grad w Europie
Nauka
Pożar w Sierra Norte de Guadalajara z Hiszpanii z lotu ptaka
Płoną cenne lasy, zarządzono ewakuację
Świat
Lokalizacja trzęsienia ziemi w Turcji
Trzęsienie ziemi w Turcji
Świat
Pogoda na 16 dni. Zimno ze wschodu wedrze się do Polski
Pogoda na 16 dni
Prognoza
Ulewy na Kubie
Kilka tysięcy ludzi odciętych od świata
Świat
Jesień, pogoda
Niedziela jednym da słońce, a innym chmury
Prognoza
Góra lodowa A23a. Zdjęcie satelitarne z 11 września 2025 roku
Ostatnie chwile niegdyś największej góry lodowej świata
Nauka
Niebezpiecznie na Atlantyku
Stany Zjednoczone przygotowują się na ulewy, osuwiska i powodzie
Świat
Brazylijska Amazonia
Drzewa w Amazonii są coraz grubsze. Dlaczego tak się dzieje?
Nauka
Przymrozki
Pogodna noc z ryzykiem przymrozków
Prognoza
Niedźwiedź brunatny na Alasce
Wyszli na szlak, pogryzł ich niedźwiedź
Świat
Powódź w Tajlandii
Domy pod wodą. Powódź dotknęła setki tysięcy osób
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica