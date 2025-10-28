Logo TVN24
Świat

Melissa. Huragan zmierza na Jamajkę - kamera na żywo

Obraz z kamery na żywo na Jamajce
Łowcy burz wlecieli do środka huraganu Melissa
Źródło: TVN24/CNN
Godziny dzielą Jamajkę od uderzenia huraganu Melissa. Żywioł obecnie porusza się nad Morzem Karaibskim i ciągle rośnie w siłę. Już teraz jest uważany za najsilniejszą burzę, jaka pojawiła się w tym roku na ziemi. W TVN24+ możesz śledzić relację na żywo z Jamajki.

Melissa to huragan piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Oznacza to, że niesie on wiatr o prędkości ponad 252 km/h oraz niezwykle intensywne opady deszczu. Żywioł porusza się bardzo wolno, co sprawia, że jest wyjątkowo groźny. Ekspertów niepokoi fakt, że ciśnienie w centrum huraganu wynosi zaledwie 901 hPa, czyli jest niższe niż w przypadku dewastującego huraganu Katrina z 2005 roku. Im niższe jest ciśnienie, tym silniejsza jest burza.

OGLĄDAJ: Potężny huragan zmierza na Jamajkę. Oglądaj na żywo
Jamajka na żywo

Potężny huragan zmierza na Jamajkę. Oglądaj na żywo
Jamajka na żywo
Kiedy huragan dotrze do Jamajki? Kamera na żywo

Melissa ma uderzyć w Jamajkę we wtorek rano lub tuż przed południem czasu lokalnego (w Polsce będzie wtedy po południu). Służby meteorologiczne ostrzegają przed opadami deszczu i wysokimi falami sztormowymi, które mogą prowadzić do powodzi błyskawicznych i lawin błotnych. Z kolei silny wiatr może doprowadzić do zniszczeń wielu budynków. Lokalne władze wydały nakazy ewakuacji dla mieszkańców nisko położonych terenów. W TVN24+ możesz śledzić na żywo to, co dzieje się na Jamajce.

Według prognoz huragan po uderzeniu w Jamajkę dotrze także do Kuby, Haiti, Bahamów oraz Turks i Caicos.

Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia

Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia

TVN24
"Najsilniejsza burza na planecie uderza w malutki punkt na mapie świata"

"Najsilniejsza burza na planecie uderza w malutki punkt na mapie świata"

Autorka/Autor: red.

Źródło: TVN24, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: TVN24+

Huragany, tajfuny, cyklonyKaraiby
