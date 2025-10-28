Melissa. Huragan zmierza na Jamajkę - kamera na żywo

Łowcy burz wlecieli do środka huraganu Melissa Źródło: TVN24/CNN

Melissa to huragan piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Oznacza to, że niesie on wiatr o prędkości ponad 252 km/h oraz niezwykle intensywne opady deszczu. Żywioł porusza się bardzo wolno, co sprawia, że jest wyjątkowo groźny. Ekspertów niepokoi fakt, że ciśnienie w centrum huraganu wynosi zaledwie 901 hPa, czyli jest niższe niż w przypadku dewastującego huraganu Katrina z 2005 roku. Im niższe jest ciśnienie, tym silniejsza jest burza.

Melissa ma uderzyć w Jamajkę we wtorek rano lub tuż przed południem czasu lokalnego (w Polsce będzie wtedy po południu). Służby meteorologiczne ostrzegają przed opadami deszczu i wysokimi falami sztormowymi, które mogą prowadzić do powodzi błyskawicznych i lawin błotnych. Z kolei silny wiatr może doprowadzić do zniszczeń wielu budynków. Lokalne władze wydały nakazy ewakuacji dla mieszkańców nisko położonych terenów. W TVN24+ możesz śledzić na żywo to, co dzieje się na Jamajce.

Według prognoz huragan po uderzeniu w Jamajkę dotrze także do Kuby, Haiti, Bahamów oraz Turks i Caicos.