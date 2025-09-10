Wiało tak, że oderwało balustradę

10 września 2025, 16:03
Enex, Ultima Hora
Zniszczenia po burzy na Majorce
Burze na Majorce wywołały znaczne utrudnienia w ruchu

Ulewne deszcze i wichury nawiedziły hiszpańską Majorkę. Spowodowały, że część wyspy została podtopiona. Gwałtowna aura doprowadziła do utrudnień w ruchu lotniczym.

We wtorek mocno padało na Majorce. Opady spowodowały, że doszło do licznych potopień na wyspie. W związku z gwałtowną aurą straż pożarna interweniowała co najmniej 90 razy. Ich działania głównie polegały na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic i ulic, usuwaniu powalonych drzew. Na skutek spadających gałęzi czy porwanych przez wiatr przedmiotów uszkodzeniu uległy niektóre pojazdy, a także budynki przy ulicy Major w Calvia Vila. Z jednego z nich wiatr oderwał balustradę.

Zniszczenia po burzy na Majorce
Paraliż na lotnisku

Ulewy doprowadziły do paraliżu w porcie lotniczym w Palma de Mallorca. Jak podały lokalne media, część lotów była opóźniona, a część odwołana. Pasażerowie wyrażali frustrację z powodu braku alternatywnych środków transportu i opóźnień w lotach.

- Lecieliśmy do Lyonu, ale nasz lot został odwołany - powiedział jeden z pasażerów.

- Jest duże opóźnienie. Lecimy do Barcelony z Majorki i nadal nie mamy żadnych informacji, kiedy możemy spodziewać się naszego samolotu - powiedziała inna pasażerka. - Nasz lot miał być o 19.45 i ostatecznie został opóźniony o kilka godzin - dodaje kolejny podróżujący.

Opóźnione loty w porcie lotniczym Palma de Mallorca
CZYTAJ TAKŻE: Powódź na wyspie Bali. Służby informują o ofiarach

Hiszpańska Agencja Meteorologiczna (AEMET) wydała w środę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla większości Majorki. Z prognoz wynika, że w ciągu godziny może spaść nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy.

Autorka/Autor:jzb

Źródło: Enex, Ultima Hora

Pozostałe wiadomości

Najbliższy czas przyniesie wielu regionom kraju intensywne opady deszczu. Będą one związane z frontem, który przemieści się nad Polską. W weekend aura się uspokoi, ale nadal ma padać.

Nadciągają ulewy. Co przyniesie weekend?

Nadciągają ulewy. Co przyniesie weekend?

10 września 2025, 15:04
tvnmeteo.pl

Co najmniej sześć osób zginęło w wyniku powodzi, jaka nawiedziła indonezyjską wyspę Bali. Kataklizm spowodował między innymi zawalenie się dwóch budynków w mieście Denpasar. Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Powódź na wyspie Bali. Służby informują o ofiarach

Powódź na wyspie Bali. Służby informują o ofiarach

10 września 2025, 10:26
Reuters

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ulewami i porywistym wiatrem. W kilku województwach obowiązują żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Ostrzeżenia IMGW. Tu będzie najmocniej padać

Ostrzeżenia IMGW. Tu będzie najmocniej padać

10 września 2025, 7:12
Aktualizacja: 10 września 2025, 15:16
IMGW

Naukowcy opublikowali nowe zdjęcie obiektu międzygwiezdnego 3I/ATLAS. Widać na nim, jak w pobliżu ciała niebieskiego powstaje charakterystyczny warkocz. Wcześniej pojawiały się teorie, że obiekt może być statkiem obcych.

Podejrzewano, że to statek obcych. Teraz wytwarza warkocz

Podejrzewano, że to statek obcych. Teraz wytwarza warkocz

10 września 2025, 14:00
Livescience.com

Atlantyk zaskakuje ciszą w samym szczycie sezonu huraganowego. Po raz pierwszy od prawie dekady w pierwszych dniach września nie pojawił się na nim żaden aktywny cyklon tropikalny. Eksperci ostrzegają jednak, by nie dać się zwieść pozorom, bo najbardziej niebezpieczne zjawiska wciąż mogą nadejść jesienią.

Zaskakująca cisza na Atlantyku

Zaskakująca cisza na Atlantyku

10 września 2025, 12:51
CNN

Pogoda na dziś. Środa 10.09 w większości regionów zapowiada się pogodnie i spokojnie, tylko miejscami może popadać i zagrzmieć. Więcej chmur napłynie nad Polskę pod wieczór. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - środa, 10.09. Aura w wielu miejscach dopisze

Pogoda na dziś - środa, 10.09. Aura w wielu miejscach dopisze

10 września 2025, 2:00
tvnmeteo.pl

Szczepionka przeciwko chlamydii koali po raz pierwszy została dopuszczona do powszechnego stosowania. Według naukowców preparat może powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby, która dziesiątkuje populację tego gatunku w Australii. Prace nad szczepionką trwały ponad dekadę.

Ta szczepionka może uchronić koale przed wyginięciem

Ta szczepionka może uchronić koale przed wyginięciem

10 września 2025, 12:25
BBC, UniSC

Naukowcy z Singapuru opracowali pierwszy na świecie filtr słoneczny stworzony na bazie pyłku kwiatów kamelii. Eksperymenty wykazały, że preparat jest równie skuteczny, jak dostępne w sprzedaży kremy z filtrem UV. Jednak w przeciwieństwie do nich nie jest szkodliwy dla środowiska.

Pierwszy na świecie filtr słoneczny z pyłku kwiatów

Pierwszy na świecie filtr słoneczny z pyłku kwiatów

10 września 2025, 8:56
PAP

Prognoza długoterminowa IMGW na nadchodzące miesiące. Co przyniesie nam jesień i początek zimy? Sprawdź najnowsze prognozy na październik, listopad i grudzień 2025 oraz styczeń 2026 roku.

Prognoza długoterminowa IMGW. Co mówi prognoza na zimę 2025/2026?

Prognoza długoterminowa IMGW. Co mówi prognoza na zimę 2025/2026?

9 września 2025, 14:36
IMGW

Sygnał GRB 250702B wywołał zdumienie wśród astronomów. Zarejestrowany na początku lipca tego roku wybuch promieniowania gamma trwał od 100 do 1000 razy dłużej niż większość tego typu zjawisk. Co więcej, powtórzył się kilkukrotnie, co nigdy wcześniej nie zostało zaobserwowane.

Nigdy wcześniej nie zarejestrowano takiego rozbłysku

Nigdy wcześniej nie zarejestrowano takiego rozbłysku

9 września 2025, 18:03
PAP, ESO

Niecodzienny gość zaskoczył mieszkańców Utrechtu. W miejskich kanałach pojawiła się foka, która przyciągnęła tłumy zaciekawionych osób.

"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"

"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"

9 września 2025, 22:03
Enex

Przez zachodnie Niemcy przeszły silne ulewy, które zalały drogi i budynki. Niektórzy mieszkańcy byli zmuszeni opuścić swoje domy.

Ulewy u naszych sąsiadów podtopiły miasta

Ulewy u naszych sąsiadów podtopiły miasta

9 września 2025, 17:41
Bild, fr.de

Noc z poniedziałku na wtorek była trudna dla mieszkańców południowego Luksemburga. Zmagano się z intensywnymi opadami, które zmieniły ulice w rwące potoki. Strażacy przeprowadzili setki interwencji, obowiązywały pogodowe alarmy najwyższego stopnia.

Woda porywała auta, te lądowały w ogrodach

Woda porywała auta, te lądowały w ogrodach

9 września 2025, 13:39
ENEX, Infos.rtl.lu

Gwałtowna burza przeszła przez hiszpańską prowincję Alicante. Wiatr był tak silny, że wyrywał drzewa z korzeniami. Porywy sięgały 100 kilometrów na godzinę.

Załamanie pogody w Hiszpanii. Wiatr wyrywał drzewa

Załamanie pogody w Hiszpanii. Wiatr wyrywał drzewa

9 września 2025, 12:17
ENEX, laverdad.es, lasprovincias.es

Ważący około 140 kilogramów dzik roztrzaskał szybę i wdarł się do domu położonego w hrabstwie Lee na Florydzie. Jak poinformowali policjanci, zwierzę wpadło w szał i siało spustoszenie.

Dzik rozbił szybę i wdarł się do domu. Nagranie

Dzik rozbił szybę i wdarł się do domu. Nagranie

9 września 2025, 10:46
13abc.com,WFTX

Burze przetoczyły się w poniedziałek przez Polskę. W związku z trudną sytuacją pogodową strażacy interweniowali ponad 400 razy. Ich działania polegały głównie na usuwaniu połamanych gałęzi i wypompowywaniu wody z zalanych terenów. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Małopolsce.

"Wody było po kolana". Powalone drzewa, setki interwencji

"Wody było po kolana". Powalone drzewa, setki interwencji

8 września 2025, 17:09
Aktualizacja: 9 września 2025, 7:29
tvnmeteo.pl, powiatsuski24.pl, TVN24

Trzęsienie ziemi odnotowano we wtorek tuż po północy w pobliżu greckiej wyspy Eubea. Miało magnitudę 5,2. Wstrząsy odczuwalne były w Atenach.

Trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne w Atenach

Trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne w Atenach

9 września 2025, 8:25
USGS, ekathimerini.com, greekreporter.com, Reuters

Lej kondensacyjny został zaobserwowany w Marklowicach (woj. śląskie) podczas poniedziałkowej burzy. Nie była to jednak typowa trąba powietrzna, tworząca się wysoko nad naszymi głowami.

Nietypowy lej zawirował nad Górnym Śląskiem

Nietypowy lej zawirował nad Górnym Śląskiem

8 września 2025, 22:02
Polscy Łowcy Burz, tvnmeteo.pl

Owady masowo giną nie tylko w miejscach zamieszkanych przez ludzi. Badając niemal nietknięte przez człowieka łąki w Kolorado, amerykański naukowiec odkrył, że liczebność insektów także drastycznie spada. Zasugerował, co może być tego przyczyną.

Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną

Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną

9 września 2025, 8:49
phys.org, ESA Journals

Pies policyjny, który wabił się Archer, zmarł w nagrzanym radiowozie. - Można było uniknąć tej tragedii - powiedział Reed Mahuna, tymczasowy komendant Hawajskiego Departamentu Policji.

Pies zmarł w nagrzanym radiowozie. "Był naszym partnerem, obrońcą"

Pies zmarł w nagrzanym radiowozie. "Był naszym partnerem, obrońcą"

8 września 2025, 18:54
Hawaiʻi Police Department, WSAW

W poniedziałek w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Jak poinformowała straż pożarna, przypuszczalną przyczyną było trafienie piorunem.

Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun

Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun

8 września 2025, 14:59
KM PSP Dąbrowa Górnicza, tvnmeteo.pl

Zapora położona w południowej części Meksyku przekroczyła swoją maksymalną pojemność. Z powodu zagrożenia powodzią władze zarządziły ewakuację mieszkańców okolicznych terenów.

Woda wylewa się z zapory, jest ryzyko powodzi. Nagranie

Woda wylewa się z zapory, jest ryzyko powodzi. Nagranie

8 września 2025, 13:02
Reuters, elimparcial.com

Prawie 30 stopni Celsjusza wskażą termometry na południu Polski. Czego jeszcze spodziewać się w kolejnych 16 dniach w pogodzie? Autorską prognozę długoterminową na najbliższy czas przygotował nasz synoptyk i prezenter Tomasz Wasilewski. Sprawdź, czego się spodziewać.

Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

7 września 2025, 12:45
tvnmeteo.pl

Do wschodniego wybrzeża Azji dotarła burza tropikalna Tapah, która przyniosła silny wiatr i ulewy. W chińskiej prowincji Guangdong ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy osób, a w Hongkongu zamknięto szkoły i wstrzymano większość transportu publicznego.

Burza tropikalna uderzyła. Ewakuacje, paraliż komunikacyjny

Burza tropikalna uderzyła. Ewakuacje, paraliż komunikacyjny

8 września 2025, 12:08
Reuters, Xinhua

Hipopotam na jeziorze Buyo w Wybrzeżu Kości Słoniowej zaatakował łódź, doprowadzając do jej zatopienia. Na pokładzie znajdowały się kobiety i dzieci. Większość pasażerów utonęła.

Hipopotam zatopił łódź. Kilkanaście osób zginęło

Hipopotam zatopił łódź. Kilkanaście osób zginęło

8 września 2025, 10:57
PAP, CBS News

W niedzielę mogliśmy podziwiać wyjątkowe zjawisko astronomiczne - zaćmienie Księżyca. Było ono widoczne w Polsce. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Srebrny Glob? Nie, czerwony

Srebrny Glob? Nie, czerwony

7 września 2025, 19:31
Aktualizacja: 8 września 2025, 7:16
Kontakt24, timeanddate.com, tvnmeteo.pl

Niedźwiedź Okan z tureckiego ogrodu zoologicznego stał się bohaterem Internetu po tym, jak trafił do szpitala weterynaryjnego po najedzeniu się owoców. Zwierzę przeszło szczegółowe badania, które wykluczyły poważne problemy zdrowotne. Obecnie Okan czuje się dobrze, a opiekunowie ściśle kontrolują jego dietę, by zapobiec kolejnym problemom żołądkowym.

Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą

Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą

7 września 2025, 16:08
CNN

Surfer zginął na plaży w Sydney po ataku rekina. Mężczyzna został pogryziony przez zwierzę około 100 metrów od brzegu. Trwają poszukiwania osobnika, który miał spowodować wypadek. To drugi śmiertelny atak rekina w tym rejonie od ponad 60 lat.

Trwa obława na rekina, który zabił surfera

Trwa obława na rekina, który zabił surfera

7 września 2025, 14:59
CNN

Nad Kołobrzegiem pojawił się lej kondensacyjny. Zjawisko było widoczne przez kilka minut i uchwycono je na zdjęciach, które otrzymaliśmy na Kontakt24.

Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem

Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem

7 września 2025, 11:49
tvnmeteo.pl, Kontakt24