Świat

Lawina błotna schodziła, próbował ratować auto. Nagranie

|
Kierowca próbuje uratować auto przed lawiną błotną w Oak Glen w Kalifornii
Kierowca próbuje uratować auto przed lawiną błotną w Oak Glen w Kalifornii
Źródło: CNN/Gabriel Sedillo/Delta Point Investigations
Południowa Kalifornia zmagała się z powodziami błyskawicznymi i lawinami błotnymi wywołanymi opadami. Na jednym z nagrań widać, jak pewien kierowca próbuje uratować auto przed pędzącą z dużym impetem masą błota.

Potężne burze wywołane przez wilgoć pochodzącą z pozostałości po burzy tropikalnej Mario nawiedziły w czwartek południową Kalifornię. Doprowadziły do powstania powodzi błyskawicznych i lawin błotnych.

Ratował auto przed lawiną błotną

Najgorsza sytuacja panowała w hrabstwie San Bernardino, zwłaszcza w miejscowości Oak Glen. Przeszła przez nią lawina błotna, która uszkodziła szereg domów i uwięziła w błocie wiele aut.Do sieci trafiło nagranie z tej miejscowości, na którym widać, jak kierowca pędzi do swojego auta, aby uratować je przed porwaniem przez żywioł. Udaje mu się to, choć auto i tak grzęźnie w zwałach błota.

oak glen
Kierowca próbuje uratować auto przed lawiną błotną
Źródło: CNN/Gabriel Sedillo/Delta Point Investigations

Powódź błyskawiczna porwała dwulatka

W Barstow na północ od Oak Glen ulewy wywołały powodzie błyskawiczne. W czwartek wieczorem jedna z nich pochłonęła życie dwuletniego chłopca. Został on rozdzielony od ojca po tym, jak samochód, którym podróżowali, porwała woda powodziowa. Jego ciało odnaleziono w piątek po południu w kanale powodziowym.

To nie pierwszy raz, gdy hrabstwo San Bernardino nawiedzają powodzie i lawiny błotne - podobnie było w 2022 roku. CAL FIRE San Bernardino Unit Public Information Office, jednostka strażacka hrabstwa uważa, że nasilenie zjawisk jest związane z pożarem El Dorado z 2020 roku. Wyjaśnia, że deszcz ma tendencję do szybkiego spływania po terenach dotkniętych pożarami, co zwiększa ryzyko powodzi i lawin.

"Otworzyłam okno w kuchni i zobaczyłam pierwszą falę błota"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Otworzyłam okno w kuchni i zobaczyłam pierwszą falę błota"

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

