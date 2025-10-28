Logo TVN24
Świat

Melissa zbliża się do Jamajki. Apel do Polaków na wyspie

Jamajka. Huragan Melissa
Jamajka przygotowuje się do uderzenia huraganu Melissa
Źródło: Reuters
"Rodacy na Jamajce, uważajcie na siebie" - apeluje wicepremier Radosław Sikorski. Resort dyplomacji potwierdził dotąd obecność na wyspie dziesięciorga turystów z Polski i opiekującego się nimi rezydenta, jednak może być ich znacząco więcej.

Do Jamajki zbliża się huragan Melissa, nazywany już przez meteorologów "najsilniejszą burzą na planecie" w tym roku. Wiadomo, że na karaibskiej wyspie przebywa grupa Polaków, wśród nich popularny aktor Michał Żebrowski, wraz z żoną Aleksandrą i dziećmi.

Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia


Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia

TVN24

Polska placówka w Caracas (Wenezuela) monitoruje sytuację polskich turystów na Jamajce w związku z nadciągającym huraganem - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. - Na tę chwilę mamy zarejestrowanych w systemie Odyseusz około 10 osób, plus jeden rezydent. Szacujemy jednak, że w sezonie, który teraz trwa na Jamajce, miesięcznie może przebywać na wyspie około 100 osób, niekoniecznie na raz, zatem ta liczba obecnie zapewne jest mniejsza - mówi Wewiór. Jak dodał, do wyjazdu na Jamajkę na mniej niż 30 dni nie jest wymagana wiza, co utrudnia dokładne oszacowanie liczby polskich obywateli na miejscu.

Huragan zmierza na Jamajkę - kamera na żywo


Huragan zmierza na Jamajkę - kamera na żywo

Huragan Melissa. Polskie MSZ ostrzega rodaków

Rzecznik MSZ apeluje do Polaków wciąż przebywających na wyspie o zarejestrowanie się w systemie Odyseusz i stosowanie do zaleceń miejscowych władz oraz lokalnych służb. "Nasze placówki od kilku dni ostrzegają przed huraganem Melissa. Za kilka godzin uderzy w Jamajkę, a potem w Kubę. Więc przyłączam się - przypominam i apeluję: stosujcie zasadę 1-2-3: Myśl, działaj, wracaj - SOS." - pisze rzecznik MSZ na portalu X.

- Wobec huraganu na Jamajce obecnie nic, niestety, nie możemy zrobić. Możemy tylko apelować do tych polskich obywateli, którzy tam są, by stosowali się do zaleceń lokalnych władz. Przypominam też kolejny raz i apeluję o rejestrowanie się w systemie odyseusz.msz.gov.pl. To ważne dla bezpieczeństwa tych osób, ale też istotna informacja dla bliskich - podkreśla Wewiór. - Mamy nadzieję, że nasi obywatele cali i zdrowi będą mogli wrócić po przejściu tego huraganu do domu. Jednak gdyby okazało się, że ucierpieli w jakikolwiek sposób, należy pamiętać, że pierwszeństwo mają służby medyczne na miejscu, nasze placówki nie oferują wsparcia medycznego czy pomocowego, kiedy nie jest to wymagane jakimiś innymi powodami - zauważył. - Monitorujemy jednak sytuację na miejscu i dbamy, aby nasi obywatele mogli jak najszybciej wrócić do domu po tym wydarzeniu - dodał.

Huragan Melissa na zdjęciach satelitarnych
Huragan Melissa na zdjęciach satelitarnych
Źródło: NOAA

Według meteorologów Melissa to obecnie najsilniejsza burza, jaka pojawiła się na naszej planecie w tym roku. Żywioł jest sklasyfikowany jako huragan piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Oznacza to, że prócz ekstremalnych opadów deszczu niesie on wiatr o prędkości przekraczającej 250 km/h. Melissa znajduje się obecnie nad Morzem Karaibskim i powoli zmierza w kierunku Jamajki. Na wyspę ma dotrzeć we wtorek rano czasu lokalnego, czyli we wtorek po południu w Polsce.

Wlecieli do środka huraganu Melissa. Niezwykłe nagranie


Wlecieli do środka huraganu Melissa. Niezwykłe nagranie

Autorka/Autor: am

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RUDOLPH BROWN

