Świat

Huragan Melissa dotarł do Jamajki. Zalane drogi i mosty, brak prądu

|
Melissa na Jamajce
Huragan Melissa niesie ze sobą bardzo silny, niszczycielski wiatr
Źródło: Reuters
Huragan Melissa sieje spustoszenie na Jamajce. W wyniku uderzenia żywiołu zalane zostały drogi i mosty. Odnotowuje się przerwy w dostawach prądu.

Melissa to huragan piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona. We wtorek około godziny 18 polskiego czasu żywioł uderzył w New Hope na Jamajce, o czym poinformowało Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC). Towarzyszący mu wiatr osiągał prędkość 295 kilometrów na godzinę. Jak przekazali eksperci z NHC, tuż po dotarciu do lądu żywioł nieco osłabł i aktualnie generuje wiatr o prędkości 270 km/h.

"Prawdopodobnie dojdzie do katastrofalnych powodzi błyskawicznych i licznych osuwisk" - ostrzeżono. Według meteorologów to najpotężniejszy huragan, jaki kiedykolwiek uderzył w tę karaibską wyspę.

Melissa przetacza się przez Jamajkę
Melissa przetacza się przez Jamajkę
Źródło: PAP/EPA/Rudolph Brown

- Melissa przyniesie katastrofalne zniszczenia - powiedział w rozmowie z CNN premier Jamajki Andrew Holness. - Modlę się za mieszkańców południowej części wyspy - dodał.

Jak podaje CNN powołując się na Jamajską Agencję Robót Publicznych, w wyniku żywiołu zalane zostały drogi i mosty w rejonie Hanover. Ponadto odnotowuje się przerwy w dostawach prądu. Władze otrzymują doniesienia o "poważnych zniszczeniach infrastruktury publicznej, na przykład szpitali.

Huragan Melissa dotarł do Jamajki
Huragan Melissa dotarł do Jamajki
Źródło: Reuters

Ulice Kingston od kilkunastu godzin są opustoszałe. - Jamajko, to nie jest czas na odwagę - mówił cytowany przez agencję AP Desmond McKenzie, wiceprzewodniczący Jamajskiej Rady ds. Zarządzania Ryzykiem Katastrof. - Nie obstawiajcie, że Melissa nie nadejdzie, bo przegracie - apelował.

Władze ostrzegają przed krokodylami

Władze Jamajki ostrzegają przed kolejnym zagrożeniem związanym z huraganem Melissa - krokodylami.

"Wzrost poziomu wody w rzekach, wąwozach czy bagnach może spowodować, że krokodyle zaczną przenosić się na tereny zamieszkałe przez ludzi w poszukiwaniu suchego lądu" - poinformował w oświadczeniu South East Regional Health Authority, organ należący do Ministerstwa Zdrowia. "Trzymajcie dzieci i zwierzęta domowe z dala od wód powodziowych i obszarów, w których zaobserwowano krokodyle - dodał.

Na Jamajce występuje tylko jeden gatunek krokodyli - krokodyl amerykański (Crocodylus acutus). Jak podaje CNN, występuje on głównie wzdłuż południowego wybrzeża od St. Thomas do Westmoreland.

Burza stulecia

- To drugi najsilniejszy huragan w historii Atlantyku - przekazała meteorolożka Mary Gilbert z CNN. Najsilniejszym huraganem w historii Atlantyku był Allen. Żywioł, który szalał w 1980 roku, generował ciągły wiatr osiągający 305 km/h.

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) obywatele Jamajki powinny przygotować się na porywy wiatru bliskie 300 km/h. - Spodziewamy się katastrofalnej sytuacji na Jamajce. Dla tego kraju z pewnością będzie to burza stulecia - powiedziała specjalistka WMO w dziedzinie cyklonów tropikalnych Anne-Claire Fontan.

Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) ostrzegło Jamajczyków: "to ostatnia szansa na ocalenie życia".

Huragan Melissa
Huragan Melissa
Źródło: PAP/EPA/NOAA/NESDIS/STAR GOES-19 HANDOUT

Setki tysięcy gospodarstw domowych bez prądu

Huragan Melissa doprowadził do awarii sieci energetycznej. Jak podała stacja BBC, powołując się na Daryla Vaza, jamajskiego ministra energii i transportu, około 240 tysięcy firm i gospodarstw domowych nie ma prądu. Oznacza to, że awaria dotknęła około 35 procent klientów sieci Jamaica Public Service (JPS). JPS to jedyny dostawca energii elektrycznej na wyspie.

Jak mówił Vaz, większość szpitali ma dostęp do prądu - z wyjątkiem tych położonych w Manchesterze i St Elizabeth. Dodał, że 26 procent klientów operatora telefonii komórkowej Digicel jest offline z powodu powszechnych przerw w dostawie prądu.

Vaz przekazał też, że trwają już prace nad planami odbudowy obszarów dotkniętych burzą. Apelował do ludzi, aby się ewakuowali. - Masz tylko kilka godzin, aby poszukać wyżej położonego miejsca i się schronić. Bądź mądry - mówił.

Jamajski minister energii i transportu powiedział też, że loty z pomocą humanitarną mogłyby rozpocząć się już w najbliższy czwartek.

Zdaniem cytowanego przez AP Michaela Lowry'ego, specjalisty od huraganów i eksperta od fal sztormowych, Melissa jest piątym najpotężniejszym huraganem w basenie Atlantyku w historii pod względem ciśnienia i najsilniejszym, jaki dotarł do lądu od czasu huraganu Dorian w 2019 roku. - To najgorszy scenariusz dla Jamajki - stwierdził Lowry.

- Wiele osób nigdy wcześniej nie doświadczyło czegoś podobnego i ta niepewność jest najgorsza. Panuje głęboki strach przed utratą domów i środków do życia, obrażeniami i koniecznością przesiedleń - stwierdził Colin Bogle z miejscowej organizacji pomocowej Mercy Corps.

Ofiary śmiertelne

Żywioł sieje postrach na Karaibach od kilku dni. Jak poinformowały amerykańskie media, w wyniku jego działania zginęło już co najmniej siedem osób: trzy na Haiti, jedna na Dominikanie i trzy na Jamajce. Ofiary z tej ostatniej wyspy zginęły, szykując się na nadejście Melissy.

Miliony osób w niebezpieczeństwie

Według WMO fale sztormowe na Jamajce mogą sięgać czterech metrów, a opady - nawet 700-1000 litrów na metr kwadratowy. To niemal dwukrotnie więcej niż wynosi średnia dla całego sezonu deszczowego w tym miejscu. Oznacza to wysokie ryzyko wystąpienia katastrofalnych powodzi błyskawicznych i lawin błotnych. Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża (IFRC) oszacowała, że skutki uderzenia żywiołu może odczuć ponad 1,5 miliona osób.

- To będzie bardzo trudny dzień dla dziesiątek tysięcy, jeśli nie milionów osób na Jamajce (...). Izolacja stanie się dla wielu trudną rzeczywistością. Dachy (budynków) zostaną poddane ciężkiej próbie, poziom wody powodziowej wzrośnie, a wiele miejsc zostanie boleśnie odciętych od świata - powiedział Necephor Mghendi z IFRC.

Zmiana klimatu wpływa na huragany

Żywioł powoli sunie. Zdaniem meteorologów to szczególnie niebezpieczne: huragan nie przemieszcza się szybko, ale dłużej pozostaje nad jednym regionem, który, tym samym, jest dłużej poddawany niszczycielskiej sile wiatru. W ostatnich latach badacze odnotowali, że od połowy XX wieku huragany częściej przemieszczają się powoli i dłużej pozostają w rejonach przybrzeżnych. Ponadto zdaniem ekspertów częstotliwość występowania bardzo silnych huraganów, takich jak Melissa, wzrasta, a ta tendencja będzie utrzymywać się w miarę ocieplania się klimatu. Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) zaalarmował w swoim najnowszym raporcie, że "wraz z (globalnym) ociepleniem najprawdopodobniej wzrośnie, w skali świata, udział cyklonów tropikalnych kategorii 4-5" - podkreślił portal brytyjskiej BBC.

Mieszkańcy Jamajki przygotowują się do uderzenia huraganu piątej kategorii
Jamajka przygotowuje się na uderzenie huraganu Melissa
Jamajka przygotowuje się na uderzenie huraganu Melissa
Źródło: PAP/EPA/RUDOLPH BROWN
Jamajka przygotowuje się na uderzenie huraganu Melissa
Jamajka przygotowuje się na uderzenie huraganu Melissa
Źródło: PAP/EPA/RUDOLPH BROWN
Jamajka przygotowuje się na uderzenie huraganu Melissa
Jamajka przygotowuje się na uderzenie huraganu Melissa
Źródło: PAP/EPA/RUDOLPH BROWN
Jamajka przygotowuje się na uderzenie huraganu Melissa
Jamajka przygotowuje się na uderzenie huraganu Melissa
Źródło: PAP/EPA/RUDOLPH BROWN
epa12486751_2
epa12486751_2
Źródło: EFE
epa12486754_2
epa12486754_2
Źródło: EFE

"Zniszczenia mogą być znaczne"

Premier Andrew Holness ostrzegł przed szczególnie poważnymi zniszczeniami w południowej i zachodniej części kraju. - Nie sądzę, aby jakakolwiek infrastruktura w tym regionie wytrzymała huragan kategorii 5, więc zniszczenia mogą być znaczne - powiedział stacji CNN, wzywając mieszkańców do ewakuacji z obszarów najbardziej zagrożonych. Pomimo to do apeli władz zastosowali się nieliczni. Jak podał "New York Times", władze zakładały, że ewakuowanych będzie około 50 tysięcy, jednak do poniedziałkowego wieczora do schronisk zgłosiło się ok. 1,7 tys. osób - przekazał portal gazety, powołując się na władze lokalne. Urzędnicy zasugerowali, że dezinformacja zniechęca niektórych mieszkańców do korzystania z wyznaczonych miejsc schronienia, ale przyznali również, że służące do tego budynki (często przekształcone ze szkół) nie są idealne.

- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Najsilniejsza burza na planecie uderza w ten malutki punkt na mapie świata - mówił jeden z mieszkańców stolicy Jamajki, Kingston.

Jak podała BBC, we wtorek po południu polskiego czasu w sumie w schroniskach znajdowało się prawie sześć tysięcy osób. Taką informację przekazał Desmond McKenzie, jamajski polityk. - Mieszkańcy Saint Elizabeth i Westmoreland, gdzie spodziewane jest uderzenie huraganu, powinni skorzystać ze schronienia awaryjnego - powiedział Desmond McKenzie.

Prognozowana trasa huraganu Melissa
Prognozowana trasa huraganu Melissa
Źródło: NHC

Karaiby w potrzasku

Według ekspertów z NHC Melissa zagraża też Haiti i południowo-wschodniej Kubie. Żywioł może tam przynieść ulewy powodujące powodzie błyskawiczne i lawiny błotne oraz wysokie fale sztormowe. Ma także uderzyć w Dominikanę, południowo-wschodnie i centralne Bahamy oraz Turks i Caicos.

Na Kubie władze poinformowały o ewakuacji ponad 500 tys. osób z obszarów narażonych na silny wiatr i powodzie.

Mieszkańcy Kuby ewakuują się przed huraganem
Mieszkańcy Kuby ewakuują się przed huraganem
Źródło: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA
Mieszkańcy Kuby uciekają przed huraganem
Mieszkańcy Kuby uciekają przed huraganem
Źródło: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

Premier Bahamów Philip Davis zarządził ewakuację mieszkańców południowej i wschodniej części archipelagu. Na Kubie władze poinformowały o ewakuacji ponad pół miliona osób z obszarów narażonych na wiatr i powodzie.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik, Anna Bruszewska

Źródło: CNN, ABC News, Reuters, NHC, PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Rudolph Brown

Udostępnij:
TAGI:
Huragany, tajfuny, cyklonyKaraiby
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
