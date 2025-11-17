Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź

Powódź w zachodniej części Iranu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W zachodnim Iranie doszło do powodzi wywołanych intensywnymi opadami deszczu. Zjawisko wystąpiło po miesiącach skrajnej suszy, która doprowadziła kraj do najpoważniejszego kryzysu wodnego od dekad. Ostrzeżenia przeciwpowodziowe objęły sześć prowincji, a obfitych opadów deszczu spodziewano się aż w 18 z 31.

Irańskie media opublikowały nagrania przedstawiające powodzie między innymi w miastach ostanów Ilam i Kurdystan.

همزمان با تداوم بارش‌ها در مناطق مختلف ایران، چند شهر در پی وقوع سیل دچار خسارت‌هایی شده‌اند.



بر اساس گزارش‌ها شهرهای آبدانان و دهلران در استان ایلام و شوشتر در استان خوزستان ازجمله مناطق سیل‌زده هستند.



به گفته فرماندار آبدانان روز یک‌شنبه بارش باران در این شهر به ۷۳ میلی‌متر… pic.twitter.com/sTn6OiK5d8 — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) November 17, 2025 Rozwiń

85 procent mniej deszczu niż zwykle

W tym roku opady w Iranie utrzymują się na poziomie aż o 85 procent niższym od średniej, co doprowadziło do drastycznego spadku poziomu wód w zbiornikach. Eksperci wskazują, że oprócz zmian klimatu do kryzysu przyczyniły się lata niewłaściwego zarządzania zasobami wodnymi, nielegalne wiercenie studni oraz mało efektywne praktyki rolnicze.

Paradoksalnie tak długotrwała susza zwiększa ryzyko wystąpienia powodzi błyskawicznych - mało wilgotna gleba traci zdolność do wchłaniania dużych ilości wody, co prowadzi do występowania podtopień nawet przy umiarkowanych opadach deszczu.

Dowiedz się więcej: Krytycznie niski poziom wody. Możliwa ewakuacja stolicy

Zasiewanie chmur

W związku z najpoważniejszą suszą, jaka nawiedziła Iran w ostatnich dekadach, w niedzielę rozpoczęto proces zasiewania chmur nad Urmią - największym jeziorem kraju, położonym w północno-zachodniej części kraju. Susza sprawiła, ze akwen ten mocno się zmniejszył. Irańska agencja informacyjna Young Journalists Club poinformowała, że warunki atmosferyczne wciąż nie pozwalają na zastosowanie tej techniki nad Teheranem - miastem, które według urzędników może stać się w przyszłości niezdatne do zamieszkania, jeśli susza będzie się pogłębiać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trwa walka z suszą. Chcą wywołać sztuczny deszcz

Kraj na granicy wyczerpania zasobów

Obecna sytuacja jest jednym z najbardziej widocznych sygnałów ostrzegawczych dotyczących przyszłości Iranu. Postępująca susza, niedobór wody i coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe wskazują na narastający kryzys ekologiczny, który bez zdecydowanych działań może stać się nieodwracalny.

Choć poniedziałkowe deszcze przyniosły chwilową ulgę, równocześnie obnażyły kruchość irańskich ekosystemów oraz skalę problemów, z jakimi kraj będzie musiał się zmierzyć w nadchodzących latach.