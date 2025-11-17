Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź

W zachodnim Iranie doszło do powodzi wywołanych intensywnymi opadami deszczu. Zjawisko wystąpiło po miesiącach skrajnej suszy, która doprowadziła kraj do najpoważniejszego kryzysu wodnego od dekad. Ostrzeżenia przeciwpowodziowe objęły sześć prowincji, a obfitych opadów deszczu spodziewano się aż w 18 z 31.
Irańskie media opublikowały nagrania przedstawiające powodzie między innymi w miastach ostanów Ilam i Kurdystan.
85 procent mniej deszczu niż zwykle
W tym roku opady w Iranie utrzymują się na poziomie aż o 85 procent niższym od średniej, co doprowadziło do drastycznego spadku poziomu wód w zbiornikach. Eksperci wskazują, że oprócz zmian klimatu do kryzysu przyczyniły się lata niewłaściwego zarządzania zasobami wodnymi, nielegalne wiercenie studni oraz mało efektywne praktyki rolnicze.
Paradoksalnie tak długotrwała susza zwiększa ryzyko wystąpienia powodzi błyskawicznych - mało wilgotna gleba traci zdolność do wchłaniania dużych ilości wody, co prowadzi do występowania podtopień nawet przy umiarkowanych opadach deszczu.
Zasiewanie chmur
W związku z najpoważniejszą suszą, jaka nawiedziła Iran w ostatnich dekadach, w niedzielę rozpoczęto proces zasiewania chmur nad Urmią - największym jeziorem kraju, położonym w północno-zachodniej części kraju. Susza sprawiła, ze akwen ten mocno się zmniejszył. Irańska agencja informacyjna Young Journalists Club poinformowała, że warunki atmosferyczne wciąż nie pozwalają na zastosowanie tej techniki nad Teheranem - miastem, które według urzędników może stać się w przyszłości niezdatne do zamieszkania, jeśli susza będzie się pogłębiać.
Kraj na granicy wyczerpania zasobów
Obecna sytuacja jest jednym z najbardziej widocznych sygnałów ostrzegawczych dotyczących przyszłości Iranu. Postępująca susza, niedobór wody i coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe wskazują na narastający kryzys ekologiczny, który bez zdecydowanych działań może stać się nieodwracalny.
Choć poniedziałkowe deszcze przyniosły chwilową ulgę, równocześnie obnażyły kruchość irańskich ekosystemów oraz skalę problemów, z jakimi kraj będzie musiał się zmierzyć w nadchodzących latach.
