Do wypadku doszło w mieście Bilaspur w stanie Himachal Pradesh we wtorek. Masy ziemi osunęły się na przejeżdżający autobus. Co najmniej 15 osób zginęło.
Osuwisko zeszło na autobus w Indiach, 15 osób nie żyje
- W tym koszmarnym wypadku zginęło dziewięciu mężczyzn, cztery kobiety i dwoje dzieci - podał wiceminister Mukesh Agnihotri. - Dwoje dzieci zostało rannych, trwają poszukiwania trzeciego - dodał.
Tragedia spowodowana jest gwałtowną pogodą.
- Główną przyczyną [wypadku - red.] są ulewy, które nawiedzają region od dwóch dni - przekazał oficer policji Sandeep Dhawal.
Monsunowe ulewy doprowadziły w ostatnich dniach do podtopień i osuwisk w Himalajach. Do poniedziałku w Indiach zginęły z tych powodów 23 osoby, a w sąsiednim Nepalu - ponad 50.
Autorka/Autor: dd
Źródło: PAP, NDTV
Źródło zdjęcia głównego: Reuters