Osuwisko w Indiach spadło na autobus

Do wypadku doszło w mieście Bilaspur w stanie Himachal Pradesh we wtorek. Masy ziemi osunęły się na przejeżdżający autobus. Co najmniej 15 osób zginęło.

- W tym koszmarnym wypadku zginęło dziewięciu mężczyzn, cztery kobiety i dwoje dzieci - podał wiceminister Mukesh Agnihotri. - Dwoje dzieci zostało rannych, trwają poszukiwania trzeciego - dodał.

Tragedia spowodowana jest gwałtowną pogodą.

- Główną przyczyną [wypadku - red.] są ulewy, które nawiedzają region od dwóch dni - przekazał oficer policji Sandeep Dhawal.

Monsunowe ulewy doprowadziły w ostatnich dniach do podtopień i osuwisk w Himalajach. Do poniedziałku w Indiach zginęły z tych powodów 23 osoby, a w sąsiednim Nepalu - ponad 50.

