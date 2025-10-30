Skutki cyklonu Mantha w Indiach Źródło: Reuters

We wtorek do wschodniego wybrzeża Indii dotarł cyklon Montha, który przyniósł ulewny deszcz i silny wiatr. Indyjski Departament Meteorologiczny (IMD) poinformował, że porywy wiatru osiągały do 90 kilometrów na godzinę.

Ofiary śmiertelne i zniszczone uprawy

Niebezpieczna pogoda zebrała śmiertelne żniwo. Jak poinformowała agencja Reuters, powołując się na lokalne władze, w stanie Andhra Pradesh 48-letnia kobieta została zabita przez drzewo, które spadło na jej dom. Portal The Times of India podał, że śmierć poniósł także inny mieszkaniec stanu.

Cyklon spowodował również szkody na polach uprawnych. We wtorek wieczorem rząd przekazał, że żywioł zniszczył ponad 38 tysięcy hektarów upraw. Ponadto uszkodził wiele linii i słupów energetycznych w Andhra Pradesh. W środę trwały prace nad przywróceniem dostaw prądu.

Cyklon Montha nawiedził wschodnie Indie Źródło: PAP/EPA/PIYAL ADHIKARY

Pogorszenie pogody w Himalajach

Cyklon przyniósł nie tylko niebezpieczną aurę we wschodnich Indiach, ale także zmianę aury w położonym daleko na północ Tybecie, gdzie zaobserwowano niezwykle obfite jak na porę roku opady śniegu. Z tego powody władze wstrzymały wyprawy na Mount Everest.

W środę IMD poinformował, że Montha osłabła i stała się burzą. Nadal niosła jednak silne opady w stanach Bengal Zachodni, Orisa, Telangana, Jharkhand i Madhya Pradesh.