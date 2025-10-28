Logo TVN24
Świat

Huragan Melissa uderzył w Jamajkę. Relacja Polaka mieszkającego w Kingston

Melissa
Huragan Melissa uderzył w Jamajkę. Relacja Polaka mieszkającego w Kingston
Źródło: TVN24
- Na naszym osiedlu są połamane drzewa i latają gałęzie, ale my jesteśmy bezpieczni - powiedział w rozmowie z TVN24 Polak mieszkający na Jamajce. Potężny huragan Melissa dotarł we wtorek do wyspy.

Huragan Melissa dotarł do południowo-zachodniej Jamajki w pobliżu New Hope, około 160 kilometrów od stolicy, Kingston. Spodziewany jest tam zagrażający życiu sztorm z falami o wysokości do 4 metrów. Według meteorologów to najpotężniejszy huragan, jaki kiedykolwiek uderzył w tę karaibską wyspę.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Pierwsze ofiary śmiertelne jeszcze przed uderzeniem huraganu Melissa

- W tej chwili jest punkt kulminacyjny przejścia huraganu przez wyspę. Nasi znajomi z zachodniej części wyspy są już odcięci od świata. Nie dostajemy od nich wiadomości - powiedział Michał Biernacki, Polak mieszkający w stolicy Jamajki, Kingston. - Na naszym osiedlu są połamane drzewa, latają gałęzie, ale my jesteśmy bezpieczni - dodał.

Huragan Melissa uderzył w Jamajkę
Huragan Melissa uderzył w Jamajkę
Źródło: Octavio Jones / Reuters / Forum

Jamajka od trzech dni przygotowywała się na nadejście Melissy. Ulice Kingston od kilkunastu godzin są opustoszałe. Już wcześniej zgłaszane były osuwiska, powalone drzewa i przerwy w dostawach prądu.

- Przebywamy w domu, który ma bezpieczną betonową piwnicę. Osiedle wyposażone jest w dodatkową wodę. Kilka dni temu sami zakupiliśmy duże zapasy wody, mamy butle z gazem - mówił Michał Biernacki. Od kilku dni jego rodzina siedzi w domu. - Wychodzimy tylko, żeby zrobić niezbędne zakupy - dodał.

"Ludzie przygotowują się na powodzie"

Zapytany o przygotowania na przyjście huraganu, mówił o zabezpieczonych dyktami witrynach sklepów i samochodach parkowanych w miejscach oddalonych od drzew. - Ludzie przygotowują się na powodzie. Władze starają się, ale możliwości są ograniczone, bo nikt w ciągu kilku dni nie jest się w stanie przygotować - ocenił.

- Pojawiło się dużo informacji, gdzie i jak się chować. W niektórych rejonach była obowiązkowa ewakuacja, ale ludzie niechętnie opuszczali domy z obawy o kradzieże - zwrócił uwagę.

Melissa jest w rankingu najpotężniejszych huraganów na Atlantyku tuż przed Katriną, która w sierpniu 2005 roku dokonała potężnych spustoszeń na południowym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w Nowym Orleanie i okolicach. Tamta pozostaje najkosztowniejszym huraganem na Atlantyku w historii - straty materialne oszacowano wówczas na 125 miliardów dolarów.

pc

Autorka/Autor: asty/tr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica