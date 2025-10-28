Huragan Melissa uderzył w Jamajkę. Relacja Polaka mieszkającego w Kingston Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Huragan Melissa dotarł do południowo-zachodniej Jamajki w pobliżu New Hope, około 160 kilometrów od stolicy, Kingston. Spodziewany jest tam zagrażający życiu sztorm z falami o wysokości do 4 metrów. Według meteorologów to najpotężniejszy huragan, jaki kiedykolwiek uderzył w tę karaibską wyspę.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Pierwsze ofiary śmiertelne jeszcze przed uderzeniem huraganu Melissa

- W tej chwili jest punkt kulminacyjny przejścia huraganu przez wyspę. Nasi znajomi z zachodniej części wyspy są już odcięci od świata. Nie dostajemy od nich wiadomości - powiedział Michał Biernacki, Polak mieszkający w stolicy Jamajki, Kingston. - Na naszym osiedlu są połamane drzewa, latają gałęzie, ale my jesteśmy bezpieczni - dodał.

Huragan Melissa uderzył w Jamajkę Źródło: Octavio Jones / Reuters / Forum

Jamajka od trzech dni przygotowywała się na nadejście Melissy. Ulice Kingston od kilkunastu godzin są opustoszałe. Już wcześniej zgłaszane były osuwiska, powalone drzewa i przerwy w dostawach prądu.

- Przebywamy w domu, który ma bezpieczną betonową piwnicę. Osiedle wyposażone jest w dodatkową wodę. Kilka dni temu sami zakupiliśmy duże zapasy wody, mamy butle z gazem - mówił Michał Biernacki. Od kilku dni jego rodzina siedzi w domu. - Wychodzimy tylko, żeby zrobić niezbędne zakupy - dodał.

"Ludzie przygotowują się na powodzie"

Zapytany o przygotowania na przyjście huraganu, mówił o zabezpieczonych dyktami witrynach sklepów i samochodach parkowanych w miejscach oddalonych od drzew. - Ludzie przygotowują się na powodzie. Władze starają się, ale możliwości są ograniczone, bo nikt w ciągu kilku dni nie jest się w stanie przygotować - ocenił.

- Pojawiło się dużo informacji, gdzie i jak się chować. W niektórych rejonach była obowiązkowa ewakuacja, ale ludzie niechętnie opuszczali domy z obawy o kradzieże - zwrócił uwagę.

Melissa jest w rankingu najpotężniejszych huraganów na Atlantyku tuż przed Katriną, która w sierpniu 2005 roku dokonała potężnych spustoszeń na południowym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w Nowym Orleanie i okolicach. Tamta pozostaje najkosztowniejszym huraganem na Atlantyku w historii - straty materialne oszacowano wówczas na 125 miliardów dolarów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD