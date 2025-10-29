Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Przedstawiał prognozę pogody, nagle złapał się za głowę. "O mój Jezu Chryste!"

huragan
Korespondent TVN24 Jan Pachlowski o huraganie Melissa
Źródło: TVN24
Specjalista od huraganów meteorolog John Morales nie krył emocji, gdy we wtorkowy poranek opowiadał o żywiole zmierzającym ku wybrzeżom Jamajki. Słysząc, że ciśnienie spadło do 896 milibarów, westchnął ciężko: "O mój Jezu Chryste!". Przed rokiem wiralem stała się jego reakcja na huragan Milton.

Huragan Melissa w ostatnich dniach przekształcił się z burzy tropikalnej w niezwykle silny huragan kategorii piątej w skali Saffira-Simpsona. Meteorolog John Morales, który przez większość kariery ostrzegał mieszkańców Florydy przed huraganami w lokalnej stacji NBC6, nie krył emocji, gdy we wtorek opowiadał o żywiole docierającym na Karaiby. Jego gwałtowna reakcja stała się wiralem w sieci.

Podczas porannej prognozy pogody na żywo zapytał Adama Berga, innego meteorologa, o aktualne ciśnienie barometryczne w oku cyklonu. - Spadło do 896 milibarów - przyznał. Na co Morales, łapiąc się za głowę, westchnął: "O mój Jezu Chryste!". Po czym dodał: "Dobrze, dam radę".

Najpotężniejsze huragany osiągają ciśnienie rzędu 900 - 800 milibarów. To ono decyduje o jego sile, a im niższe, tym silniejszy i bardziej niebezpieczny jest żywioł. We wtorek rano Narodowe Centrum ds. Huraganów wydało ostrzeżenie przed zbliżającym się do południowej Jamajki sztormem, ostrzegając, że to "ostatnia szansa na ratowanie życia".

Prezenter dodał w porannej relacji, że "Melissa pobiła lub przekroczyła rekord Miltona". - Pamiętacie? Pamiętacie mój wiralowy moment z zeszłego roku? Wiecie, 50 milibarów w 10 godzin? (Ciśnienie) spadło do 897 milibarów. Teraz okazuje się, że Melissa pobiła lub przekroczyła rekord Miltona - mówił.

Dodał, że tylko jeden huragan, który przeszedł przez Atlantyk w październiku i listopadzie, był silniejszy - To huragan Wilma (wówczas ciśnienie spadło do rekordowych 882 milibarów - red.) - zaznaczył. Dodał, że to "już historia". - To złe wieści, szczególnie dla Jamajki. Według meteorologów Melissa to najpotężniejszy huragan, jaki kiedykolwiek uderzył w karaibską wyspę.

Żywioł o niespotykanej skali

W trakcie zapowiadania w telewizji zeszłorocznego huraganu Milton sunącego w kierunku południowo-wschodniego wybrzeża USA prezenter również nie potrafił powstrzymać emocji. - To niesamowity huragan... Niesamowity... Ciśnienie w nim zmieniło się o 50 milibarów w ciągu dziesięciu godzin... Przepraszam, ale to okropne - mówił wówczas łamiącym się głosem i ze łzami w oczach Morales.

Ekspert napisał później w mediach społecznościowych o tym, że ekstremalne zjawiska pogodowe napędzane globalnym ociepleniem, odmieniły go jako człowieka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb

Źródło: NBC6 Florida, People

Źródło zdjęcia głównego: ERNESTO MASTRASCUSA/PAP/EPA, NBC 6 South Florida/X

Udostępnij:
TAGI:
huraganKaraiby
Czytaj także:
Oko huraganu Melissa na zdjęciu satelitarnym
Huragan Melissa. Sonda pokazała oko bestii
Świat
Prawdopodobieństwo wystąpienia podmuchów wiatru o sile burzy tropikalnej w ciągu nadchodzących 5 dni
Co jeszcze znajdzie się na drodze Melissy
Świat
Huragan Melissa. Powódź błyskawiczna na Kubie
Huragan Melissa. Tak powódź zalewa Kubę
Świat
Ogromne zniszczenia w mieście Black River
Ich domy zmiotło, uciekli na komisariat. Huragan podążył za nimi
Świat
Black River, Jamajka, huragan Melissa (29.10.2025)
Całe regiony odcięte od świata, ulicami "dosłownie płyną rzeki"
Świat
Jamajka
Jak wygląda sytuacja na Jamajce? Kamera na żywo
Świat
Sztorm na Bałtyku i silny wiatr w Ustce
IMGW ostrzega. Alarmy przed silnym wiatrem
Prognoza
Po deszczach z przejaśnieniami
Rozpogodzenia, słaby deszcz i silny wiatr. Pogoda na dziś
Prognoza
Melissa
"W tej chwili jest punkt kulminacyjny". Relacja Polaka z Jamajki
Świat
Jesień, deszcz, chłodno, liście
Przejaśni się i rozpogodzi. Uwaga na wiatr
Prognoza
Góra Pradziad, Jesioniki w Czechach - zdjęcie ilustracyjne
Miejscami prawie pół metra śniegu. Tak nie było od 16 lat
Świat
Samolot transportowy Boeing C-17 Globemaster III w trakcie ewakuacji bazy Guantanamo przed huraganem Melissa
Ewakuacja z amerykańskiej bazy wojskowej
TVN24
Jesień, pogoda na Wszystkich Świętych
Będzie blisko 20 stopni. Pogoda na Wszystkich Świętych
Prognoza
Kenia samolot katastrofa
Katastrofa samolotu z turystami w Kenii. "Niestety, nikt nie przeżył"
TVN24
Huragan Melissa
Huragan nadciąga, na Jamajce pierwsze ofiary śmiertelne
Świat
Jamajka. Huragan Melissa
Melissa zbliża się do Jamajki. Apel do Polaków na wyspie
Świat
Ulewne opady deszczu i zalane drogi w Ustce
Ulewy w Polsce. Straż wypompowywała wodę z ulic
Polska
Aleksandra i Michał Żebrowscy na Jamajce - relacje instagramowe
Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia
TVN24
Wlecieli do środka huraganu Melissa
Wlecieli do środka huraganu Melissa. Niezwykłe nagranie
Świat
Jesień, opady, deszcz, liście
Dziś chłodno i deszczowo, może zagrzmieć
Prognoza
Huragan Melissa w podczerwieni
Najsilniejsza burza na planecie. "Czas na przygotowania się skończył"
Świat
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą możliwe są burze
Prognoza
Maccullochella peelii
Ta ryba przepłynęła 860 kilometrów i pobiła rekord
Ciekawostki
Rak pręgowaty (Orconectes limosus)
Anatomia inwazji. Jak obcy przejmują polską przyrodę
Agnieszka Stradecka
Wszystkich Świętych
Duża zmiana w pogodzie tuż przed 1 listopada
Prognoza
Ryś europejski - zdj. poglądowe
Martwy ryś na środku drogi. "Moment nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje"
Świat
Artemis I przed listopadowym startem w 2022 roku
NASA ma kłopoty. Przerwano część projektów badawczych
Świat
Osuwisko niedaleko domu studenckiego
Ziemia osunęła się w Oslo. "Hałas nie do opisania"
Świat
Akcja ratunkowa w Tatrach
Polak utknął w Tatrach. Akcja trwała całą noc
Świat
Karaczan prusak (Blattella germanica)
Prusaki mogą wywoływać reakcje alergiczne
Nauka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica