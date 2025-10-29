Przedstawiał prognozę pogody, nagle złapał się za głowę. "O mój Jezu Chryste!"

Korespondent TVN24 Jan Pachlowski o huraganie Melissa Źródło: TVN24

Huragan Melissa w ostatnich dniach przekształcił się z burzy tropikalnej w niezwykle silny huragan kategorii piątej w skali Saffira-Simpsona. Meteorolog John Morales, który przez większość kariery ostrzegał mieszkańców Florydy przed huraganami w lokalnej stacji NBC6, nie krył emocji, gdy we wtorek opowiadał o żywiole docierającym na Karaiby. Jego gwałtowna reakcja stała się wiralem w sieci.

Podczas porannej prognozy pogody na żywo zapytał Adama Berga, innego meteorologa, o aktualne ciśnienie barometryczne w oku cyklonu. - Spadło do 896 milibarów - przyznał. Na co Morales, łapiąc się za głowę, westchnął: "O mój Jezu Chryste!". Po czym dodał: "Dobrze, dam radę".

“Oh my Jesus Christ,” NBC6’s hurricane specialist John Morales said, when he was given an update on Melissa’s pressure. #HurricaneMelissa #JohnMorales #NBC6 #WeatherAlert Posted by NBC 6 on Tuesday, October 28, 2025 Rozwiń

Najpotężniejsze huragany osiągają ciśnienie rzędu 900 - 800 milibarów. To ono decyduje o jego sile, a im niższe, tym silniejszy i bardziej niebezpieczny jest żywioł. We wtorek rano Narodowe Centrum ds. Huraganów wydało ostrzeżenie przed zbliżającym się do południowej Jamajki sztormem, ostrzegając, że to "ostatnia szansa na ratowanie życia".

Prezenter dodał w porannej relacji, że "Melissa pobiła lub przekroczyła rekord Miltona". - Pamiętacie? Pamiętacie mój wiralowy moment z zeszłego roku? Wiecie, 50 milibarów w 10 godzin? (Ciśnienie) spadło do 897 milibarów. Teraz okazuje się, że Melissa pobiła lub przekroczyła rekord Miltona - mówił.

Dodał, że tylko jeden huragan, który przeszedł przez Atlantyk w październiku i listopadzie, był silniejszy - To huragan Wilma (wówczas ciśnienie spadło do rekordowych 882 milibarów - red.) - zaznaczył. Dodał, że to "już historia". - To złe wieści, szczególnie dla Jamajki. Według meteorologów Melissa to najpotężniejszy huragan, jaki kiedykolwiek uderzył w karaibską wyspę.

Żywioł o niespotykanej skali

W trakcie zapowiadania w telewizji zeszłorocznego huraganu Milton sunącego w kierunku południowo-wschodniego wybrzeża USA prezenter również nie potrafił powstrzymać emocji. - To niesamowity huragan... Niesamowity... Ciśnienie w nim zmieniło się o 50 milibarów w ciągu dziesięciu godzin... Przepraszam, ale to okropne - mówił wówczas łamiącym się głosem i ze łzami w oczach Morales.

Ekspert napisał później w mediach społecznościowych o tym, że ekstremalne zjawiska pogodowe napędzane globalnym ociepleniem, odmieniły go jako człowieka.

