"Skala tych pożarów jest zdumiewająca". Powodem ten czynnik

4 września 2025, 11:17
Źródło: Reuters, The Guardian
Tego lata Półwysep Iberyjski trawiły największe pożary od dekad
Gorące, suche i wietrzne lata, które przyczyniły się do najgorszych pożarów na Półwyspie Iberyjskim od co najmniej trzech dekad, będą znacznie częstsze - alarmują eksperci World Weather Attribution. Jako powód podają zmiany klimatu wywołane przez człowieka.

Tego lata w krajach Unii Europejskiej pożary objęły ponad milion hektarów roślinności, z czego dwie trzecie przypada na Półwysep Iberyjski. W Hiszpanii i Portugalii żywioł pochłonął życie co najmniej ośmiu osób i wymusił ewakuacje tysięcy kolejnych.

Pożary nabierają na intensywności przez człowieka

Eksperci z World Weather Attribution, organizacji składającej się z ekspertów ds. klimatu z całego świata, przenalizowali tak zwany wskaźnik DSR (Daily Severity Rating). Uwzględnia on temperaturę, wilgotność, prędkość wiatru i opady deszczu. W ten sposób oszacowali potencjalną intensywność pożaru lasu i trudność jego ugaszenia. Badanie koncentrowało się na 10 najintensywniejszych dniach według wskaźnika DSR w każdym roku i dziesięciu najgorętszych dniach każdego lata w północno-zachodniej Hiszpanii i północnej Portugalii.

Na podstawie wyników analizy eksperci uważają, że ze względu na zmiany klimatu wywołane przez człowieka tak intensywne pożary jak tego lata w Hiszpanii i Portugalii mogą pojawiać się nawet 40 razy częściej, niż miałoby to miejsce w świecie bez zmian klimatycznych. Ponadto specjaliści twierdzą, że tegoroczne pożary były o 30 procent silniejsze, niż byłyby w świecie bez wpływu człowieka na klimat.

- Sama skala tych pożarów jest zdumiewająca. Gorętsze, bardziej suche i sprzyjające pożarom warunki stają się coraz poważniejsze wraz ze zmianą klimatu i prowadzą do pożarów o niespotykanej dotąd intensywności - powiedziała Clair Barnes, klimatolożka z Imperial College London, współautorka badania.

Tego lata pożary w Hiszpanii i Portugalii były szczególnie intensywnePAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

Niszczycielskie pożary co 15 lat zamiast co 500

Specjaliści z World Weather Attribution podają, że światowa temperatura jest o 1,3 stopnia Celsjusza wyższa niż w czasach preindustrialnych, kiedy warunki pogodowe sprzyjające takim pożarom zdarzały się co 500 lat. Teraz, w świecie napędzanym paliwami kopalnymi, są one spodziewane co 15 lat. Jeśli chodzi o rekordowe fale upałów, takie jak na Półwyspie Iberyjskim w sierpniu, sytuacja kształtuje się jeszcze gorzej - będą się one zdarzać co 13 lat, w porównaniu do 2500 lat w czasach przed industrializacją.

Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, w poniedziałek przedstawił szczegóły 10-punktowego planu mającego na celu przeciwdziałanie coraz bardziej ekstremalnym zjawiskom pogodowym. W rozmowie z Guardianem lewicowy polityk ostrzegł, że działania na rzecz klimatu są podważane przez partie prawicowe. David Garcia, matematyk stosowany z Uniwersytetu w Alicante, stwierdził z kolei, że debata publiczna na temat pożarów w Hiszpanii koncentruje się na wzroście roślinności opuszczanych terenów wiejskich, natomiast niewiele mówi się o wpływie zmian klimatycznych.

Autorka/Autor:kp

Źródło: Reuters, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

Zmiany klimatuHiszpaniaPortugaliaPożaryglobalne ocieplenie
Gdzie jest burza? W czwartek 4.09 w niektórych regionach Polski od rana pojawiają się burze. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.

4 września 2025, 6:57
Aktualizacja: 4 września 2025, 10:10
tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed trudnymi i niebezpiecznymi warunkami. W części kraju obowiązują żółte alarmy przed burzami. Sprawdź, gdzie należy uważać.

4 września 2025, 6:30
IMGW

Północne regiony Kalifornii zmagają się z falą pożarów wywołanych uderzeniami piorunów. Według służb ogień zajął już ponad 5500 hektarów terenu na terenie trzech hrabstw. Płomienie zniszczyły między innymi zabytkową jednostkę osadniczą, która powstała w okresie gorączki złota.

4 września 2025, 7:51
Źródło: CNN, AP, The Guardian, Reuters

Po raz pierwszy od czterech dekad u wybrzeży Panamy nie pojawiły się chłodne i bogate w składniki odżywcze wody głębinowe - poinformowali naukowcy ze Smithsonian Tropical Research Institute (STRI). Cykliczne dotąd zjawisko pozytywnie wpływało między innymi na wydajne rybołówstwo, a także chroniło rafy koralowe przed stresem cieplnym.

4 września 2025, 9:22
PAP, STRI

Pogoda na dziś. W czwartek 4.09 termometry wskażą maksymalnie 28 stopni. Miejscami przelotnie popada i zagrzmi. Aura przeważnie korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

4 września 2025, 2:00
tvnmeteo.pl

Prawie 40 lat po oderwaniu się od Antarktydy, A23a, największa i najstarsza góra lodowa świata się rozpada. Zdaniem naukowców z British Antarctic Survey (BAS), masa lodu zniknie w ciągu kilku tygodni.

3 września 2025, 19:31
PAP, CNN, AFP

Huragan Lorena, który uformował się u wybrzeży Meksyku, zagraża mieszkańcom półwyspu Kalifornia Dolna - ostrzegają służby meteorologiczne. Żywiołowi towarzyszy wiatr z prędkością do 120 kilometrów na godzinę oraz ulewne deszcze. Po Pacyfiku sunie jeszcze jeden huragan.

3 września 2025, 21:28
Źródło: Reuters, ABC News

Polska w najbliższych dniach znajdzie się pomiędzy dwoma układami barycznymi, co przyniesie zmienne warunki pogodowe. Początek weekendu upłynie pod znakiem silnych burz i spadku temperatury - miejscami termometry pokażą zaledwie 22 stopnie Celsjusza.

3 września 2025, 16:38
tvnmeteo.pl

Gwałtowne powodzie nawiedziły północne Indie. W wyniku ulew doszło do osunięć ziemi, w wyniku których zginęło co najmniej pięć osób - poinformowały lokalne władze. W niektórych regionach trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe.

3 września 2025, 18:08
Źródło: Reuters, Times of India

We wtorek wieczorem przez włoskie miasto Triest przeszła gwałtowna ulewa. W ciągu kilku godzin sparaliżowała ruch drogowy oraz spowodowała liczne podtopienia. Straż pożarna interweniowała ponad 60 razy.

3 września 2025, 17:14
ENEX, ANSA

Lato 2025 było najcieplejszym w historii pomiarów Chin - przekazała w środę Chińska Administracja Meteorologiczna (CMA). Również inne kraje Azji Wschodniej doświadczyły ekstremalnie wysokiej temperatury.

3 września 2025, 15:21
PAP, AFP

Grupa badaczy zajmujących się zmianą klimatu ostro skrytykowała raport Departamentu Energii w administracji Donalda Trumpa dotyczący regulacji emisji zanieczyszczeń. Zdaniem ekspertów bagatelizuje on zagrożenia związane ze zmianami klimatu i przedstawia je jako rzekomo korzystne zjawiska.

3 września 2025, 14:45
Źródło: CNN, The New York Times

Władze hiszpańskiej Teneryfy ogłosiły, że przeprowadzą największe w historii ćwiczenia na wypadek wybuchu wulkanu Teide znajdującego się na wyspie. W symulacji wezmą udział nie tylko mieszkańcy, lecz także naukowcy oraz służby. Ostatnia erupcja wulkanu miała miejsce nieco ponad 100 lat temu.

3 września 2025, 12:20
Źródło: CanarianWeekly, El Diario

Wtorkowy wieczór przyniósł burze z ulewami w części kraju. W województwie łódzkim wystąpiły lokalne podtopienia, a silny wiatr łamał gałęzie i zrywał dachy.

3 września 2025, 7:42
TVN24

Młody niedźwiedź pojawił się na szlaku turystycznym w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach i zaczął gonić przestraszonego turystę. W sieci pojawiło się nagranie incydentu. - To nie był atak - podkreślił w rozmowie z TVN24 Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

2 września 2025, 12:04
TVN24

W środę asteroida 2025 QV5 o rozmiarach zbliżonych do autobusu przeleci obok Ziemi. Kosmiczny obiekt nie stanowi zagrożenia dla naszej planety, ale amerykańska agencja kosmiczna NASA będzie prowadzić jego dokładne obserwacje.

2 września 2025, 20:43
Źródło: Live Science, NASA

Rekordowe opady deszczu nawiedziły północną Japonię. W prefekturze Akita wylało kilka rzek, zalewając miejscowe pola ryżowe. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

2 września 2025, 18:13
Reuters, NHK

W poniedziałek po południu w stolicę amerykańskiego stanu Arizona - Phoenix - uderzyła burza piaskowa. Atak żywiołu spowodował poważne zakłócenia w ruchu drogowym i lotniczym. Tysiące osób było bez prądu.

2 września 2025, 15:50
Źródło: CNN, KTAR News 92.3 FM, ABC15

W nocy z poniedziałku na wtorek na polskim niebie widoczna była zorza polarna. Wiele osób skorzystało z dobrych warunków do obserwacji, w tym Reporterzy 24.

2 września 2025, 8:12
Źródło: Kontakt24, Z głową w gwiazdach

Do 1411 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Afganistanie - przekazał rzecznik tamtejszego rządu. Ponad 3100 osób zostało rannych, a około 5400 domów uległo zniszczeniu. Wciąż trwa akcja ratunkowa, którą utrudnia brak zasobów i trudny teren. We wtorek ziemia ponownie się zatrzęsła.

2 września 2025, 13:53
Aktualizacja: 2 września 2025, 16:35
Reuters

W ostatnich latach liczba lwów azjatyckich w Indiach znacznie wzrosła. Z jednej strony jest to sukces w odbudowie populacji podgatunku, który został niemal wytępiony przez człowieka, z drugiej - coraz częściej obserwuje się ataki tych zwierząt na ludzi. Rozwiązania problemu nie widać.

2 września 2025, 11:23
CNN

Sudańscy rebelianci przekazali w poniedziałek, że w wiosce na zachodzie kraju doszło do osuwiska, w wyniku którego zginęło ponad tysiąc osób. Zaapelowali o pomoc do ONZ i międzynarodowych organizacji humanitarnych.

2 września 2025, 7:46
Źródło: PAP, Reuters, Al Jazeera

W tym tygodniu czeka nas wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Nasz naturalny satelita schowa się w cieniu Ziemi i dojdzie do całkowitego zaćmienia Księżyca.

1 września 2025, 16:07
Źródło: timeanddate.com, PAP, tvnmeteo.pl

Tegoroczne lato "prawie na pewno" będzie najcieplejszym w historii pomiarów Wielkiej Brytanii - poinformowała w poniedziałek brytyjska agencja pogodowa Met Office. To sygnał postępującego globalnego ocieplenia.

1 września 2025, 21:49
Źródło: PAP, The Guardian, Met Office

Amerykański astronauta Don Pettit uchwycił na nagraniu mieniącą się nad Ziemią zorzę polarną. Niezwykłe zjawisko zarejestrował z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

1 września 2025, 20:48
Źródło: Reuters, tvnmeteo.pl

Pięć gatunków ptaków od 2026 roku będzie objętych całoroczną ochroną. Informacją tą podzielił się Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. "Udało się osiągnąć ważny kompromis" - napisał.

1 września 2025, 19:33
tvn24.pl