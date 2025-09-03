Rekordowe lato w Chinach. To powód do niepokoju

Scenariusze zmian klimatu Źródło: TVN24

Jak podała Chińska Administracja Meteorologiczna (CMA), średnia temperatura powietrza od czerwca do sierpnia wyniosła 22,31 stopnia Celsjusza. Dodała, że to było najgorętsze lato od 1961 roku, czyli od rozpoczęcia pomiarów. Jak napisał portal AFP, również inne kraje Azji Wschodniej doświadczyły ekstremalnie wysokiej temperatury.

Blisko 40 stopni

Okres od czerwca do sierpnia charakteryzował się w Chinach licznymi falami upałów, szczególnie dotykającymi południowe regiony kraju - podała CMA. W czerwcu temperatura w stolicy, Pekinie, osiągnęła blisko 40 st. C. W lipcu władze ostrzegały przed zagrożeniami dla zdrowia z powodu wysokich temperatur we wschodnich Chinach. W poprzednim roku średnia temperatura w Państwie Środka w okresie letnim wyniosła 22,3 stopnia C.

Gorąco w Japonii i Korea Południowa

Południowokoreańskie służby meteorologiczne poinformowały w poniedziałek, że w okresie od czerwca do sierpnia odnotowano średnią temperaturę 25,7 stopnia C, co stanowi nowy letni rekord od rozpoczęcia pomiarów w 1973 r. Poprzedni rekord z 2024 r. wynosił 25,6 stopnia.

Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała z kolei, że lato 2025 r. było "najgorętsze od 1898 roku", ze średnią temperaturą "wyższą od normy o 2,36 st. C. W lipcu padł też rekord najwyższej temperatury powietrza w Japonii - 41,8 st. C. Naukowcy podkreślają, że wzrost temperatur jest wynikiem zmian klimatu spowodowanych działalnością człowieka, co prowadzi do coraz częstszych i intensywniejszych zjawisk ekstremalnych.

