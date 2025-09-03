Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rekordowe lato w Chinach. To powód do niepokoju

Upał w Szanghaju, 1 sierpnia 2024
Scenariusze zmian klimatu
Źródło: TVN24
Lato 2025 było najcieplejszym w historii pomiarów Chin - przekazała w środę Chińska Administracja Meteorologiczna (CMA). Również inne kraje Azji Wschodniej doświadczyły ekstremalnie wysokiej temperatury.

Jak podała Chińska Administracja Meteorologiczna (CMA), średnia temperatura powietrza od czerwca do sierpnia wyniosła 22,31 stopnia Celsjusza. Dodała, że to było najgorętsze lato od 1961 roku, czyli od rozpoczęcia pomiarów. Jak napisał portal AFP, również inne kraje Azji Wschodniej doświadczyły ekstremalnie wysokiej temperatury.

Blisko 40 stopni

Okres od czerwca do sierpnia charakteryzował się w Chinach licznymi falami upałów, szczególnie dotykającymi południowe regiony kraju - podała CMA. W czerwcu temperatura w stolicy, Pekinie, osiągnęła blisko 40 st. C. W lipcu władze ostrzegały przed zagrożeniami dla zdrowia z powodu wysokich temperatur we wschodnich Chinach. W poprzednim roku średnia temperatura w Państwie Środka w okresie letnim wyniosła 22,3 stopnia C.

Globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie
Źródło: PAP/Maciej Zieliński

Gorąco w Japonii i Korea Południowa

Południowokoreańskie służby meteorologiczne poinformowały w poniedziałek, że w okresie od czerwca do sierpnia odnotowano średnią temperaturę 25,7 stopnia C, co stanowi nowy letni rekord od rozpoczęcia pomiarów w 1973 r. Poprzedni rekord z 2024 r. wynosił 25,6 stopnia.

Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała z kolei, że lato 2025 r. było "najgorętsze od 1898 roku", ze średnią temperaturą "wyższą od normy o 2,36 st. C. W lipcu padł też rekord najwyższej temperatury powietrza w Japonii - 41,8 st. C. Naukowcy podkreślają, że wzrost temperatur jest wynikiem zmian klimatu spowodowanych działalnością człowieka, co prowadzi do coraz częstszych i intensywniejszych zjawisk ekstremalnych.

Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje na świecie
Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje na świecie
Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Autorka/Autor: fw,anw

Źródło: PAP, AFP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters Archive

Udostępnij:
TAGI:
Chinypogodazmiana klimatu
Czytaj także:
Burze
Gdzie jest burza? Grzmoty w kilku regionach
Prognoza
Pożary lasów
Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"
Nauka
Burze, piorun, lato, nawałnice
Alert RCB w 11 województwach. "Zachowaj ostrożność"
Prognoza
Rodzina znalazła schronienie w namiocie - trzęsienie ziemi zniszczyło jej dom
"Myślałem, że umrę". 12-latek został odkopany spod gruzów
Świat
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Prawie cała Polska objęta alarmami, nawet drugiego stopnia
Prognoza
Los Cabos pod wodą
Ulice miasta pełne błota
Świat
AdobeStock_215798671
"Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku"
Ciekawostki
Niedźwiedź czarny
Pierwszy taki atak od dawna
Świat
Gorąco w Polsce
To może być naprawdę gorący wrzesień
Arleta Unton-Pyziołek
Prognozowane opady deszczu w piątek o godz. 20
Tak nawałnice przejdą przez Polskę
Prognoza
Burza, ciemne chmury
Aura okaże się zmienna
Prognoza
Burze, nocne pioruny
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Prognoza
Powódź w Pakistanie
W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób
Świat
Burze, lato, gorąco, chmury
Mglisto, gorąco i burzowo. Pogoda na piątek
Prognoza
Indie
Ludzie uwięzieni pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa
Świat
Rekin ugryzł 8-latka na Florydzie
Rekin ugryzł 8-latka
Świat
Lato burza
Czekają nas burzowe chwile
Prognoza
Bolid nad Polską
Świetlista kula nad Polską
Polska
Rzeźba skrzydlatego lwa w Wenecji
Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria
Ciekawostki
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Nie żyje już ponad dwa tysiące osób
Świat
Lwica w zoo w Oregonie bawi się ukrytą kamerą
Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami
Ciekawostki
Wąwóz
Mogą wystąpić nagle i zdewastować wiele domów. Naukowcy ostrzegają
Nauka
Pożary w Portugalii
"Skala tych pożarów jest zdumiewająca". Powodem ten czynnik
Świat
Zatoka Panamska
Zmiana u wybrzeży Panamy. Czegoś takiego nie było przez 40 lat
Świat
Kalifornia
Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"
Świat
Gorąco i słonecznie
Będzie ciepło, a miejscami burzowo
Prognoza
Huragany Lorena (prawy górny róg) i Kiko (z lewej)
Lorena nabiera siły. Zagraża wybrzeżom Meksyku
Świat
Mgły
Mgły spowiją w nocy część kraju
Prognoza
A23a, czyli największa góra lodowa świata na zdjęciu satelitarnym z 4 marca 2025 roku u wybrzeży Georgii Południowej
Przetrwała czterdzieści lat. Ma zniknąć w ciągu tygodni
Nauka
Burzowo, pochmurno, Bieszczady
Gdzie jest burza? Silnie pada, kłębią się ciemne chmury
Pogoda
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica