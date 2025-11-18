Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, szukają zaginionych

|
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Źródło: Rocha Communicaciones/Reuters
Intensywne opady deszczu doprowadziły do powodzi w środkowej Boliwii. Woda i błoto zalały domy w kilku miejscowościach. Co najmniej sześć osób uważanych jest za zaginione.

W poniedziałek ulewne opady deszczu spowodowały wystąpienia z brzegów rzek Pirai i Achira. Doprowadziło to do poważnych powodzi w boliwijskiej gminie Samaipata, w departamencie Santa Cruz w środkowej części kraju. Dotknęły one w szczególności miejscowości Achira, Cuevas i Palermo.

Sześć osób zaginionych po powodzi

O skutkach powodzi poinformował Eustaqio Casillas, burmistrz gminy Samaipata. Co najmniej sześć osób uważanych jest za zaginione, a kilka zostało rannych. Żywioł uszkodził domy, kościoły i mosty. Na materiałach opublikowanych w mediach społecznościowych widać gruz nagromadzony na ulicach oraz mieszkańców usuwających błoto ze swoich domów. Ponadto zablokowana została droga łącząca Santa Cruz z miastem Cochabamba na zachodzie kraju.

W związku z trudną sytuacją burmistrz ogłosił stan wyjątkowy w gminie Samaipata, apelując do mieszkańców o ostrożność. Ponadto wezwał władze krajowe i regionalne do udzielenia natychmiastowego wsparcia w akcji ratunkowej oraz doraźnej pomocy.

Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Źródło: Rocha Communicaciones/Reuters

Ostrzeżenia przed burzami i powodziami

Intensywne opady doprowadziły do powodzi także w innych rejonach Boliwii. W gminie Villa Tunari w departamencie Cochabamba wylały 24 rzeki, zalewając domy i uprawy rolne. W departamencie Santa Cruz, w którym mocno pada od czwartku, z brzegów wystąpiła rzeka Yapacani. Burmistrz Yapacani Juan Carlos Valles Mamani przekazał, że służby ratują mieszkańców uwięzionych przez wodę.

Krajowa służba meteorologiczna i hydrologiczna Boliwii (Senamhi) wydała pomarańczowe ostrzeżenia przed deszczem i burzami w czterech regionach. Przewiduje, że w miejscach objętych alarmem może spaść deszcz rzędu 60-90 milimetrów na metr kwadratowy. Ponadto w wielu rejonach do wtorku w mocy jest alert hydrologiczny drugiego stopnia.

Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, Opinion Bolivia, Senamhi

Źródło zdjęcia głównego: Rocha Communicaciones/Reuters

Udostępnij:
TAGI:
BoliwiaPowódźburze
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zimowy listopad w Zakopanem
Śnieżnie w górach. Warunki na szlakach są już zimowe
Polska
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Tu mocno pada. IMGW ostrzega
Prognoza
Maskonury
Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano
Nauka
Batracomorphus stictopterus
Skaczą jak żaby i żyją w głębi dżungli. Odkryto siedem nowych gatunków
Nauka
Skutki przejścia rzeki atmosferycznej przez Kalifornię
Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
Świat
Biało w Gdańsku
W Polsce sypnęło śniegiem. Zdjęcia i nagrania
Polska
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
Świat
Śnieg, park
Chłodny dzień z zimowymi opadami
Prognoza
Smog w Indiach
Powietrze tak toksyczne, że zabrakło skali
Smog
Nocą miejscami popada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Gatunek ryby Moema claudiae
Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach
Nauka
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
Prognoza
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
Polska
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
Świat
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
Świat
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
Świat
Japonia
Kłęby dymu nad wulkanem. Widać je z kosmosu
Świat
Indonezja
Masa ziemi i błota zeszła na domy. Ofiary śmiertelne i zaginieni
Świat
Kajakiem przez zalane ulice
Kajakiem przez zalane ulice
Świat
Opady
Tak będzie wędrować strefa opadów nad Polską
Prognoza
Deszcz, jesień, chłodno, opady
Dzień pod znakiem wymagającej pogody
Prognoza
Delfin Mimmo w Wenecji
Myśleli, że tak będzie mu lepiej. Zwrot w sprawie delfina celebryty
Świat
Vibrio cholerae
"Mamy coraz więcej zachorowań". Najgorsza sytuacja od 25 lat
Świat
Monmouth zalane
"Ilość wody była bezprecedensowa"
Świat
Deszcz, noc
Deszczowa noc w wielu miejscach
Prognoza
Zniszczenia w Portugalii
Ofiary śmiertelne, kilka tysięcy interwencji służb
Świat
Deszcz ze śniegiem, zimno
Szykuje się duża zmiana pogody
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury
Prognoza
Stado przeszło przez drogę
Przez drogę przeszło duże stado żubrów. Było ich około 50. Nagranie
TVN24
Hiszp-000780
Spadł śnieg. Pierwszy taki w tym sezonie
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica