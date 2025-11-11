Arktyczne uderzenie w USA. Mróz, paraliż na drogach

Zimowa aura w Stanach Zjednoczonych Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

W poniedziałek nad północno-wschodnie Stany Zjednoczone napłynęło zimne powietrze arktycznego pochodzenia. Gdy masy przechodziły nad Wielkimi Jeziorami, doszło do tzw. efektu jeziora. Gwałtowne zetknięcie z ciepłą wodą spowodowało powstanie śnieżnych frontów atmosferycznych, które objęły swoim zasięgiem wybrzeża jeziora Michigan.

Mróz sięgnął Florydy

Jak podała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS), chłodna aura dotknęła nie tylko północny wschód kraju. Na Florydzie we wtorkowy poranek na termometrach spodziewane są temperatury około zera stopni Celsjusza - miejscami temperatura może spaść nawet poniżej tej wartości.

Wyjątkowo zimno ma być również w Alabamie, Missisipi czy Luizjanie. Meteorolodzy wyjaśnili, że niektóre miasta na południowym wschodzie mogą we wtorek rano doświadczyć najniższych temperatur od dziesięcioleci na początku listopada.

11/11/25 (Tue.) | Very cold morning with min temps in the 30s to low 40s. Coldest wind chills in the 20s to 30s. Highs only in the 50s - low 60s. Frost Advisory tonight with 'Areas of Frost' for Lake/interior Volusia, 'Patchy Frost' for Seminole, Orange, coastal Volusia counties. pic.twitter.com/rMBx2NULNV — NWS Melbourne (@NWSMelbourne) November 11, 2025 Rozwiń

"Jest naprawdę zimno"

Według danych NWS najwięcej śniegu napadało w stanie Wisconsin - tam w kilkanaście godzin zebrała się pokrywa śnieżna o grubości 33 centymetrów.

- Obudziłem się myśląc, że po prostu będzie zimno, ale to jest coś zupełnie innego. Trzeba się porządnie ubrać, bo na zewnątrz jest naprawdę zimno - opowiadał w rozmowie z lokalnymi mediami mieszkaniec miasta Kenosha, gdzie silnie prószyło.

Opady śniegu i niska temperatura wpłynęły na warunki drogowe w kilku stanach. W okolicach miasta Shelby w Michigan doszło do wypadku - samochód osobowy wpadł w poślizg na ośnieżonej drodze i zderzył się z autem towarowym. Kierowca pojazdu osobowego odniósł niewielkie obrażenia i został przetransportowany do szpitala. W Illinois kamery ruchu drogowego zarejestrowały natomiast gigantyczny korek na ośnieżonej drodze międzystanowej I-94.

Intense band of lake effect snow is moving through eastern Porter County at this hour! Snow rates up to 2 inches per hour are resulting in very low visibilities and snow covered roads. Use caution if driving along the I-94/80 corridor. #inwx



📷from INDOT at I-94 and SR 249 pic.twitter.com/zqViIHVevD — NWS Chicago (@NWSChicago) November 10, 2025 Rozwiń