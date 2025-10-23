Logo TVN24
Prognoza

Przed nami spory spadek temperatury

Chłodno, jesień
Temperatura mocno spadnie
Źródło: TVN24
Przed nami duża zmiana w pogodzie. W ciągu najbliższej doby temperatura powietrza spadnie o około 10 stopni Celsjusza. Ochłodzenie związane jest z wirem niżowym, który zbliży się do Polski.

Ogromny wir niżowy znajduje się na zachodzie Europy. - Obejmuje on swoim zasięgiem kilka tysięcy kilometrów - mówił w czwartek we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. "Ramiona" tego niżu znajdują się obecnie nad Wielką Brytanią, krajami Beneluksu, Francją, a także nad północną Hiszpanią i nad Niemcami.

- Ten bardzo głęboki niż będzie sterował pogodą w Europie w najbliższych dniach - powiedział Wasilewski. - To będzie taki pogodowy dyktator, będzie rządzić aurą na zachodzie, północy, a nawet na południu kontynentu i oczywiście też u nas - dodał.

Wędrówka wiru niżowego

Wir niżowy będzie stopniowo przesuwał się na wschód. - Związane z tym niżem fronty atmosferyczne są bardzo dla nas istotne. Najpierw odchodzący od niego front ciepły przyniesie opady na zachodzie kraju. Później kolejny front, chłodny, sprawi, że napłynie chłodniejsze powietrze - tłumaczył prezenter tvnmeteo.pl. - Ale zanim napłynie to chłodniejsze powietrze, to ten front ciepły otworzy drogę do napływu bardzo ciepłego powietrza - dodał.

W środę front okluzji (połączenie frontu chłodnego i ciepłego) przechodził nad Polską. Teraz znajduje się już poza naszą wschodnią granicą. - On otworzył taką pierwszą furtkę do napływu ciepłego powietrza - mówił Wasilewski. - Dlatego dzisiaj na południu Polski w prognozach jest 20 stopni - dodał.

Wir niżowy uruchomił bardzo intensywną, południową cyrkulację powietrza. - Powietrze wokół niżu obraca się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, wiec zmiana położenia wiru będzie miała kolosalne znaczenie, i to już w ciągu nadchodzącej doby - tłumaczył prezenter tvnmeteo.pl. - On najpierw będzie zagarniał to ciepło od strony Morza Śródziemnego, z Europy Południowej, a w miarę przesuwania się zapraszał chłodne [powietrze - red.] - dodał. - To dlatego dzisiaj może być 20 stopni albo nawet więcej, a jutro wedrze się zimno i miejscami będzie tylko kilka stopni - dodał.

Sytuacja pogodowa nad Europą
Sytuacja pogodowa nad Europą
Źródło: TVN24

Najpierw 20 stopni, potem tylko 8

Przed nami spory spadek temperatury. - W czwartek miejscami ma być 20 stopni, może być też i więcej, a w piątek miejscami będzie już tylko 8-9 stopni. To jest ochłodzenie o ponad 10 stopni w ciągu jednej doby - mówił Wasilewski.

W czwartek miejscami będzie 20 stopni, a w piątek już tylko 8
W czwartek miejscami będzie 20 stopni, a w piątek już tylko 8
Źródło: TVN24

Jak mówił Wasilewski, te cyklony, czyli głębokie niże, tworzą się nad Atlantykiem i wchodzą w głąb kontynentu. Przesuwając się tworzą taki pogodowy galimatias. - One przemeblowują ten cały układ pogodowy, one wywracają go to góry nogami - dodał.

tw dlugi
Tomasz Wasilewski o pogodzie w Polsce
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: anw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

