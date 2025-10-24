Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - piątek 24.10. Kto powinien przygotować się na obfite opady

Pojawi się deszcz
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Piątek 24.10 przyniesie spore ochłodzenie - w niektórych rejonach temperatura może nie przekroczyć 10 stopni. Pojawią się też opady, które miejscami będą intensywne. Taka aura nie wpłynie pozytywnie na nasze samopoczucie.

Na południowym zachodzie piątek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. We wschodniej części kraju mocno popada - spadnie do 20-30 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych rejonach opady będą słabe i umiarkowane, rzędu 5-10 l/mkw. Wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podlasiu. Wiatr z zachodu będzie dość silny - porywy osiągną do 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach - do 100 km/h.

Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie zbliżona w całej Polsce. Najniższa, poniżej 80 procent, okaże się na zachodzie, a najwyższa, przekraczająca 90 procent, na wschodzie i południowym wschodzie. Silny wiatr i duża ilość wilgoci w powietrzu sprawią, że odczujemy chłód, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 983 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu muszą przygotować się na pochmurny i deszczowy dzień. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje dość silnie z zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Piątek przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie i deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 987 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dziś we Wrocławiu będzie pochmurnie i przelotnie popada, ale możliwe są przejaśnienia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 985 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurny i deszczowy piątek. Temperatura osiągnie maksymalnie 10 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 973 hPa.

Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać
Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać

Polska

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

