Pogoda na dziś - piątek 24.10. Kto powinien przygotować się na obfite opady

Na południowym zachodzie piątek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. We wschodniej części kraju mocno popada - spadnie do 20-30 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych rejonach opady będą słabe i umiarkowane, rzędu 5-10 l/mkw. Wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podlasiu. Wiatr z zachodu będzie dość silny - porywy osiągną do 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach - do 100 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie zbliżona w całej Polsce. Najniższa, poniżej 80 procent, okaże się na zachodzie, a najwyższa, przekraczająca 90 procent, na wschodzie i południowym wschodzie. Silny wiatr i duża ilość wilgoci w powietrzu sprawią, że odczujemy chłód, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 983 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu muszą przygotować się na pochmurny i deszczowy dzień. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje dość silnie z zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Piątek przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie i deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 987 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dziś we Wrocławiu będzie pochmurnie i przelotnie popada, ale możliwe są przejaśnienia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 985 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurny i deszczowy piątek. Temperatura osiągnie maksymalnie 10 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 973 hPa.