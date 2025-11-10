Logo TVN24
Prognoza

Diametralna zmiana pogody tuż-tuż. A potem kolejna

|
Jesień, słońce, ciepło
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Kraj wciąż pozostaje w zasięgu zgniłego wyżu, przynoszącego chmury i mgły, ale na horyzoncie widać już poprawę pogody. Nie potrwa ona jednak długo. Kiedy pogoda się poprawi? A kiedy spadnie śnieg? Sprawdź szczegóły.

Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wałem wyżowym rozciągniętym od Hiszpanii, przez centrum Europy, aż po zachodnią Rosję. Nad krajem przemieszcza się powoli spiralnie skręcony front atmosferyczny z deszczem i mżawką. We wtorek odsunie się on na wschód, ale tuż za nim wkroczy od zachodu kolejny, niosąc następną dawkę wilgoci i niewielkich opadów deszczu. Chłodne polarne powietrze zalegające nad Polską zacznie być we wtorek wypierane przez płynące z południowego zachodu łagodniejsze masy, w których temperatura na Śląsku przekroczyć ma 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek będzie pochmurny i mglisty, ale pojawią się niewielkie przejaśnienia, głównie na południu. W zachodniej połowie kraju okresami spadnie słaby deszcz rzędu 2-5 litrów na metr kwadratowy, poza tym miejscami wystąpi mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Środa także zapowiada się pochmurnie i mgliście. Mieszkańcom zachodnich rejonów Polski humor poprawią rozpogodzenia. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje z zachodu i południa, na ogół słabo i umiarkowanie. Na zachodzie wiatr będzie silniejszy, na Pomorzu porywy osiągną do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na 16 dni. Przedzimie puka do naszych drzwi
Pogoda na 16 dni. Przedzimie puka do naszych drzwi

Kiedy poprawi się pogoda? Nadciągnie ciepłe powietrze znad Afryki

W kolejnych dniach kraj dostanie się już na skraj układów niżowych rozciągniętych od środkowego Atlantyku, przez Wyspy Brytyjskie, po Skandynawię i północno zachodnią Rosję. Pogoda zmieni się diametralnie, gdyż w przedniej części tej wielkiej bruzdy niskiego ciśnienia płynąć ma ciepłe i suche powietrze znad północno-zachodniej Afryki i Hiszpanii - przez Francję, Niemcy, Polskę, aż po zachodnią Rosję. W kraju rozpogodzi się, a temperatura sięgnie na zachodzie 15 st. C.

Czwartek będzie pogodny w większości kraju - więcej chmur pojawi się jedynie na Pomorzu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, z porywami dochodzącymi do 50-60 km/h.

W piątek również możemy spodziewać się pogodnej aury, z większym zachmurzeniem tylko na północy. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu, porywy wiatru osiągną do 50 km/h.

Klatka kluczowa-13968
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Kiedy spadnie śnieg?

W sobotę do Polski od północy wkroczy chłodny front pchany przez napierające masy powierza arktycznego. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, a temperatura zacznie mocno spadać. To pierwsze oznaki przedzimia.

W większość kraju będzie pochmurnie z przejaśnieniami. Na północy spodziewane są opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a na Podlasiu - również samego śniegu, do trzech centymetrów. Poza tym okresami spadnie deszcz do 5 l/mkw., który ominie jedynie południowy wschód kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50-60 km/h.

Klatka kluczowa-13946
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

pogodaprognozaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
