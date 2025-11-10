Diametralna zmiana pogody tuż-tuż. A potem kolejna

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wałem wyżowym rozciągniętym od Hiszpanii, przez centrum Europy, aż po zachodnią Rosję. Nad krajem przemieszcza się powoli spiralnie skręcony front atmosferyczny z deszczem i mżawką. We wtorek odsunie się on na wschód, ale tuż za nim wkroczy od zachodu kolejny, niosąc następną dawkę wilgoci i niewielkich opadów deszczu. Chłodne polarne powietrze zalegające nad Polską zacznie być we wtorek wypierane przez płynące z południowego zachodu łagodniejsze masy, w których temperatura na Śląsku przekroczyć ma 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek będzie pochmurny i mglisty, ale pojawią się niewielkie przejaśnienia, głównie na południu. W zachodniej połowie kraju okresami spadnie słaby deszcz rzędu 2-5 litrów na metr kwadratowy, poza tym miejscami wystąpi mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Środa także zapowiada się pochmurnie i mgliście. Mieszkańcom zachodnich rejonów Polski humor poprawią rozpogodzenia. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje z zachodu i południa, na ogół słabo i umiarkowanie. Na zachodzie wiatr będzie silniejszy, na Pomorzu porywy osiągną do 60 kilometrów na godzinę.

Kiedy poprawi się pogoda? Nadciągnie ciepłe powietrze znad Afryki

W kolejnych dniach kraj dostanie się już na skraj układów niżowych rozciągniętych od środkowego Atlantyku, przez Wyspy Brytyjskie, po Skandynawię i północno zachodnią Rosję. Pogoda zmieni się diametralnie, gdyż w przedniej części tej wielkiej bruzdy niskiego ciśnienia płynąć ma ciepłe i suche powietrze znad północno-zachodniej Afryki i Hiszpanii - przez Francję, Niemcy, Polskę, aż po zachodnią Rosję. W kraju rozpogodzi się, a temperatura sięgnie na zachodzie 15 st. C.

Czwartek będzie pogodny w większości kraju - więcej chmur pojawi się jedynie na Pomorzu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, z porywami dochodzącymi do 50-60 km/h.

W piątek również możemy spodziewać się pogodnej aury, z większym zachmurzeniem tylko na północy. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu, porywy wiatru osiągną do 50 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Kiedy spadnie śnieg?

W sobotę do Polski od północy wkroczy chłodny front pchany przez napierające masy powierza arktycznego. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, a temperatura zacznie mocno spadać. To pierwsze oznaki przedzimia.

W większość kraju będzie pochmurnie z przejaśnieniami. Na północy spodziewane są opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a na Podlasiu - również samego śniegu, do trzech centymetrów. Poza tym okresami spadnie deszcz do 5 l/mkw., który ominie jedynie południowy wschód kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50-60 km/h.

