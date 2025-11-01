Prognoza na Zaduszki. Szykuje się załamanie pogody

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska dostaje się pod wpływ zatoki niżowej związanej z północnoatlantyckim cyklonem Marek. Na ciepłe powietrze zalegające nad Polską napiera od zachodu chłodna masa powietrza polarnego, płynąca znad oceanu. Na jej czole uformował się front chłodny z deszczem, który objąć ma regiony kraju na zachodzie, północy i w centrum.

Pogoda na Zaduszki?

Na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na zachodzie kraju pojawią się dość obfite opady deszczu, którego spadnie do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Na północy i w centrum kraju okresami spadnie słabszy deszcz, którego suma wyniesie do 5 l/mkw. Poza tym opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Prognoza na pierwsze dni tygodnia

W poniedziałek deszczowy front przewędruje nad wschodnie regiony Polski, a za nim zdecydowanie wleje się chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne znad Północnego Atlantyku. We wtorek ciśnienie mocno wzrośnie, gdyż Polska ponownie dostanie się pod wpływ wyżu znad Bałkanów. Rozpogodzi się, a z południowego zachodu zacznie płynąć kolejna porcja ciepłego powietrza. Wyż i umiarkowane ciepło mają zostać już w Polsce na dłużej.

W poniedziałek spodziewane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami na zachodzie. Na północnym zachodzie kraju opady deszczu nie są prognozowane. Poza tym okresami spadnie do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach jego prędkość osiągnie do 50-60 km/h.

We wtorek wystąpi zachmurzenie kłębiaste duże i umiarkowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9 st. C na Podlasiu, 12 st. C w centrum kraju i 14 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny.

Pogoda na środę

W środę aura będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południu. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany.

Pogoda na czwartek

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com