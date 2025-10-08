Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda. W prognozach "widać większe ochłodzenie"

tw poranek-0002
W prognozach nie widać ocieplenia
Źródło: TVN24
Kolejne dni przyniosą Polsce wędrówkę niżu za niżem. Słońca będzie mało, a chmur - sporo. Pojawią się też opady. Jaka będzie temperatura? O tym wszystkim opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

W kolejnych dniach czeka nas sekwencja przechodzących przez nasz kraj frontów atmosferycznych, przynoszących wilgoć i opady deszczu. Jak tłumaczył we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, na zachód od Wysp Brytyjskich i Irlandii znajduje się bowiem wyż, przynoszący cyrkulację północno-zachodnią.

Pogoda w Polsce. Deszcz i dużo wilgoci w pogodzie

Z kolei na północy Bałtyku i w pobliżu Islandii znajduje się niż z frontem ciepłym, który przyniósł mgły w części Polski we środę. Za nimi wędrują opady deszczu. Kiedy ta strefa odsunie się na południowy wschód, za nią wkroczy kolejna.

- Niże będą przechodzić jeden za drugim. Ta cyrkulacja północno-zachodnia będzie się utrzymywać, co dla nas oznacza pogodę wilgotną, z częstymi przelotnymi opadami deszczu i niestety z bardzo dużym zachmurzeniem. To będzie już jesień taka naprawdę bardzo szara i bardzo mało urozmaicona - mówił Wasilewski.

Niż za niżem przejdą nad Polską
Niż za niżem przejdą nad Polską
Źródło: TVN24
Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie
Dowiedz się więcej:

Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie

W prognozach "widać większe ochłodzenie"

Co z temperaturą? Ci, którzy czekają na trochę więcej ciepła i złotą polską jesień, będą rozczarowani. Prezenter pokazał wykres prognozowanej temperatury na kolejne dni dla Warszawy, ale tendencja ta będzie podobna dla całej Polski.

Wartości na termometrach mają osiągać maksymalnie do 10 stopni Celsjusza w ciągu dnia.

- Od dziś do poniedziałku nie widać ocieplenia. Przeciwnie, widać na początku przyszłego tygodnia spadek temperatury i większe ochłodzenie, które przyjdzie z północy - zapowiedział Wasilewski.

Prognozowana temperatura dla Warszawy
Prognozowana temperatura dla Warszawy
Źródło: TVN24
tw dlugi
Tomasz Wasilewski o pogodzie w kolejnych dniach
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: dd

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
prognoza pogodypogodaprognozaTomasz Wasilewski
Czytaj także:
indie
Masy błota spadły na autobus. Wielu zabitych, w tym dzieci
Świat
Akcja ratunkowa w Tybecie
Śnieżyce uwięziły kilkaset osób na wiele dni
Świat
Uwaga na mgły
Niebezpieczna aura o poranku. Tutaj należy uważać
Prognoza
Będą miejsca, gdzie może spaść deszcz
Dziś na termometrach do 17 stopni
Prognoza
Uchatek grzywiasty
Dron pomógł uratować rannego uchatka grzywiastego
Świat
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?
Ciekawostki
Nocą miejscami popada deszcz
Przed nami mglista i deszczowa noc
Prognoza
Błędne ogniki pojawiają się w legendach
Błędne ogniki mogą skrywać sekret powstania życia
Nauka
Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Wstrząsy odczuto w jednym z największych miast kraju
Świat
Pojawią się opady deszczu
Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie
Prognoza
Morze Północne
Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej
Nauka
Zamieć śnieżna uwięziła turystów w Himalajach
Odgarniali śnieg za pomocą garnków. "Było bardzo mokro i zimno"
Świat
Pociąg towarowy, w który uderzyło tornado EF5
Okres "posuchy" zakończony. To tornado było ekstremalne
Świat
Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) - zdj. poglądowe
Te popularne grzyby mają supermoce i mogą nas uratować
Agnieszka Stradecka
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Stolica znów pod wodą. "Mam obawy, że wkrótce stanie się to normą"
Świat
Atak bielika na stado łysek
Bielik zaatakował stado łysek. Niezwykłe nagranie
Polska
Pełnia Żniwiarzy nad Santo Domingo (Dominikana)
Za nami pierwsza superpełnia w tym roku
Polska
W Himalajach trwa akcja ratunkowa
Setki osób wciąż czekają na pomoc. Śnieg uwięził turystów
Świat
Deszcz
Dziś wiele deszczowych miejsc, do 17 stopni
Prognoza
Mount Everest
"Everest był, jest i będzie magnesem dla wielu osób"
Świat
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Noc i dzień pod znakiem deszczu
Prognoza
Asteroida, Ziemia
Minęła Ziemię ekstremalnie blisko
Nauka
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Ponad połowa kraju może być objęta alarmami
Prognoza
Deszczowo
Polska pod wpływem atlantyckich niżów. Co to oznacza
Prognoza
kuchenka gazowa
Seria zgłoszeń o wycieku gazu, na miejscu znaleźli duriany
Ciekawostki
Słowenia
Masa śniegu spadła na turystów. Nie żyją
Świat
Ludzie ratowani z zerwanego mostu w Bengalu Zachodnim w Indiach
Powodzie zerwały mosty. Ludzie zjeżdżali na linach
Świat
Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)
Nie wszystkie bociany odleciały. Co robić, gdy się na nie natkniemy?
Polska
Amur biały
Te ryby mogą spowodować katastrofę ekologiczną
Świat
Niedźwiedź czarny
Rzadki atak niedźwiedzia. Turysta nie przeżył
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica