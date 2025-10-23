Logo TVN24
Prognoza

Wir niżowy bardzo "rozbujał" północny Atlantyk

|
Wir niżowy "rozbujał" Północny Atlantyk
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Wir niżowy, który uformował się nad Europą sprawił, że północny Atlantyk jest wzburzony i "rozbujany". Fale między Islandią a Szkocją mogą osiągać nawet 10 metrów.

Nad Europą ulokował się wielki, wieloośrodkowy wir niżowy. Ciśnienie na przeważającym obszarze kontynentu jest odchylone od średniej nawet o 8-10 hektopaskali.

Wielki niż nad Europą

W czwartek w Polsce silniejsze porywy wiatru związane będą głównie z przepływem powietrza nad górami, z tak zwanym efektem fenowym. Stąd o poranku w Bielsku-Białej było 15 stopni Celsjusza. Na Łysej Górze, po czeskiej stronie, porywy wiatru osiągały przed południem 72 kilometry na godzinę.

Natomiast nad Atlantykiem i północno-zachodnią Europą silne podmuchy wynikają z gradientu ciśnienia, czyli różnicy między centrum a obrzeżami wiru oraz większej turbulencji chłodnego powietrza, płynącego z północy, które jest gęstsze. Silny wiatr powoduje, że fale na Północnym Atlantyku, miedzy Islandią a Szkocją, osiągają 8-10 metrów wysokości.

Wielki wir niżowy na Europą
Wielki wir niżowy na Europą
Źródło: Tropical Tidbits
Strefy silnego wiatru nad Europą
Strefy silnego wiatru nad Europą
Źródło: Tropical Tidbits

"Rozbujany" Atlantyk

Wir niżowy bardzo "rozbujał" północny Atlantyk. Woda spiętrzyła się, powstały wielkie fale, które wędrują w kierunku południowo-zachodnim. Ta wielka góra wody w ciągu najbliższych 24 godzin przemieszczać się ma między Grenlandią i Irlandią.

Prognozowane fale na Atlantyku
Prognozowane fale na Atlantyku
Źródło: NWS, NCEP, Ocean Prediction Center

Z czasem wielka fala będzie słabnąć, a opadać dopiero za trzy doby, w szerokościach okołozwrotnikowych, między Ameryką Północną a Afryką.

Sytuacja związana z wirem niżowym jest niebezpieczna, szczególnie dla północno-zachodniej Europy, gdzie spodziewany jest jesienny sztorm. Może dojść do niewielkich zniszczeń i zalania terenów przybrzeżnych.

Wielka fala na Atlantyku za cztery doby
Wielka fala na Atlantyku za cztery doby
Źródło: NWS, NCEP, Ocean Prediction Center
Przed nami spory spadek temperatury

Przed nami spory spadek temperatury

Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać

Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać

Polska

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: NWS, NCEP, Ocean Prediction Center

pogodaprognoza pogodyAtlantyk
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
