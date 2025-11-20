Logo TVN24
Prognoza

Śnieg i szklanka na drogach. Gdzie zimowe warunki będą najbardziej niebezpieczne

Śnieg, zima
Prognoza na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń. Synoptycy mogą wydać ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu - nawet drugiego stopnia. Ponadto miejscami może być ślisko i wietrznie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek. Silny wiatr i lód na drogach

W czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem mogą pojawić się w województwach: dolnośląskim (w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim) i opolskim (w powiatach prudnickim i nyskim).

Na północy kraju zagrożenie może stanowić silny wiatr. Synoptycy IMGW mogą wydać alarmy w województwach zachodniopomorskim (w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim) i pomorskim (w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim).

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek. Intensywne opady śniegu i oblodzenie

W piątek na południu kraju może mocno sypnąć śniegiem. Pomarańczowe alarmy przed intensywnymi opadami śniegu mogą pojawić się w województwach małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim) i podkarpackim (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim).

Ostrzeżenia niższego stopnia przed śniegiem mogą obowiązywać w województwach: śląskim (w powiatach południowych), małopolskim (poza powiatami na krańcach północnych i objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia), podkarpackim (poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia) oraz świętokrzyskim (w powiatach południowo-wschodnich).

Tego dnia mogą zostać też wydane alarmy przed oblodzeniem w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim (w powiatach północnych) i lubuskim (w powiatach północnych).

pt prognoza imgw.jpg
pt prognoza imgw.jpg
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę. Śnieg i lód na drogach

W sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu mogą pojawić się w województwach małopolskim (poza powiatami na krańcach północnych) i podkarpackim.

Tego dnia mogą też obowiązywać żółte alarmy przed oblodzeniem w środkowej części województwa małopolskiego i północnej połowie województwa podkarpackiego.

sb prognoza imgw.jpg
sb prognoza imgw.jpg
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TAMAS PURGER

