Śnieg i szklanka na drogach. Gdzie zimowe warunki będą najbardziej niebezpieczne

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek. Silny wiatr i lód na drogach

W czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem mogą pojawić się w województwach: dolnośląskim (w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim) i opolskim (w powiatach prudnickim i nyskim).

Na północy kraju zagrożenie może stanowić silny wiatr. Synoptycy IMGW mogą wydać alarmy w województwach zachodniopomorskim (w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim) i pomorskim (w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim).

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek. Intensywne opady śniegu i oblodzenie

W piątek na południu kraju może mocno sypnąć śniegiem. Pomarańczowe alarmy przed intensywnymi opadami śniegu mogą pojawić się w województwach małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim) i podkarpackim (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim).

Ostrzeżenia niższego stopnia przed śniegiem mogą obowiązywać w województwach: śląskim (w powiatach południowych), małopolskim (poza powiatami na krańcach północnych i objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia), podkarpackim (poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia) oraz świętokrzyskim (w powiatach południowo-wschodnich).

Tego dnia mogą zostać też wydane alarmy przed oblodzeniem w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim (w powiatach północnych) i lubuskim (w powiatach północnych).

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę. Śnieg i lód na drogach

W sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu mogą pojawić się w województwach małopolskim (poza powiatami na krańcach północnych) i podkarpackim.

Tego dnia mogą też obowiązywać żółte alarmy przed oblodzeniem w środkowej części województwa małopolskiego i północnej połowie województwa podkarpackiego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

