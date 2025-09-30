Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska pozostaje pod wpływem wyżu Petralilly, którego centrum znajduje się na pograniczu Finlandii i Rosji. Wbiła się w niego płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym, związana z niżem czarnomorskim. Przyniesie ona większe zachmurzenie i słabe opady deszczu do środkowej, zachodniej i południowej Polski. Za frontem z północnego wschodu napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

Do piątku kraj pozostanie pod wpływem wyżu z centrum ulokowanym nad Rosją. W chłodnym powietrzu zalegającym nad krajem wystąpi więcej przejaśnień i rozpogodzeń wraz z odejściem pochmurnego frontu. Temperatura jednak nie będzie znacząco wzrastać, a nocami możliwe są przymrozki przy gruncie. Dopiero w sobotę Polska dostanie się pod wpływ byłego huraganu Humberto, który przywędruje z rejonu Bermudów i przekształci się w silny cyklon północnoatlantycki. Gdy znajdzie się już nad ciepłymi wodami powierzchniowymi Atlantyku, między Irlandią i Islandią, bardzo się pogłębi, a jego ciśnienie w centrum ma na chwilę spaść nawet do 945 hektopaskali. Układ ten przyniesie chmury nad Wielką Brytanię i silny sztorm na Morzu Północnym.

W weekend na obrzeżach byłego huraganu znajdzie się Polska, przez co powieje silny, południowy wiatr o prędkości do 80 kilometrów na godzinę, a w górach powyżej 100 km/h. Jednocześnie wir skieruje w nasz rejon silny strumień cieplejszego powietrza znad południowej Europy i wymiecie chłodną, starą masę powietrza arktycznego. Temperatura na przedgórzu może przekroczyć 15 stopni Celsjusza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Taki będzie ostatni dzień września. Prognoza na dziś

Pogoda na środę

W środę zaznaczy się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowym zachodzie, południu i w centrum kraju prognozuje się opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie słabo popada także na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 st. C na południowym wschodzie, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, które okresami wzrośnie do dużego. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 10-11 st. C na wschodzie i południowym wschodzie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

Piątek zapowiada się dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na północnym wschodzie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przywita nas umiarkowanym zachmurzeniem. Od zachodu będzie ono jednak wzrastać do dużego i przyniesie opady deszczu do 15 l/mkw., obejmujące stopniowo zachód, centrum i północ kraju. Temperatura osiągnie maksymalnie od 12 st. C na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południu. Powieje silny wiatr z południa i południowego wschodu, w porywach dochodzący do 60-80 km/h, a w górach - przekraczający 100 km/h.

W niedzielę zapanuje duże zachmurzenie, ale pojawią się przejaśnienia. Na południowym wschodzie i południu okresami popada, łącznie do 5-10 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na południowym zachodzie. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu. Porywy osiągną do 50-70 km/h., a w górach - powyżej 80 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com