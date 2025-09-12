Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska jest pod wpływem płytkiej zatoki niżowej związanej z niżem znad Morza Śródziemnego. W zatoce tej rozkręca się front z kłębiącym się zachmurzeniem, które przyniesie w sobotę deszcz i burze od Śląska i Małopolski, po Warmię i Mazury. Aktywność frontu związana jest z napierającym od południa ciepłym powietrzem pochodzenia zwrotnikowego, które obejmie południowo-wschodnie i wschodnie regiony kraju. Napierać ma na masy chłodniejsze, polarne, zalegające nad zachodnią połową Polski. Zjawiska po południu mogą być więc miejscami gwałtowne.

Front będzie falować

Sobota przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na krańcach zachodnich kraju oraz na wschodzie nie powinno padać. W pozostałej części Polski pojawią się okresami opady deszczu do 10-25 litrów na metr kwadratowy oraz burze. Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na Dolnym Śląsku, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr, tylko w burzach okaże się silny.

Pogoda na weekend. Burze i ulewy

W niedzielę Polska pozostanie w strefie frontu atmosferycznego, który ma falować. To oznacza powstanie deszczowej fali w rejonie Alp i jej przemieszczanie się tego dnia nad naszym krajem z ulewami i burzami. Nad wschodnie regiony kraju wnikać ma ciepłe powietrze znad południowej Europy, stąd temperatura wzrastać ma do 24-25 stopni Celsjusza. Reszta kraju pozostanie w masie dużo chłodniejszej, polarnej. Na styku tak różnych mas powietrza zjawiska będą miejscami gwałtowne.

W niedzielę czeka nas na ogół duże zachmurzenie. Prognozowane są obfite opady deszczu, w ciągu 12 godzin spadnie do 30-50 l/mkw., a lokalnie w ciągu doby do 80 l/mkw. Na wschodzie i południu możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C w pasie od Śląska, przez Wielkopolskę, po Kujawy, 17-18 st. C w centrum kraju i 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowy, na zachodzie północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. W burzach będzie mocno wiał.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Do 25 stopni na termometrach

W poniedziałek czeka nas chwila spokoju. Od wtorku pogodę kształtować ma wczesnojesienny cyklon północnoatlantycki, tłoczący od zachodu w naszą stronę skłębione chmury i deszcz. Lokując się nad Skandynawią i Bałtykiem, pchać będzie z północnego zachodu w naszym kierunku masy powietrza polarnego, niosącego konkretny spadek temperatury, przy wtórze dość silnego wiatru.

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Tego dnia tylko na północnym zachodzie kraju pojawi się więcej chmur, spadnie deszcz do 5 l/mkw. i możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na południowym zachodzie. Powieje na ogół południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Okresami spadnie deszcz do 10 l/mkw., tylko na południowym zachodzie nie powinno padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 18 st. C na Pomorzu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h.

Pogoda na środę. Powieje silniejszy wiatr

W środę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy kraju okresami popada deszcz do 5-10 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Dopiero po 20 września pojawić się ma nad środkową Europą wyż, który sprzyjać będzie formowaniu się klinów ciepła, zahaczających również o Polskę i niosących jeszcze łagodną pogodę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com