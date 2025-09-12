Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne

AdobeStock_432317641 (1)
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W weekend w wielu regionach kraju wystąpią opady deszczu. W ciągu doby może go spaść miejscami nawet do 80 litrów na metr kwadratowy. Sprawdź, co w pogodzie przyniesie nowy tydzień.

Polska jest pod wpływem płytkiej zatoki niżowej związanej z niżem znad Morza Śródziemnego. W zatoce tej rozkręca się front z kłębiącym się zachmurzeniem, które przyniesie w sobotę deszcz i burze od Śląska i Małopolski, po Warmię i Mazury. Aktywność frontu związana jest z napierającym od południa ciepłym powietrzem pochodzenia zwrotnikowego, które obejmie południowo-wschodnie i wschodnie regiony kraju. Napierać ma na masy chłodniejsze, polarne, zalegające nad zachodnią połową Polski. Zjawiska po południu mogą być więc miejscami gwałtowne.

Front będzie falować

Sobota przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na krańcach zachodnich kraju oraz na wschodzie nie powinno padać. W pozostałej części Polski pojawią się okresami opady deszczu do 10-25 litrów na metr kwadratowy oraz burze. Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na Dolnym Śląsku, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr, tylko w burzach okaże się silny. 

Pogoda na weekend. Burze i ulewy

W niedzielę Polska pozostanie w strefie frontu atmosferycznego, który ma falować. To oznacza powstanie deszczowej fali w rejonie Alp i jej przemieszczanie się tego dnia nad naszym krajem z ulewami i burzami. Nad wschodnie regiony kraju wnikać ma ciepłe powietrze znad południowej Europy, stąd temperatura wzrastać ma do 24-25 stopni Celsjusza. Reszta kraju pozostanie w masie dużo chłodniejszej, polarnej. Na styku tak różnych mas powietrza zjawiska będą miejscami gwałtowne.

W niedzielę czeka nas na ogół duże zachmurzenie. Prognozowane są obfite opady deszczu, w ciągu 12 godzin spadnie do 30-50 l/mkw., a lokalnie w ciągu doby do 80 l/mkw. Na wschodzie i południu możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C w pasie od Śląska, przez Wielkopolskę, po Kujawy, 17-18 st. C w centrum kraju i 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowy, na zachodzie północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. W burzach będzie mocno wiał.   

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Do 25 stopni na termometrach

W poniedziałek czeka nas chwila spokoju. Od wtorku pogodę kształtować ma wczesnojesienny cyklon północnoatlantycki, tłoczący od zachodu w naszą stronę skłębione chmury i deszcz. Lokując się nad Skandynawią i Bałtykiem, pchać będzie z północnego zachodu w naszym kierunku masy powietrza polarnego, niosącego konkretny spadek temperatury, przy wtórze dość silnego wiatru.

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Tego dnia tylko na północnym zachodzie kraju pojawi się więcej chmur, spadnie deszcz do 5 l/mkw. i możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na południowym zachodzie. Powieje na ogół południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Okresami spadnie deszcz do 10 l/mkw., tylko na południowym zachodzie nie powinno padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 18 st. C na Pomorzu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h.

Pogoda na środę. Powieje silniejszy wiatr

W środę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy kraju okresami popada deszcz do 5-10 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Dopiero po 20 września pojawić się ma nad środkową Europą wyż, który sprzyjać będzie formowaniu się klinów ciepła, zahaczających również o Polskę i niosących jeszcze łagodną pogodę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: 432317641

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyulewyburze
Czytaj także:
deszcz, ulewa
Tu będzie intensywnie padać. Możliwe alarmy drugiego stopnia
Prognoza
Burza
Gdzie jest burza? Grzmi nad czterema województwami
Polska
Powodzie w Denpasarze na Bali
18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują
Świat
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Eksplozja pierwotnej czarnej dziury. "Powinniśmy być gotowi"
Nauka
Powodzie w Pakistanie
Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób
Świat
Wybrzeże Zatoki Manilskiej, gdzie zapadanie się lądu jest szczególnie szybkie
Całe wyspy zapadają się do morza. "Powrót do normalnego życia jest już niemożliwy"
Świat
Teleskop, niebo nocą
Dziś Księżyc będzie jak "słoń w składzie porcelany"
Mniszek lekarski
Odkryto tajemnicę dmuchawców
Nauka
Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko
Jak szybko da się przewidzieć powódź? Meteorolog odpowiada
Polska
Mgła, Warszawa
Jest pięknie, ale też niebezpiecznie
Polska
AdobeStock_1690657958
Dziś miejscami zagrzmi i popada
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Błyska się po zmierzchu
Polska
Wyspa powstała po cofnięciu się lodowca Alsek
Alaska ma nową wyspę
Świat
Ulewa w Tokio
Ulewa w stolicy. Brak prądu, jest ofiara śmiertelna
Świat
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Przed nami deszczowa, miejscami mglista noc
Prognoza
Bali
Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"
Świat
Po ulewach we Włoszech strażacy interweniowali ponad 100 razy
Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę
Świat
Koza Jo gwiazdą internetu. Sławę zyskała błyskawicznie
Zrobił minę, sławę zyskał błyskawicznie
Deszcz, ulewy
Niż za niżem. Nadchodzą kolejne intensywne opady
Prognoza
Susza (zdjęcie poglądowe)
Takich opadów nie było od dawna. Jak wpłyną na suszę?
Franciszek Wajdzik
shutterstock_2164009465
Lwy zagryzły pracownika zoo na oczach turystów
Świat
Powódź na Bali
Dramat na rajskiej wyspie. Rośnie liczba ofiar
Świat
Skutki nawałnicy w gminie Callosa de Segura na południu Hiszpanii
"Absolutnie przerażające". Wielkie zniszczenia w zaledwie kilkanaście minut
Świat
Wodowskaz
Ulewy w Polsce. Czy może dojść do powodzi?
Polska
Fragment ściany zawalonego kościoła w Trzęsaczu (woj. zachodniopomorskie)
Zjada nam plaże. Dlaczego?
Agnieszka Stradecka
Zrzut ekranu 2025-09-11 o 07
Leje. Miejscami spadło dwa razy więcej deszczu niż w całym wrześniu
Polska
Deszcz
Deszcz, do 23 stopni i niekorzystny biomet
Prognoza
AdobeStock_176984252
Drzewa gubią liście wcześniej niż zwykle. "To efekt zmian klimatu"
Zalana ulica
Deszczowy front przemierzy kraj. Pogoda na jutro
Prognoza
Łazik Perseverance bada krater Jezero na Marsie
Życie na Marsie? Znaleziono "jeden z najlepszych dotychczas dowodów"
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica