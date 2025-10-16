Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda. Wielki wir niżowy przyniesie deszcz ze śniegiem i śnieg

|
Deszcz ze śniegiem
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W najbliższych dniach Polskę czeka zauważalne ochłodzenie. O ile w piątek w części kraju będzie nawet 14 stopni, o tyle w weekend słupki rtęci wskażą sporo mniej. Odczucie zimna pogłębi silny wiatr. Spodziewamy się też opadów - miejscami zimowych.

Polska dostaje się pod wpływ wielkiego wiru niżowego Henning znad Oceanu Arktycznego. Na jego obrzeżach rozwinął się wtórny niż przemieszczający się nad Krajami Bałtyckimi i zachodnią Rosją. Ten wielki układ zaciąga z dalekiej Północy zimne masy powietrza i tłoczy je w głąb środkowej Europy. Poprzedza je front chłodny, który w piątek wkroczy nad północne regiony Polski. Pozostała część kraju zostanie jeszcze w łagodnej masie powietrza polarnego.

Pogoda w piątek

W piątek rano miejscami pojawią się mgły i zamglenia. W dzień będzie pochmurnie, ale prognozuje się większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy, na północy będą one większe - wyniosą do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum kraju do 14 st. C na południu. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Wiatr będzie się jednak nasilał na północy i zachodzie, w porywach osiągając do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda w weekend

W sobotę cały kraj znajdzie się już w zimnej masie, w której kłębić się mają chmury. Spadnie z nich przelotny deszcz, a w Tatrach śnieg. Na północnym wschodzie możliwe są mieszane opady. W niedzielę front odsunie znad Polski, wkroczy do nas za to pogodny wyż Sieglinde. Przyniesie on lekki mróz w niedzielę i poniedziałek rano.

Sobota zanosi się na pochmurną z przejaśnieniami. W niemal całej Polsce, poza krańcami zachodnimi, spodziewane są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na północnym wschodzie i w Karpatach możliwy jest deszcz ze śniegiem, a w Tatrach dość obfity śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na północnym wschodzie, przez 8 st. C w centrum, do 10-11 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h.

W niedzielę na niebie zapanuje duże zachmurzenie kłębiaste, ale można liczyć na większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 8 st. C na wschodzie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda w poniedziałek i wtorek

W kolejnych dniach wyż Sieglinde ma wędrować dalej na wschód, zmieniając kierunek cyrkulacji powietrza w naszym rejonie z północnej na południową. Polska dostanie się jednocześnie na skraj układów niżowych znad zachodniej Europy i Północnego Atlantyku. Z południowego zachodu zaczną płynąć coraz cieplejsze masy powietrza, dzięki czemu pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia.

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Rano będzie zimno, miejscami złapie lekki mróz. Temperatura osiągnie maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum, do 13 st. C na Śląsku. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu.

Wtorek również ma być pogodny. Termometry wskażą maksymalnie od 10 st. C na północnym wschodzie, przez 12 st. C w centrum, do 15 st. C na południowym zachodzie. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego wschodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyprognoza
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Skutki burzy w Malezji
Przestawiła samochód. Chwilę później spadło na niego drzewo
Świat
Dostarczył pizzę mimo powodzi
Kurier dostarczył pizzę kajakiem
Świat
Ptak ranny w wyniku ataku kierowcy ciężarówki na Florydzie
Przejechał ciężarówką 50 ptaków. "To wyjątkowo okrutne"
Świat
Smog
Oto polscy smogowi rekordziści. Eksperci biją na alarm
Polska
Alaska zmaga się z katastrofalną powodzią
Akcja, jaka na Alasce prawie się nie zdarza
Świat
Sahara
Deszczowe prognozy dla Sahary. Wzrost o kilkadziesiąt procent
Nauka
Skutki powodzi w Meksyku
Wiele miejsc odciętych od świata. "Sytuacja jest okropna"
Świat
Jesień, spadające liście, pochmurno, pogodnie
Typowo jesienna aura, do 14 stopni na termometrach
Prognoza
Sprzątanie po powodziach w stanie Puebla
Wody opadły, nic nie zostało. "Jesteśmy w całkowitym kryzysie"
Świat
Gęsta mgła, mgliście, noc, jesień
Noc pod znakiem deszczu i mgieł
Prognoza
Śmiertelny wypadek w Tatrach
Wypadek w Tatrach. Zginął turysta
Polska
Żubr - zdjęcie poglądowe
Na Podkarpaciu padła żubrzyca. Przyczyną może być gruźlica
Polska
Słynna dziura w chodniku w Chicago
Wszyscy myśleli, że to szczur. Prawda jest inna
Ciekawostki
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Ponad miliard dolarów strat. "To rozdziera serce"
Świat
Hodowla łososi w Szkocji
Łososie uciekły z hodowli po burzy. To nie wróży nic dobrego
Świat
Mroźna noc
Ochłodzenie takie, że chwyci nocny mróz
Polska
Zimowe warunki w Kalifornii
Śnieg spadł w Kalifornii. Wcześniej niż zwykle
Świat
Popiół wulkaniczny na dachach domów po wybuchu wulkanu w Indonezji
Dachy przykryte "deszczem piasku"
Świat
Hipopotam
"Nasze" hipopotamy nie wyginęły, gdy zaczęła się epoka lodowcowa
Nauka
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW. Kierowcy, uważajcie
Prognoza
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Dziś będzie pochmurno, miejscami przelotnie popada
Prognoza
Meksyk
"Usłyszeliśmy krzyki, woda wdzierała się z każdej strony"
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą pojawią się mgły. Możliwe przymrozki
Prognoza
Anomalia południowoatlantycka w 2025 roku
Ta anomalia rozrosła się o obszar równy połowie Europy. Zagraża satelitom
Nauka
Trudne warunki na Wschodnim Wybrzeżu USA
Wiatr porwał panel słoneczny. Nie żyje kobieta
Świat
Jesień, liście, liść, szyba
Deszcz, silniejszy wiatr i nieprzyjemne ochłodzenie
Prognoza
Silna burza na Alasce doprowadziła do powodzi
Potężne załamanie pogody na Alasce
Świat
Susza w Izmirze
"Dzień Zerowy". W części Turcji może nastąpić już za kilka lat
Nauka
Zniszczone budynki w Arizonie
Zerwane dachy, połamane drzewa. Tysiące osób bez prądu
Świat
Jedenasty lot testowy Starshipa
To był ostatni lot tej generacji Starshipa
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica