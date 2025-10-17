Logo TVN24
Pogoda na jutro - sobota, 18.10. Tutaj nocą dość mocno popada

Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli sobotę 18.10. Noc w części kraju przyniesie opady, miejscami dość obfite. Deszcz spadnie także w sobotę. Na termometrach zobaczymy miejscami tylko siedem stopni.

Nocą będzie pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy, tylko na północy i północnym wschodzie kraju obfitsze, do 10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Kujawach, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Wyżynie Śląskiej, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach na zachodzie i północy rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 18.10

Sobota przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami, szczególnie na zachodzie. Na krańcach zachodnich kraju dzień upłynie bez opadów, poza tym przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie i wschodzie deszcz stanie się obfitszy - do 10 l/mkw. Na Podlasiu i Mazurach możliwy jest deszcz ze śniegiem. W Tatrach spadnie dość obfity śnieg do 5-10 centymetrów. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 7 st. C na północnym wschodzie i Ziemi Łódzkiej do 10-11 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza okaże się najwyższa w sobotę na północnym wschodzie i przekroczy wartość 90 procent. Na przeważającym obszarze kraju wyniesie w granicach 60-80 procent. Odczujemy chłód i wilgoć, a biomet w większości Polski będzie niekorzystny.

Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą będzie pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna w Warszawie wyniesie 6 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota okaże się pochmurna, okresami spadnie deszcz, pod wieczór pojawią się przejaśnienia i zanik opadów. Temperatura maksymalna w Warszawie osiągnie 8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe 1002 hPa.

W pogodzie będzie się działo. Niż ma przynieść zimowe opady, a wyż - lekki mróz
W pogodzie będzie się działo. Niż ma przynieść zimowe opady, a wyż - lekki mróz

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą będzie pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna w Gdyni, Gdańsku i Sopocie wyniesie 5 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy sięgnie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota przyniesie pochmurną aurę, okresami deszcz, a po południu przejaśnienia i zanik opadów. Temperatura maksymalna w Gdyni, Gdańsku i Sopocie osiągnie 10 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą będzie pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura minimalna w Poznaniu wyniesie 4 st. C. Nadciągnie zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę będzie początkowo pochmurno i okresami deszczowo, po południu pojawią się przejaśnienia, a opady zanikną. Temperatura maksymalna w Poznaniu osiągnie 11 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą będzie pochmurno z niewielkimi opadami deszczu. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Jest szansa na 20 stopni. A czego spodziewać się 1 listopada?
Jest szansa na 20 stopni. A czego spodziewać się 1 listopada?

Arleta Unton-Pyziołek

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę będzie początkowo pochmurno i okresami spadnie deszcz, po południu pojawią się przejaśnienia i opady zanikną. Temperatura maksymalna we Wrocławiu osiągnie 10 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą czeka nas pochmurna aura z niewielkimi opadami deszczu. Temperatura minimalna w Krakowie wyniesie 7 st. C. Nadciągnie południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy sięgnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota przyniesie pochmurną aurę, okresami deszcz, po południu - przejaśnienia. Temperatura maksymalna w Krakowie osiągnie 9 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 994 hPa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognozaprognoza pogodypogoda
