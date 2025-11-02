Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 3.11. To będzie deszczowa noc

|
noc deszcz \shutterstock_2144728141
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro - poniedziałek, 3.11. Nocą w znacznej części kraju dominować będzie pochmurna i deszczowa aura. W ciągu dnia pogoda pozostanie pochmurna.

Nocą na przeważającym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie. Towarzyszyć mu będą słabe opady deszczu na zachodzie, których suma wyniesie 1-2 litry na metr kwadratowy oraz umiarkowane (przejściowo intensywne) w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę - tu spadnie do 10-15 l/mkw. Nad ranem na zachodzie prognozowane są silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 8-9 st. C w centrum, do 10-11 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr słaby, zmienny.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 3.11.

Na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Na zachodzie spadnie słaby, przelotny deszcz, którego suma wyniesie 1-2 l/mkw. Na wschodzie i w centrum kraju są prognozowane opady umiarkowane i przejściowo intensywne, których suma wyniesie do 5-10 l/mkw., a na południu do 20 l/mkw. W godzinach popołudniowych na zachodzie prognozowane są rozpogodzenia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9-10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11-12 st. C w centrum, do 14-15 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Odczuwalny będzie wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, na zachodzie w porywach dość silny - tam jego prędkość osiągnie nawet 40-50 km/h. W wyższych partiach gór może spaść deszcz ze śniegiem.

Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo na poniedziałek

Wilgotność powietrza w centrum, na wschodzie i na południu - wyniesie 90 procent i więcej. W północno-zachodniej części Polski osiągnie ona 70 procent. W centrum, na południu, na wschodzie i północnym wschodzie kraju warunki biometeo będą niekorzystne, natomiast neutralne jedynie w północno-zachodniej Polsce.

Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocne niebo nad Warszawą będzie pochmurne. W drugie części dnia prognozowany jest również deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 9-10 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie wzrastać i o północy dojdzie do 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie będzie pochmurny. Spadnie też słaby, przejściowo umiarkowany, ciągły deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11-12 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna. Okresami może spaść słaby, przelotny deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 6-8 st. C. Powieje wiatr słaby, północno-zachodni. Ciśnienie o północy dojdzie do 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11-12 st. C. Wiać będzie wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pochmurne. Pojawią się również zamglenia i słabe opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 7-8 st. C. Powieje wiatr słaby i zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurny. Spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą słabe i umiarkowane, ciągłe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9-10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie pochmurny z rozpogodzeniami oraz słabymi opadami deszczu, głównie w pierwszej części dnia. Termometry nie pokażą więcej niż 11-12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc w Krakowie prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą słabe opady deszczu w drugiej części nocy. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 10-11 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie będzie wzrastać, o północy dojdzie do 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie będzie pochmurny. Spadnie również słaby i umiarkowany, ciągły deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 10-11 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Gwałtowne wzrosty stanów wody. IMGW ostrzega
Prognoza
Uratowany pies
"Pomyślałem, że muszę, jeśli chcę, żeby pies przeżył". Ruszył na pomoc
TVN24
Ocean Atlantycki - zdjęcie satelitarne z 1.11.2025
Ostatni miesiąc sezonu. Czy przyniesie huragany?
Świat
new delhi indie smog shutterstock_2294585333
Sztuczny deszcz miał ich uratować, wyszedł "kolejny trik"
Świat
Księżyc
Zbliża się najjaśniejsza pełnia w roku. Kiedy ją zobaczymy
Ciekawostki
Hoi An po powodzi
Liczba ofiar wciąż rośnie. "Wszyscy czują się bezradni"
Świat
Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku
Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku
Prognoza
Lawina w Alpach
Kolejne ofiary lawiny w Alpach. Zginęli ojciec i córka
Świat
Deszcz, ulewa, ulewny deszcz
Kolejne regiony z ostrzeżeniami. Tu będzie lać
Prognoza
Lacovia, Jamajka (01.11.2025)
Są tak potężne, że brakuje skali. "Spełnia się scenariusz, o którym mówiono"
Agnieszka Stradecka, Franciszek Wajdzik
Kukułka zwyczajna
Sensacja w Nowym Jorku. "Viralowe szaleństwo"
Ciekawostki
Bielsko-Biała
Prawie 20 stopni w dzień, ponad 10 w nocy. Ciepło we Wszystkich Świętych
Pogoda
Muchówka z rodziny ścierwicowatych
Owady jak detektywi. "Potrafią wyczuć ciało z 30 metrów"
Ciekawostki
shutterstock_1899265906
W ich organizmach także odkryli "wieczne chemikalia"
Nauka
Jesień, deszcz, opady
Duża różnica temperatury między północą a południem
Prognoza
Kenia-000535
Masa ziemi osunęła się na domy. Są kolejne ofiary
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Nocą temperatura spadnie do kilku stopni
Prognoza
Wiosna ulewy
Pogoda w Zaduszki mocno się popsuje
Prognoza
Hoi an-000057
Chaos w starożytnym mieście. Prawie 30 osób nie żyje
Świat
"Dziura w niebie" nad Opatowem
Nad miastem pojawiła się "dziura w niebie"
Polska
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Ta kometa nie przestaje zaskakiwać naukowców
Nauka
Skytinel
Świetlna kula na nocnym niebie. Wiadomo, czym była
Nauka
Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Inwersja w Karkonoszach. W Tatrach leży śnieg
Pogoda
Jamajka po przejściu huraganu Melissa
Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"
Świat
AdobeStock_930145702
W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta
Świat
Z powodu silnego wiatru samoloty nie mogły wylądować na lotnisku w Bilbao
Chaos na lotnisku. Samoloty nie mogły wylądować
Świat
Pies
Spadł z klifu. Trudna akcja ratunkowa
Świat
Jesień, ciepło, słońce
Dziś na termometrach nawet 18 stopni
Prognoza
Uganda
Zwały błota pochłonęły domy. Są zabici, w tym dzieci
Świat
Start chińskiej misji Shenzhou-21
Polecieli na orbitę, zabrali ze sobą coś nietypowego
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica