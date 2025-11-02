Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą na przeważającym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie. Towarzyszyć mu będą słabe opady deszczu na zachodzie, których suma wyniesie 1-2 litry na metr kwadratowy oraz umiarkowane (przejściowo intensywne) w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę - tu spadnie do 10-15 l/mkw. Nad ranem na zachodzie prognozowane są silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 8-9 st. C w centrum, do 10-11 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr słaby, zmienny.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - poniedziałek, 3.11.

Na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Na zachodzie spadnie słaby, przelotny deszcz, którego suma wyniesie 1-2 l/mkw. Na wschodzie i w centrum kraju są prognozowane opady umiarkowane i przejściowo intensywne, których suma wyniesie do 5-10 l/mkw., a na południu do 20 l/mkw. W godzinach popołudniowych na zachodzie prognozowane są rozpogodzenia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9-10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11-12 st. C w centrum, do 14-15 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Odczuwalny będzie wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, na zachodzie w porywach dość silny - tam jego prędkość osiągnie nawet 40-50 km/h. W wyższych partiach gór może spaść deszcz ze śniegiem.

Pogoda na poniedziałek

Warunki biometeo na poniedziałek

Wilgotność powietrza w centrum, na wschodzie i na południu - wyniesie 90 procent i więcej. W północno-zachodniej części Polski osiągnie ona 70 procent. W centrum, na południu, na wschodzie i północnym wschodzie kraju warunki biometeo będą niekorzystne, natomiast neutralne jedynie w północno-zachodniej Polsce.

Warunki biometeo w poniedziałek

Pogoda na noc - Warszawa

Nocne niebo nad Warszawą będzie pochmurne. W drugie części dnia prognozowany jest również deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 9-10 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie wzrastać i o północy dojdzie do 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie będzie pochmurny. Spadnie też słaby, przejściowo umiarkowany, ciągły deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11-12 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna. Okresami może spaść słaby, przelotny deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 6-8 st. C. Powieje wiatr słaby, północno-zachodni. Ciśnienie o północy dojdzie do 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11-12 st. C. Wiać będzie wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pochmurne. Pojawią się również zamglenia i słabe opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 7-8 st. C. Powieje wiatr słaby i zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurny. Spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą słabe i umiarkowane, ciągłe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9-10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie pochmurny z rozpogodzeniami oraz słabymi opadami deszczu, głównie w pierwszej części dnia. Termometry nie pokażą więcej niż 11-12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc w Krakowie prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą słabe opady deszczu w drugiej części nocy. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 10-11 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie będzie wzrastać, o północy dojdzie do 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie będzie pochmurny. Spadnie również słaby i umiarkowany, ciągły deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 10-11 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w nocy