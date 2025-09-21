Prognoza pogody w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na północy i zachodzie Polski spodziewane jest duże zachmurzenie, lokalnie ze słabymi opadami deszczu, którego suma wyniesie 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna nie spanie poniżej 11-12 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim oraz 16-17 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje wiatr umiarkowany, południowy, jedynie na zachodzie kraju będzie on północno-zachodni, a w górach - dość silny.

Prognoza pogody w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 22.09.

W poniedziałek na południu i wschodzie kraju dopisze pogodna i słoneczna aura. Na pozostałym obszarze Polski prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy, pojawią się słabe opady deszczu o natężeniu 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14-15 st. C na zachodzie do 27-28 st. C na południowym wschodzie Polski. Lokalnie temperatura może wzrosnąć nawet do 29-30 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany, północno-zachodni, jedynie na południowym zachodzie kraju będzie on południowy, a w górach - dość silny i porywisty.

Prognoza pogody w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 90 procent. Na północy i zachodzie kraju będzie chłodno, na południowym wschodzie - gorąco, a w pozostałych regionach Polski - ciepło. Warunki biometeo będą niekorzystne na północy i zachodzie kraju, neutralne i korzystne w pozostałych regionach.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna, a opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie 15-16 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie będzie początkowo pogodnie. W ciągu dnia nastąpi jednak wzrost zachmurzenia do dużego, natomiast wieczorem do całkowitego. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 23-24 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, zachodni, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi duże zachmurzenie, a przejściowo towarzyszyć mu będą słabe opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 14-15 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie poniedziałek zapowiada się pochmurnie. Przejściowo wystąpią słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15-16 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu prognozowane jest duże zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu nad ranem. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 13-14 st. C Powieje wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w poniedziałek będzie pochmurno, przejściowo spadnie słaby opad deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 14-15 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc -Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, nie powinno padać. Słupki rtęci nie przekroczą 14-15 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie pochmurny. Przejściowo pojawi się słaby opad deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15-16 st. C. Powieje wiatr dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocne niebo nad Krakowem będzie pogodne. Temperatura minimalna wyniesie 10-12 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 986 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie będzie pogodny i słoneczny. Temperatura maksymalna nie przekroczy 26-27 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl