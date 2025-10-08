Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek, 9.10. U jednych 12 stopni w nocy, u drugich - za dnia

|
Deszczowa noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli czwartek, 9.10. Nocą na niebie pojawi się dużo chmur, które przyniosą opady. Nie inaczej będzie za dnia, choć mieszkańcy niektórych rejonów mogą wypatrywać przejaśnień. Nocą termometry pokażą miejscami nawet 12 stopni - w niektórych rejonach kraju maksymalnie tyle samo będzie za dnia.

Najbliższa noc zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Spadnie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Opady nie wystąpią tylko na krańcach wschodnich, gdzie pojawią się przejaśnienia, ale miejscami będzie mglisto. Słupki rtęci wskażą od 5-7 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, wiejący z północnego zachodu i zachodu, będzie słaby i umiarkowany, tylko na Wybrzeżu chwilami dość silny.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 9.10

W czwartek spodziewane jest duże zachmurzenie. Na większe przejaśnienia mogą liczyć tylko mieszkańcy zachodniej i północnej Polski. Ponadto prognozuje się opady deszczu do 5 l/mkw., które ominą zachodnią część kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 st. C na wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na zachodzie. Powieje z zachodu i północnego zachodu, na ogół słabo i umiarkowanie, ale na Wybrzeżu - momentami dość silnie.

Pogoda na dziś
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 procent na Ziemi Lubuskiej do ponad 90 procent na południu. Na zachodzie kraju zapanuje komfort termiczny, w reszcie kraju będzie chłodno. Warunki biometeo okażą się neutralne na północnym zachodzie i niekorzystne w pozostałej części Polski.

Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się na pochmurną z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie pojawi się duże zachmurzenie. Okresami spadnie słaby deszcz, ale pod wieczór spodziewane są większe przejaśnienia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie pozostanie bez zmian, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurnie i deszczowo. Temperatura spadnie do 10 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie delikatnie się obniża, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka jutro duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W pierwszej części dnia możliwy jest słaby deszcz. Termometry pokażą nie więcej niż 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę z opadami deszczu. Temperatura wyniesie co najwyżej 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek niebo nad Poznaniem pokryje dużo chmur, ale spodziewane są większe przejaśnienia. Do południa może słabo popadać. Na termometrach pokaże się maksymalnie 16 st. C. Zawieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pochmurnej nocy z opadami deszczu. Temperatura wyniesie przynajmniej 12 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie delikatnie spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Jutro we Wrocławiu zapanuje duże zachmurzenie. Z jednej strony prognozowane są przejaśnienia, z drugiej - słaby deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie dominować będą chmury i opady. Temperatura spadnie do 8 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie prognozuje się duże zachmurzenie i okresowe opady. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie się zwiększać, w południe wyniesie 992 hPa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nadchodzą pochmurne dni. Gdzie będzie padać?

Nadchodzą pochmurne dni. Gdzie będzie padać?

W prognozach "widać większe ochłodzenie"

W prognozach "widać większe ochłodzenie"

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mikhail Goloveshkin/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Czytaj także:
Biedronki, inwazja
Szturmują domy. "Zostawcie je w spokoju"
Świat
Cistanthe longiscapa jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki panujące na Atakamie
Rośnie na najsuchszej pustyni świata. Badacze chcą poznać jego sekret
Nauka
Meteor przelatujący na niebie
Maksimum roju Drakonidów. Obserwacja nie będzie taka łatwa
Polska
Rumunia
Powódź całkowicie odcięła gminę od świata
Świat
Jesień, deszcz, okno, książka, herbata
Nadchodzą pochmurne dni. Gdzie będzie padać?
Prognoza
Albania
"Czasy, kiedy dzieci pływały w rzece, dawno minęły"
Świat
Niedźwiedź w sklepie
Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne
Świat
Prognozowane opady na weekend
Nor'easter zagraża USA. Niesie powodzie i wichury
Świat
usa
Trzeci najbardziej deszczowy dzień w historii tego miasta
Świat
indie
Masy błota spadły na autobus. Wielu zabitych, w tym dzieci
Świat
tw poranek-0002
W prognozach "widać większe ochłodzenie"
Prognoza
Akcja ratunkowa w Tybecie
Śnieżyce uwięziły kilkaset osób na wiele dni
Świat
Uwaga na mgły
Niebezpieczna aura o poranku. Tutaj należy uważać
Prognoza
Będą miejsca, gdzie może spaść deszcz
Dziś na termometrach do 17 stopni
Prognoza
Uchatek grzywiasty
Dron pomógł uratować rannego uchatka grzywiastego
Świat
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?
Ciekawostki
Nocą miejscami popada deszcz
Przed nami mglista i deszczowa noc
Prognoza
Błędne ogniki pojawiają się w legendach
Błędne ogniki mogą skrywać sekret powstania życia
Nauka
Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Wstrząsy odczuto w jednym z największych miast kraju
Świat
Pojawią się opady deszczu
Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie
Prognoza
Morze Północne
Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej
Nauka
Zamieć śnieżna uwięziła turystów w Himalajach
Odgarniali śnieg za pomocą garnków. "Było bardzo mokro i zimno"
Świat
Pociąg towarowy, w który uderzyło tornado EF5
Okres "posuchy" zakończony. To tornado było ekstremalne
Świat
Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) - zdj. poglądowe
Te popularne grzyby mają supermoce i mogą nas uratować
Agnieszka Stradecka
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Stolica znów pod wodą. "Mam obawy, że wkrótce stanie się to normą"
Świat
Atak bielika na stado łysek
Bielik zaatakował stado łysek. Niezwykłe nagranie
Polska
Pełnia Żniwiarzy nad Santo Domingo (Dominikana)
Za nami pierwsza superpełnia w tym roku
Polska
W Himalajach trwa akcja ratunkowa
Setki osób wciąż czekają na pomoc. Śnieg uwięził turystów
Świat
Deszcz
Dziś wiele deszczowych miejsc, do 17 stopni
Prognoza
Mount Everest
"Everest był, jest i będzie magnesem dla wielu osób"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica