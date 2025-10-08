Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Najbliższa noc zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Spadnie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Opady nie wystąpią tylko na krańcach wschodnich, gdzie pojawią się przejaśnienia, ale miejscami będzie mglisto. Słupki rtęci wskażą od 5-7 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, wiejący z północnego zachodu i zachodu, będzie słaby i umiarkowany, tylko na Wybrzeżu chwilami dość silny.

Pogoda na jutro - czwartek, 9.10

W czwartek spodziewane jest duże zachmurzenie. Na większe przejaśnienia mogą liczyć tylko mieszkańcy zachodniej i północnej Polski. Ponadto prognozuje się opady deszczu do 5 l/mkw., które ominą zachodnią część kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 st. C na wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na zachodzie. Powieje z zachodu i północnego zachodu, na ogół słabo i umiarkowanie, ale na Wybrzeżu - momentami dość silnie.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 procent na Ziemi Lubuskiej do ponad 90 procent na południu. Na zachodzie kraju zapanuje komfort termiczny, w reszcie kraju będzie chłodno. Warunki biometeo okażą się neutralne na północnym zachodzie i niekorzystne w pozostałej części Polski.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się na pochmurną z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie pojawi się duże zachmurzenie. Okresami spadnie słaby deszcz, ale pod wieczór spodziewane są większe przejaśnienia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie pozostanie bez zmian, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurnie i deszczowo. Temperatura spadnie do 10 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie delikatnie się obniża, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka jutro duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W pierwszej części dnia możliwy jest słaby deszcz. Termometry pokażą nie więcej niż 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę z opadami deszczu. Temperatura wyniesie co najwyżej 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek niebo nad Poznaniem pokryje dużo chmur, ale spodziewane są większe przejaśnienia. Do południa może słabo popadać. Na termometrach pokaże się maksymalnie 16 st. C. Zawieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pochmurnej nocy z opadami deszczu. Temperatura wyniesie przynajmniej 12 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie delikatnie spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Jutro we Wrocławiu zapanuje duże zachmurzenie. Z jednej strony prognozowane są przejaśnienia, z drugiej - słaby deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie dominować będą chmury i opady. Temperatura spadnie do 8 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie prognozuje się duże zachmurzenie i okresowe opady. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie się zwiększać, w południe wyniesie 992 hPa.