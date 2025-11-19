Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

Noc w przeważającej części kraju będzie pogodna. Strefa frontowa nasunie się początkowo nad krańce północno-zachodnie, a następnie nad zachodnią i częściowo północną część Polski. Przyniesie ona duże i całkowite zachmurzenie, a miejscami także słabe opady śniegu z deszczem, przejściowo samego śniegu. W ciągu 12 godzin spadnie 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od -5/-3 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 0-1 st. C na północnym zachodzie. Lokalnie, po dziennych opadach, mogą pojawić się oblodzenia mokrych nawierzchni w północnej części kraju. Wiać będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany, jedynie w górach będzie on silny - w porywach jego prędkość wyniesie do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 20.11.

W czwartek na południowym wschodzie kraju dopisze pogodna aura, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na zachodzie, północy, a w drugiej części dnia również w centrum spodziewane jest duże i przejściowo całkowite zachmurzenie (w strefie frontowej). W północnej części strefy frontowej pojawią się miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem do 2-5 l/mkw., a w części południowej frontu - śladowe opady deszczu do jednego l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na południu. Wiatr na wschodzie, przed frontem, powieje z południa, przeważnie słabo. Na zachodzie będzie skręcać na południowo-zachodni i zachodni, okaże się umiarkowany i okresowo dość silny. W porywach może wiać do 40-50 km/h. Jedynie w górach możliwe porywy powyżej 70 km/h.

Prognoza na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza będzie wysoka. W centralnej, południowej, wschodniej części kraju wyniesie ona około 80 procent. Najwyższa będzie na północy, gdzie wyniesie powyżej 90 procent. Warunki biometeo w strefie frontu, czyli na północy, w centrum, na zachodzie i na południowym zachodzie będą niekorzystne, a w pozostałych regionach - neutralne.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie małe do umiarkowanego. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -2 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na czwartek w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, wzrastające okresami do dużego. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, mogą również wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Powieje wiatr południowy, przeważnie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu pojawi się zachmurzenie początkowo małe, następnie wzrastające do umiarkowanego i dużego. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy co najmniej -1 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu spodziewane jest zachmurzenie duże do okresowo całkowitego, któremu towarzyszyć będą przelotne słabe opady - początkowo śniegu z deszczem, a następnie deszczu. Temperatura maksymalne wyniesie 5 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w drugiej części dnia zacznie rosnąć. W południe dojdzie ono do 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na nocnym niebie nad Wrocławiem pojawi się zachmurzenie. Będzie ono początkowo małe, następnie wzrośnie do dużego i całkowitego. Opady deszczu nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy co najmniej -1 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na czwartek we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie duże. Rano mogą pojawić się również bardzo słabe opady śniegu z deszczem, a w ciągu dnia "śladowe" opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiać będzie wiatr południowy, pod koniec dnia skręcający na południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w drugiej części dnia zacznie rosnąć, w południe dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie małe. W drugiej części dnia może pojawić się zamglenie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -4 st. C. powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek pojawi się zachmurzenie małe do umiarkowanego i dużego w drugiej części dnia. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Powieje wiatr z kierunków zmiennych i okresowo umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie ono 980 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl