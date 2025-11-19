Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek, 20.11. Nocą ściśnie mróz, możliwe oblodzenia

|
mroz snieg wieczor noc park shutterstock_1008198277
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 20.11. Przed nami mroźna noc. Lokalnie mogą pojawić się oblodzenia nawierzchni. Czwartek w większości kraju będzie pochmurny, a miejscami spadnie śnieg.

Noc w przeważającej części kraju będzie pogodna. Strefa frontowa nasunie się początkowo nad krańce północno-zachodnie, a następnie nad zachodnią i częściowo północną część Polski. Przyniesie ona duże i całkowite zachmurzenie, a miejscami także słabe opady śniegu z deszczem, przejściowo samego śniegu. W ciągu 12 godzin spadnie 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od -5/-3 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 0-1 st. C na północnym zachodzie. Lokalnie, po dziennych opadach, mogą pojawić się oblodzenia mokrych nawierzchni w północnej części kraju. Wiać będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany, jedynie w górach będzie on silny - w porywach jego prędkość wyniesie do 70 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-36080
Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 20.11.

W czwartek na południowym wschodzie kraju dopisze pogodna aura, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na zachodzie, północy, a w drugiej części dnia również w centrum spodziewane jest duże i przejściowo całkowite zachmurzenie (w strefie frontowej). W północnej części strefy frontowej pojawią się miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem do 2-5 l/mkw., a w części południowej frontu - śladowe opady deszczu do jednego l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na południu. Wiatr na wschodzie, przed frontem, powieje z południa, przeważnie słabo. Na zachodzie będzie skręcać na południowo-zachodni i zachodni, okaże się umiarkowany i okresowo dość silny. W porywach może wiać do 40-50 km/h. Jedynie w górach możliwe porywy powyżej 70 km/h.  

Klatka kluczowa-36166
Prognoza na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza będzie wysoka. W centralnej, południowej, wschodniej części kraju wyniesie ona około 80 procent. Najwyższa będzie na północy, gdzie wyniesie powyżej 90 procent. Warunki biometeo w strefie frontu, czyli na północy, w centrum, na zachodzie i na południowym zachodzie będą niekorzystne, a w pozostałych regionach - neutralne.

Klatka kluczowa-36113
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie małe do umiarkowanego. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -2 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na czwartek w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, wzrastające okresami do dużego. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, mogą również wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Powieje wiatr południowy, przeważnie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu pojawi się zachmurzenie początkowo małe, następnie wzrastające do umiarkowanego i dużego. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy co najmniej -1 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu spodziewane jest zachmurzenie duże do okresowo całkowitego, któremu towarzyszyć będą przelotne słabe opady - początkowo śniegu z deszczem, a następnie deszczu. Temperatura maksymalne wyniesie 5 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w drugiej części dnia zacznie rosnąć. W południe dojdzie ono do 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na nocnym niebie nad Wrocławiem pojawi się zachmurzenie. Będzie ono początkowo małe, następnie wzrośnie do dużego i całkowitego. Opady deszczu nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy co najmniej -1 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na czwartek we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie duże. Rano mogą pojawić się również bardzo słabe opady śniegu z deszczem, a w ciągu dnia "śladowe" opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiać będzie wiatr południowy, pod koniec dnia skręcający na południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w drugiej części dnia zacznie rosnąć, w południe dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie małe. W drugiej części dnia może pojawić się zamglenie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -4 st. C. powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek pojawi się zachmurzenie małe do umiarkowanego i dużego w drugiej części dnia. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Powieje wiatr z kierunków zmiennych i okresowo umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie ono 980 hPa.

Klatka kluczowa-36133
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaPolskaŚniegJesień
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Śnieg, trudne warunki na drogach, śnieżyca, ślisko, oblodzenie
Obfite opady śniegu. IMGW może wydać pomarańczowe alarmy
Prognoza
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie
"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"
Świat
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Masa śniegu może spaść w 12 godzin
Prognoza
Smog w Delhi
"Osoby, które były zdrowe, chorują"
Smog
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
"Leżałem w łóżku, gdy woda mnie porwała"
Świat
Kometa 3I/ATLAS
NASA pokaże nowe zdjęcia obiektu, który rozpala wyobraźnię
Nauka
shutterstock_2384665027
Na termometrach zobaczymy kilka stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Akcja ratunkowa
Utknął w bagnie. Nagranie z akcji ratunkowej
Świat
Południowa Patagonia
Śnieżyca w parku narodowym. Zginęło pięcioro turystów
Świat
Zima, dosypie śniegu
Atak zimy. Może spaść 20 centymetrów śniegu
Prognoza
Mróz w nocy
W wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
snieg shutterstock_2514888709_1
Pogoda na pięć dni. Dosypie śniegu, nocami ściśnie mróz
Prognoza
Śnieg
Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju
Polska
Zimowy listopad w Zakopanem
Zima zawitała w góry. Pokrywa śnieżna coraz grubsza
Polska
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, są zaginieni
Świat
Maskonury
Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano
Nauka
Batracomorphus stictopterus
Skaczą jak żaby i żyją w głębi dżungli. Odkryto siedem nowych gatunków
Nauka
Skutki przejścia rzeki atmosferycznej przez Kalifornię
Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
Świat
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
Świat
Śnieg, park
Chłodny dzień z zimowymi opadami
Prognoza
Smog w Indiach
Powietrze tak toksyczne, że zabrakło skali
Smog
Nocą miejscami popada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Gatunek ryby Moema claudiae
Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach
Nauka
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
Prognoza
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
Polska
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
Świat
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
Świat
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
Świat
Japonia
Kłęby dymu nad wulkanem. Widać je z kosmosu
Świat
Indonezja
Masa ziemi i błota zeszła na domy. Ofiary śmiertelne i zaginieni
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica