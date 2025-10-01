Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek, 2.10. Zimna noc z lokalnymi mgłami

Noc, mgła, jesień, chłód, zimno, widzialność ograniczona
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro. Noc w całym kraju będzie zimna, miejscami mogą pojawić się przymrozki. Czwartek 2.10 zapowiada się dość pogodnie.

Noc zapowiada się pogodnie i bez opadów, ale na zachodzie kraju możliwe są zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza w Kielcach do 5 stopni w Gdańsku. Z wyjątkiem zachodniej Polski możliwe są lokalne przymrozki do -2 st. C. Wiatr okaże się słaby, powieje z północnego wschodu.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 2.10

Rano w czwartek może być mglisto na zachodzie Polski oraz w kotlinach górskich. W ciągu dnia w całym kraju powinno być dość pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna osiągnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 stopni na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek, 2.10

Wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 50-60 procent. Na wschodzie odczujemy chłód, a w pozostałych regionach - komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się korzystne dla wszystkich.

Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się dość pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna osiągnie 2 st. C Wiatr okaże się słaby, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie stabilne, dojdzie do 1017 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie w czwartek będzie dość pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna dojdzie do 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nadciągnie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1014 hektopaskali.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się dość pogodna noc bez opadów w Poznaniu, ale możliwe są zamglenia i mgły. Temperatura minimalna osiągnie 3 st. C. Wiatr okaże się słaby, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie stabilne, na poziomie 1015 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek przyniesie dość pogodną aurę w Poznaniu. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe dojdzie do 1012 hektopaskali.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie dość pogodna i bez opadów. Temperatura minimalna osiągnie 5 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie stabilne, utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie dość pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe osiągnie 1026 hektopaskali.

Pogoda na noc - Wrocław

Zapowiada się dość pogodna noc we Wrocławiu, ale możliwe są zamglenia i mgły. Temperatura minimalna osiągnie 3 st. C. Wiatr powieje słabo z północnego wschodu. Ciśnienie okaże się stabilne - wyniesie 1014 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwarte będzie dość pogodnym dniem bez deszczu. Termometry pokażą do 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1011 hektopaskali.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie początkowo w nocy będzie pochmurno, a później rozpogodzi się. Temperatura minimalna osiągnie 2 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie stabilne, utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek będzie dość pogodny w Krakowie, bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1001 hektopaskali.

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

