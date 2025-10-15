Logo TVN24
Pogoda na jutro - czwartek 16.10. Noc pod znakiem deszczu i mgieł

Gęsta mgła, mgliście, noc, jesień
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek 16.10. Noc zapowiada się pochmurno, a w większości kraju ma padać. Nad ranem lokalnie będą snuć się mgły. W dzień na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni Celsjusza.

Noc w południowo-wschodniej Polsce przyniesie zachmurzenie z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, ale nie powinno padać. W pozostałych regionach, zwłaszcza zachodnich i północnych, może padać słaby deszcz lub mżawka. W środkowej, południowej i wschodniej części kraju prognozowane są natomiast zamglenia i mgły ograniczające lokalnie widoczność do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Śląsku i w Małopolsce do 9 st. C na zachodzie. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 16.10

W czwartek rano w wielu regionach Polski mogą snuć się mgły - najwięcej na wschodzie i południu. Niebo będzie pochmurne z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, ale miejscami może słabo padać deszcz lub mżawka. Opady najbardziej prawdopodobne będą w regionach północnych i zachodnich. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni w Suwałkach, poprzez 12 st. C w Poznaniu i 13 w Warszawie, do 14 st. C w Krakowie i Rzeszowie. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 70 procent na południu i wschodzie kraju do ponad 80 procent w rejonie Wybrzeża. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie niekorzystne, neutralne tylko w południowo-wschodniej Polsce.

Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Może słabo padać deszcz lub mżawka, a nad ranem - snuć się mgły. Termometry wskażą minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby lub umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hektopaskali i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek przyniesie w Warszawie pochmurne niebo, które ma przejaśniać się i rozpogadzać. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 13 stopni. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie ma wynieść 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc. Wystąpią przejaśnienia, ale także słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 7 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni. Ciśnienie będzie stabilne i o północy sięgnie 1023 hPa.

Ochłodzenie takie, że chwyci nocny mróz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ochłodzenie takie, że chwyci nocny mróz

Polska

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewany jest pochmurny czwartek z przejaśnieniami. Może słabo padać deszcz lub mżawka. Termometry pokażą do 12 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie ma spadać, a w południe wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie nocą zapanuje pochmurna aura z przejaśnieniami. Mogą snuć się mgły. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 995 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek zacznie się w Krakowie mglisto, potem ma być pochmurno z większymi rozpogodzeniami. Temperatura w ciągu dnia wzroście do 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa i ma spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc upłynie pod znakiem chmur. Wystąpią przejaśnienia, ale może też słabo padać deszcz lub mżawka. Termometry wskażą 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, o północy sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Niewykluczone będą słabe opady deszczu albo mżawki. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma spadać i w południe osiągnie 1005 hPa.

Wypadek w Tatrach. Zginął turysta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wypadek w Tatrach. Zginął turysta

Polska

Pogoda na noc - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w nocy pochmurne. Wystąpią przejaśnienia, ale może słabo padać. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 1004 hPa i ma być stabilne.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu spodziewany jest pochmurny czwartek z przejaśnieniami, słabym deszczem lub mżawką. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie sięgnie w południe 1000 hPa i będzie spadać.

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Pulcyn

Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
