Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na wtorek prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste duże z większymi przejaśnieniami na północy, zachodzie i w centrum kraju. Opady deszczu na południu i wschodzie sięgną do 5 l/mkw., będą stopniowo odsuwać się znad regionów centralnych kraju. Przelotne opady możliwe są natomiast na Pomorzu i Warmii. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Odczuwalny będzie północny, na ogół umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Najmniejsza wilgotność powietrza będzie w zachodniej, centralnej i północnej części kraju - wyniesie tam 70 procent i więcej. Na południu i południowym wschodzie osiągnie ona z kolei poziom 80-90 procent. Warunki biometeo na północy, w centrum, na południu i na wschodzie będą niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Warszawa w poniedziałek będzie pochmurna, do południa możliwy jest słaby deszcz. Pod wieczór prognozowane są większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość do 1022 hPa.

Pogoda na dziś- Poznań

We wtorek w Poznaniu wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość do 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wrocławiu we wtorek zapowiada się pochmurno, pod wieczór możliwe są większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie czeka nas pochmurna aura, okresami wystąpi deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 994 hPa.

Warunki drogowe we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl