Środa przyniesie pogodną aurę, ale nad ranem miejscami mogą pojawić się mgły. Jedynie na północy i północnym wschodzie kraju przejściowo pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południa, nad morzem podmuchy będą silniejsze.
Warunki biometeo w środę
Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie około 60 procent. Chłodno ma być na północnym wschodzie Polski (ok. 10-11 st. Celsjusza), w pozostałych regionach odczujemy komfort termiczny (temperatura będzie oscylować wokół 15 st. C). Warunki biometeorologiczne w środę będą korzystne.
Pogoda na dziś - Warszawa
Mieszkańców Warszawy czeka pogodny dzień, choć przejściowo na niebie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1012 hPa.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje z południa, na ogół słabo i umiarkowanie, ale momentami silniej. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1022 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
Środa w Poznaniu przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1011 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
Pogodnie będzie także we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1007 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
Dominować będzie pogodna aura, a termometry w Krakowie pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 998 hPa.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock