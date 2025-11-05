Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Środa przyniesie pogodną aurę, ale nad ranem miejscami mogą pojawić się mgły. Jedynie na północy i północnym wschodzie kraju przejściowo pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południa, nad morzem podmuchy będą silniejsze.

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie około 60 procent. Chłodno ma być na północnym wschodzie Polski (ok. 10-11 st. Celsjusza), w pozostałych regionach odczujemy komfort termiczny (temperatura będzie oscylować wokół 15 st. C). Warunki biometeorologiczne w środę będą korzystne.

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pogodny dzień, choć przejściowo na niebie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje z południa, na ogół słabo i umiarkowanie, ale momentami silniej. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pogodnie będzie także we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dominować będzie pogodna aura, a termometry w Krakowie pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 998 hPa.

Warunki drogowe w środę Źródło: tvnmeteo.pl