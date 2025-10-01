Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

W środę na niebie utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowym zachodzie, południu i w centrum kraju popada do 3 l/mkw. Niewielki deszcz możliwy jest lokalnie także na Pomorzu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w środę 1.10 wyniesie od poniżej 60 procent na północnym wschodzie do ponad 90 procent na południu. Odczujemy chłód. Warunki biometeo będą neutralne w północnej i północno-wschodniej Polsce oraz niekorzystne w reszcie kraju.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie dzień zapowiada się na pochmurnie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nadciągnie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niebo w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zakryją chmury, ale można liczyć także na przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1033 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zapowiada się pochmurna środa we Wrocławiu, a okresami pojawi się także deszcz. Temperatura osiągnie do 12 st. C Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie lekko wzrastać, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie na niebie pojawią się chmury, a czasami będzie z nich padać. Słupki rtęci pokażą maksymalnie do 9 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 1000 hPa.