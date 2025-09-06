Pogoda na dziś. W sobotę 6.09 w części kraju będzie padać i grzmieć. W drugiej części dnia prognozowane są jednak rozpogodzenia. Miejscami będzie chłodno - temperatura nie przekroczy 19 stopni.

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Poza tym wystąpią opady deszczu, miejscami przelotne, które przemieszczać się będą od Dolnego Śląska w kierunku Suwalszczyzny. Lokalnie na wschodzie, północy i również w centrum Polski zagrzmi. W burzach spadnie opad rzędu 20-40 litrów na metr kwadratowy. W drugiej części dnia od południowego zachodu postępować mają w głąb kraju rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 19-20 stopni Celsjusza na zachodzie do 24-26 st. C na wschodzie kraju. Lokalnie, na krańcach wschodnich, temperatura może wzrosnąć do 27-28 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni, jedynie na wschodzie - słaby i zmienny.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do 90 procent. Mieszkańcy wschodniej Polski odczują ciepło, a pozostałych regionów - chłód. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę

Pogoda na dziś - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy sobota z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Mogą pojawić się też burze. Temperatura maksymalna wyniesie 22-23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu i burzami w drugiej części dnia. Termometry wskażą maksymalnie 19-20 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się pochmurnie, poza tym popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19-20 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Sobota we Wrocławiu będzie pochmurna z rozpogodzeniami oraz opadami deszczu w pierwszej części dnia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 19-20 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka w sobotę duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie 21-22 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl