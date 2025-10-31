Prognoza pogody w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Piątek przyniesie pogodną aurę w całym kraju. Na północnym wschodzie utrzyma się duże zachmurzenie, a na Suwalszczyźnie całkowite - tylko tutaj do godziny 8-9 rano możliwe są jeszcze szybko zanikające opady deszczu. W pozostałej, przeważającej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, a na krańcach zachodnich i południowych małe (lokalnie bezchmurnie). Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 st. C w województwie podlaskim, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C (lokalnie 14 st. C) na południu i zachodzie. Na wschodzie i północnym wschodzie wiatr z północnego zachodu będzie jeszcze dość silny, w porywach dochodzący do 40-60 kilometrów na godzinę. W centrum powieje z zachodu i okaże się przeważnie umiarkowany, a na południowym zachodzie - słaby z kierunków zmiennych.

Prognoza pogody w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

Jak wskazują prognozy, wilgotność powietrza w piątek w Polsce wyniesie między 50 a 80 procent. Warunki biometeo na zachodzie, południu i częściowo w centrum kraju będą korzystne, a w północno-wschodniej części kraju - neutralne.

Warunki biometeorologiczne w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Prognoza na dziś - Warszawa

W ciągu dnia w Warszawie spodziewane jest zachmurzenie duże do umiarkowanego, które nie przyniesie opadów. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Początkowo będzie on dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie do 40-50 km/h. Następnie stopniowo będzie słabł do umiarkowanego. Ciśnienie powoli będzie rosło, w południe barometry pokażą 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie w piątek wystąpi zachmurzenie duże, po południu mogą pojawić się większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, przeważnie dość silny do umiarkowanego pod koniec dnia. Ciśnienie będzie powoli rosło, w południe dojdzie do około 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w piątek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, okresowo duże. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy 12 st. C. Odczuwalny będzie wiatr z kierunków zachodnich, w drugiej części dnia z tendencją do zmiennego. Będzie on umiarkowany do słabego. Ciśnienie powoli będzie rosło, w południe dojdzie do około 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek we Wrocławiu możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. Ciśnienie powoli będzie rosło, w południe wyniesie ono około 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Aura w piątek w Krakowie będzie pogodna i słoneczna. Pojawią się jedynie chmury cienkie piętra wysokiego. Okresami będzie bezchmurnie, a opady deszczu w ciągu dnia nie są prognozowane. Ciśnienie będzie powoli rosło, w południe dojdzie do około 993 hPa.

Warunki drogowe w piątek Źródło: tvnmeteo.pl