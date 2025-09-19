Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Na zachodzie i południu Polski spodziewane jest zachmurzenie z rozpogodzeniami. Rano w piątek lokalnie pojawią się mgły i zamglenia. Miejscami na północy i wschodzie kraju spadnie do 3 l/mkw. deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 19 st. C na Suwalszczyźnie, 23 st. C w centrum kraju i 25 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Nadciągnie wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na północy i północnym wschodzie kraju w porywach wiatr osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Warunki biometeo w piątek

W północno-wschodniej części kraju wilgotność powietrza wyniesie około 80 procent i więcej. Na południowym zachodzie i zachodzie Polski będzie ona na poziomie 60 procent lub mniej. Warunki biometeo na zachodzie, południu i w centrum kraju będą korzystne. Niekorzystne będą w północno-wschodniej i wschodniej części kraju.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie w piątek prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Do południa może spaść słaby deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 22 st. C. Nadciągnie wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie w ciągu dnia pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami spadnie słaby deszcz, który po południu zaniknie. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1020 hPa.

Prognoza na dziś - Poznań

W Poznaniu w piątek spodziewać się można rozpogodzeń. Temperatura maksymalna nie przekroczy 24 st. C. Umiarkowany i silny wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Aura prognozowana w piątek we Wrocławiu będzie pogodna. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż 25 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południu wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Pogoda w piątek w Krakowie pojawi będzie pochmurna, na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane kłębiaste. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło. W południe osiągnie ono wartość 998 hPa.

