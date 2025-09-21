Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Niedziela w większości regionów okaże się pogodna i słoneczna. Jedynie dla północnego zachodu prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Mogą tam pojawić się opady deszczu rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy. Wystąpi ryzyko burzy.

Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 24-25 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 27-29 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr, w górach i na wybrzeżu w porywach okaże się jednak dość silny.

Pogoda na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Największą wilgotność, w granicach 80 procent, odnotujemy na północnym zachodzie. Jej wartość będzie się zmniejszać w kierunku południowo-wschodnim do około 40 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a warunki biometeo na ogół okażą się korzystne.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Zapowiada się słoneczna niedziela w Warszawie. Temperatura wzrośnie do 28-29 st. C. Umiarkowany wiatr nadciągnie z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dla Gdańska, Gdyni i Sopotu prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, ze słabymi opadami deszczu, pojawi się ryzyko burzy. Termometry wskażą maksymalnie 26-27 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela zapowiada się pogodnie i słonecznie oraz bez opadów. Temperatura maksymalna w Poznaniu osiągnie 27-28 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

To będzie słoneczna niedziela we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 27-28 st. C. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nie tylko upał. Tu aura może być groźna

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela w Krakowie zapowiada się z pełnią słońca. Na termometrach zobaczymy do 29-30 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.