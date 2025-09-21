Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - niedziela, 21.09. Gorąco, ale w części kraju aura zacznie się psuć

Lato, gorąco, upał, słońce
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Niedziela 21.09 podobnie jak sobota przyniesie wysokie wartości na termometrach. Otrzemy się o upał. Miejscami mogą pojawić się jednak opady deszczu, a nawet burze.

Niedziela w większości regionów okaże się pogodna i słoneczna. Jedynie dla północnego zachodu prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Mogą tam pojawić się opady deszczu rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy. Wystąpi ryzyko burzy.

Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 24-25 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 27-29 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr, w górach i na wybrzeżu w porywach okaże się jednak dość silny.

Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Największą wilgotność, w granicach 80 procent, odnotujemy na północnym zachodzie. Jej wartość będzie się zmniejszać w kierunku południowo-wschodnim do około 40 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a warunki biometeo na ogół okażą się korzystne.

Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Zapowiada się słoneczna niedziela w Warszawie. Temperatura wzrośnie do 28-29 st. C. Umiarkowany wiatr nadciągnie z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dla Gdańska, Gdyni i Sopotu prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, ze słabymi opadami deszczu, pojawi się ryzyko burzy. Termometry wskażą maksymalnie 26-27 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Korzystajcie z gorąca, bo idzie potężna zmiana

Korzystajcie z gorąca, bo idzie potężna zmiana

Ponad 33 stopnie. To polskie miasto było w sobotę najgorętsze

Ponad 33 stopnie. To polskie miasto było w sobotę najgorętsze

Polska

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela zapowiada się pogodnie i słonecznie oraz bez opadów. Temperatura maksymalna w Poznaniu osiągnie 27-28 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

To będzie słoneczna niedziela we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 27-28 st. C. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

Nie tylko upał. Tu aura może być groźna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie tylko upał. Tu aura może być groźna

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela w Krakowie zapowiada się z pełnią słońca. Na termometrach zobaczymy do 29-30 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Jelenia Góra, lato
Ponad 33 stopnie. To polskie miasto było w sobotę najgorętsze
Polska
Antarktyda
Odkryli dziesiątki jezior pod Antarktydą
Nauka
Ulewa, deszcz, intensywne opady, burze
Nie tylko upał. Tu aura może być groźna
Prognoza
Pogodna noc, lato, biwakowanie
Nocą lokalnie powieje silny wiatr
Prognoza
Niedźwiedzie wtargnęły do auta na Alasce
Klakson trąbił. Policja odkryła w aucie zaskakujących gości
Świat
Kierowca próbuje uratować auto przed lawiną błotną w Oak Glen w Kalifornii
Chciał ocalić auto przed pędzącymi masami błota. Nagranie
Świat
Gdańsk. Dziki na plaży
Dziki wbiegły na plażę. Jeden z nich ukradł plecak. Nagranie
TVN24
Wczesna jesień, chłodno
Korzystajcie z gorąca, bo idzie potężna zmiana
Prognoza
Kuc Pottok
Konie mogą być tajną bronią przed pożarami
Nauka
Kasprowy Wierch, widok na Czerwone Wierchy
Aura zachęca do górskich wędrówek. Mimo to może być groźnie
Polska
Tajfun Nando
Nabiera sił, sunie w stronę lądu. Ma stać się supertajfunem
Świat
Prognozowana anomalia termiczna na wysokości ok. 1500 m nad Polską w sobotę 20.09.2025
Wysoka anomalia temperatury nad Polską
Prognoza
Zakrycie Wenus przez Księżyc, 19.09.2025
Malownicze zjawisko nad Polską. "Aż dziwne, że się udało"
Nauka
Pracownicy wydziału robót publicznych wyciągają prawie 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej
Wyciągnęli 30 metrów korzeni z rury, nagranie podbiło sieć
Ciekawostki
Gorąco, idzie jesień
Prawdziwie letni dzień w środku września
Prognoza
Pożar w prowincji Lugo w Hiszpanii
Pożary nie odpuszczają. Ogień blisko domów
Świat
Łoś wpadł do studni w Maine
Był zmarznięty i wyczerpany. Łoś wpadł do studni
Świat
Późne lato, jesień, gorąco
W sobotę będzie nawet 30 stopni
Prognoza
Burza tropikalna Mitag
Burza przyniosła ulewy, ale to nie koniec zagrożeń
Świat
Jesień, liście, wrzesień
Przed nami mocne wejście jesieni
Prognoza
Odra
NIK wydał raport o Odrze. Wody Polskie odpowiadają
Polska
Hybryda dwóch gatunków ptaków
Ten ptak jest hybrydą
Nauka
Jeleń
Zaczyna się rykowisko jeleni. "Trzeba bardzo uważać"
Polska
Zmiany polaryzacji dookoła M87*
Słynna czarna dziura zmieniła zwyczaje żywieniowe. Wystarczyło kilka lat
Nauka
Przed nami gorący weekend
Dostawa z Wysp Zielonego Przylądka. To prawdziwa gratka!
Arleta Unton-Pyziołek
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji.
Wstrząsy wtórne na Kamczatce
Świat
Osuwisko
"Otworzyłam okno w kuchni i zobaczyłam pierwszą falę błota"
Świat
Złota polska jesień
Kiedy powitamy jesień
Ciekawostki
Ig Nobel
Polak dostał Ig Nobla. Badał związki narcyzmu i inteligencji
Nauka
Deszcz, parasol
Dziś do 25 stopni, możliwy deszcz
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica