W środę na niebie dominować będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Tylko na północnym zachodzie nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 st. C na wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju do 16-17 st. C na zachodzie kraju. Powieje zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Tylko na Wybrzeżu chwilami będzie dość silny.
Warunki biometeo
Wilgotność powietrza wyniesie od 70 procent na Ziemi Lubuskiej do ponad 90 procent na południu. Na zachodzie kraju zapanuje komfort termiczny, w reszcie kraju będzie chłodno. Warunki biometeo okażą się neutralne na północnym zachodzie i niekorzystne w pozostałej części Polski.
Pogoda na dziś - Warszawa
Środa w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie i okresami słaby deszcz. Przejaśnienia mogą pojawić się pod wieczór. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie nie zmieni się, w południe wyniesie 1004 hPa.
Pogoda na dziś - Trójmiasto
W Gdańsku, Gdyni i Sopocie również wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Początkowo może padać słaby deszcz. Termometry w Trójmieście pokażą do 15 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie bez większych zmian, w południe barometry wskażą 1017 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
Mieszkańców Poznania czeka pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami. Do południa mogą pojawić się jeszcze słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 16 st C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1009 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
We Wrocławiu również dominować będzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Okresami wystąpią także słabe opady deszczu. Termometry pokażą do 17 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1005 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
Dziś w Krakowie na niebie pojawi się zachmurzenie duże, które okresami przyniesie opady deszczu. Termometry pokażą do 15 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rosnie, w południe wyniesie 992 hPa.
Autorka/Autor: fw
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock