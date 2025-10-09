Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę na niebie dominować będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Tylko na północnym zachodzie nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 st. C na wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju do 16-17 st. C na zachodzie kraju. Powieje zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Tylko na Wybrzeżu chwilami będzie dość silny.

Pogoda na dziś Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 procent na Ziemi Lubuskiej do ponad 90 procent na południu. Na zachodzie kraju zapanuje komfort termiczny, w reszcie kraju będzie chłodno. Warunki biometeo okażą się neutralne na północnym zachodzie i niekorzystne w pozostałej części Polski.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie i okresami słaby deszcz. Przejaśnienia mogą pojawić się pod wieczór. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie nie zmieni się, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie również wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Początkowo może padać słaby deszcz. Termometry w Trójmieście pokażą do 15 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie bez większych zmian, w południe barometry wskażą 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami. Do południa mogą pojawić się jeszcze słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 16 st C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu również dominować będzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Okresami wystąpią także słabe opady deszczu. Termometry pokażą do 17 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie na niebie pojawi się zachmurzenie duże, które okresami przyniesie opady deszczu. Termometry pokażą do 15 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rosnie, w południe wyniesie 992 hPa.

Warunki drogowe w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl