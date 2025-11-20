Prognoza na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek na południowym wschodzie kraju dopisze pogodna aura, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na zachodzie, północy, a w drugiej części dnia również w centrum spodziewane jest duże i przejściowo całkowite zachmurzenie (w strefie frontowej). W północnej części strefy frontowej pojawią się miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem do 2-5 litrów na metr kwadratowy, a w części południowej frontu - śladowe opady deszczu do jednego l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na południu. Wiatr na wschodzie, przed frontem, powieje z południa, przeważnie słabo. Na zachodzie będzie skręcać na południowo-zachodni i zachodni, okaże się umiarkowany i okresowo dość silny. W porywach może wiać do 40-50 kilometrów na godzinę. Jedynie w górach możliwe porywy powyżej 70 km/h.

Prognoza na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. Warunki biometeo w strefie frontu, czyli na północy, w centrum, na zachodzie i na południowym zachodzie będą niekorzystne. Poza tym biomet będzie neutralny.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Na czwartek w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, wzrastające okresami do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, mogą również wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Powieje wiatr południowy, przeważnie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu spodziewane jest zachmurzenie duże do okresowo całkowitego, któremu towarzyszyć będą przelotne słabe opady - początkowo śniegu z deszczem, a następnie deszczu. Temperatura maksymalne wyniesie 5 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w drugiej części dnia zacznie rosnąć. W południe dojdzie ono do 994 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na czwartek we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie duże. Rano mogą pojawić się również bardzo słabe opady śniegu z deszczem, a w ciągu dnia "śladowe" opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiać będzie wiatr południowy, pod koniec dnia skręcający na południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w drugiej części dnia zacznie rosnąć, w południe dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek pojawi się zachmurzenie małe do umiarkowanego i dużego w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Powieje wiatr z kierunków zmiennych i okresowo umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie ono 980 hPa.

Warunki drogowe w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl