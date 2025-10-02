Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z rana w czwartek może być mglisto na zachodzie Polski oraz w kotlinach górskich. Z kolejnymi godzinami w całym kraju powinno być dość pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 stopni na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek, 2.10

Wilgotność powietrza utrzyma się w czwartek na poziomie 50-60 procent. Na wschodzie odczujemy chłód, a w pozostałych regionach - komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się korzystne dla wszystkich.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Zapowiada się czwartek z dość pogodną aurą w Warszawie. Temperatura maksymalna dojdzie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, nadciągnie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1014 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Poznań

Poznań może liczyć na dość pogodny dzień. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe dojdzie do 1012 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie dość pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe osiągnie 1026 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Wrocław

Szykuje się pogodny dzień. Termometry we Wrocławiu pokażą do 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1011 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w czwartek będzie dość pogodnie, padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1001 hektopaskali.