Prognoza

Pogoda na dziś - czwartek, 2.10. Zaświeci słońce, ale będzie chłodno

Jesień, park, słońce, chłód
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Czwartek 2.10 przyniesie pogodne niebo w całym kraju. Temperatura miejscami nie przekroczy dziewięciu stopni.

Z rana w czwartek może być mglisto na zachodzie Polski oraz w kotlinach górskich. Z kolejnymi godzinami w całym kraju powinno być dość pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 stopni na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek, 2.10

Wilgotność powietrza utrzyma się w czwartek na poziomie 50-60 procent. Na wschodzie odczujemy chłód, a w pozostałych regionach - komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się korzystne dla wszystkich.

Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Zapowiada się czwartek z dość pogodną aurą w Warszawie. Temperatura maksymalna dojdzie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, nadciągnie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1014 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Poznań

Poznań może liczyć na dość pogodny dzień. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe dojdzie do 1012 hektopaskali.

Tu w weekend może silnie wiać. Gdzie spodziewać się alarmów

Tu w weekend może silnie wiać. Gdzie spodziewać się alarmów

Zbliża się duża zmiana pogody

Zbliża się duża zmiana pogody

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie dość pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe osiągnie 1026 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Wrocław

Szykuje się pogodny dzień. Termometry we Wrocławiu pokażą do 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1011 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w czwartek będzie dość pogodnie, padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1001 hektopaskali.

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

