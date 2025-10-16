Logo TVN24
Pogoda na dziś - czwartek 16.10. Typowo jesienna aura, do 14 stopni na termometrach

Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Czwartek 16.10 w całym kraju będzie pochmurny. Miejscami niebo się przejaśni, ale niewykluczone będą także słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 14 stopni Celsjusza.

Czwartkowy poranek przyniesie nam lokalne mgły i zamglenia, głównie w południowej i wschodniej Polsce. Dzień zapowiada się pochmurno. Wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia, ale także słabe opady deszczu lub mżawki, głównie na północy i zachodzie. Termometry wskażą od 11 stopni Celsjusza w Suwałkach, poprzez 12 st. C w Poznaniu i 13 st. C w Warszawie, do 14 st. C w Krakowie i Rzeszowie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 70 procent w regionach południowych i wschodnich do ponad 80 procent na północy kraju. Zapanują głównie niekorzystne warunki biometeorologiczne - neutralne okażą się tylko na południowym wschodzie

Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie spodziewany jest pochmurny czwartek, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, a w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu w czwartek czeka pochmurna aura. Niebo ma się przejaśniać, ale mogą wystąpić także opady słabego deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni. W południe ciśnienie wyniesie 1019 hPa i ma spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartkowy ranek w Krakowie będzie mglisty. W ciągu dnia aura okaże się pochmurna z większymi rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe sięgnie 991 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurna aura z przejaśnieniami zapanuje w czwartek w Poznaniu. W ciągu dnia może słabo padać deszcz albo mżawka. Termometry maksymalnie pokażą 12 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Czwartek upłynie we Wrocławiu pod znakiem pochmurnego nieba. Możliwe będą przejaśnienia, ale także słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie ma spadać, a w południe osiągnie 1000 hPa.

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: EPA

