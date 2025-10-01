Logo TVN24
Pogoda na 5 dni. Zbliża się duża zmiana pogody

Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Pogoda. Prognozowana temperatura na kolejne dni
Źródło: Ventusky.com
Pogoda. Przed nami duża zmiana aury. W weekend do kraju, za sprawą byłego huraganu Humberto, wkroczą między innymi opady deszczu.

W czwartek na pogodę w Polsce w dalszym ciągu będzie wpływać wyż, którego centrum znajduje się na północy Europy, na granicy fińsko-rosyjskiej. W centrum tego wyżu ciśnienie osiąga 1038 hektopaskali, a swoim zasięgiem i wpływem obejmuje on nie tylko północ i wschód kontynentu, lecz także jego centrum. W strefie oddziaływania wyżu pogoda będzie stabilna, coraz bardziej słoneczna i jednocześnie nadal chłodna, bo z wyżem związana jest masa zimnego powietrza. Temperatura nad Polską na wysokości 1,5 kilometra wynosi około -3 st. Celsjusza, a na wysokości 3 km spadła do około -10 stopni. Z tego powodu w górach zapanowała zimowa aura - na Kasprowym Wierchu leży 20 centymetrów śniegu i ścisnął mróz.

Śniegu po kolana. "Wrażenia niesamowite"
W czwartek rano na zachodzie Polski oraz w kotlinach górskich może zrobić się mglisto. W ciągu dnia w całym kraju powinno być dość pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, nadciągnie z północnego wschodu.

Pogoda na 5 dni. Zmiana w pogodzie

Wyżowa pogoda utrzyma się w całym kraju do piątku, a na wschodzie Polski - do soboty. Następnie, w czasie weekendu, gdy nad Europą będzie przemieszczać się aktywny niż - były atlantycki huragan Humberto - możemy spodziewać się pogorszenia pogody. Niż przyniesie wzrost zachmurzenia, opady i dość silny wiatr, który najbardziej da się odczuć na północy kraju oraz w górach.

W piątek na wschodzie kraju będzie przeważnie pochmurno, a w pozostałych regionach - pogodnie. Padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C w Białymstoku do 13 st. C w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i we Wrocławiu. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, północno-wschodni.

vent temp
Pogoda. Prognozowana temperatura na kolejne dni
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend. Pogoda na sobotę i niedzielę

W sobotę pogoda pogorszy się na zachodzie kraju - tutaj pojawi się więcej chmur, prognozowane są słabe opady deszczu. W pozostałych regionach będzie nadal dość pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna osiągnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 15 st. C na Pomorzu. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach nad morzem i w górach osiągnie prędkość do około 70 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na wschodzie Polski będzie pochmurno i deszczowo. W pozostałych miejscach zachmurzenie będzie zmienne i możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 st. C na wschodzie do 14 st. C na zachodzie. Wiatr nadciągnie z zachodu, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach nad morzem rozpędzi się do około 70 km/h.

vent opady
Pogoda. Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek. Co przyniesie początek tygodnia

Na północy kraju w poniedziałek na niebie pojawi się dużo chmur, prognozowane są także przelotne opady deszczu. W centrum i na południu dzień upłynie bez opadów, ale z umiarkowanym bądź dużym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna osiągnie od 12 st. C w Suwałkach, przez 14 st. C w Warszawie, do 15 st. C w Szczecinie i we Wrocławiu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Superksiężyc już niedługo zalśni na niebie
Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

