Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Tak wysoką temperaturę jak na początek listopada zawdzięczamy sprzyjającemu położeniu ośrodków niskiego ciśnienia: główne niże są w rejonie północnej Skandynawii i Wielkiej Brytanii, wraz z ich systemami frontów atmosferycznych, które tworzą rozległy tak zwany ciepły sektor , w którym z południa powoli napływa ciepłe, łagodne i suche powietrze - my znajdujemy się niemal w jego centrum. Dodatkowo sprzyja nam wyż z centrum nad Ukrainą, który łączy się z kontynentalnym wyżem znad Kazachstanu.

Taki układ baryczny oznacza inny przebieg pogody w nocy i o poranku niż w zasadniczej części dnia. W godzinach nocnych i porannych, przy słabym wietrze, licznych rozpogodzeniach do bezchmurnego nieba, znacznym wypromieniowaniu ciepła tworzą się sprzyjające warunki do gromadzenia wilgoci przy ziemi, a następnie wystąpienia ograniczeń widzialności przez zamglenia, mgły radiacyjne oraz towarzyszące im niskie chmury.

W ciągu dnia po zaniknięciu wspomnianych wcześniej ograniczeń (podobnie jak w środę do godz. 9-10) czeka nas ponownie pogodowa złota polska jesień z przewagą cienkich wysokich chmur cirrus praktycznie nieograniczających dostępu słońca.

Pogoda na 5 dni. Czeka nas "gnicie" wyżu

W kolejnych dniach zapowiada się na klasyczny przykład "gnicia" wyżu. Ciśnienie będzie co prawda bardzo powoli spadać, jednak dalej będziemy w obszarze podwyższonego ciśnienia, co się wiąże z niewielkim ruchem powietrza.

Piątek będzie jeszcze bardzo podobny do czwartku z przeważnie pogodną i słoneczną aurą. Jednak w kolejnych dniach stopniowo rozwijać się będzie tak zwana inwersja osiadania w wyżu, pod którą gromadzić się będzie wilgoć i zanieczyszczenia. To spowoduje tworzenie się licznych mgieł i zamgleń oraz niskich chmur stratus szczelnie zakrywających niebo, z których zacznie padać mżawka. Zrobi się ponuro. Znacznie spadnie również jakość powietrza, a temperatury maksymalne przy pochmurnej aurze nie przekroczą w poniedziałek 10 stopni Celsjusza w całym kraju.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Prognoza na czwartek i piątek. W wielu miejscach będzie mgliście

W czwartek początkowo w wielu miejscach utrzymywać się będą zamglenia, lokalnie mgły oraz towarzyszące im przejściowo większe zachmurzenie przez niskie chmury. W zasadniczej części dnia przeważać będzie pogodna i słoneczna aura z dominacją chmur wysokiego piętra. Jedynie na krańcach wschodnich zaznaczy się wzrost zachmurzenia niższego, w dalszym ciągu bez opadów w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu po 12-14 st. C w pozostałej części kraju. Powieje wiatr z kierunków południowych, przeważnie słaby.

W piątek o poranku możemy się spodziewać licznych mgieł i zamgleń. W przeważającej części kraju będzie pogodnie i słonecznie, a opady deszczu nie wystąpią. Jedynie w północno-wschodniej części kraju zaznaczy się wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, jednak w dalszym ciągu opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w przeważającej części kraju, po lokalnie 14 st. C. na południu. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, okresami zmienny, słaby i umiarkowany, jedynie w Sudetach - silny.

Pogoda na weekend

W sobotę na południowym zachodzie i w centrum kraju aura będzie pogodna. O poranku w wielu miejscach pojawią się zamglenia. W pozostałej części kraju wystąpi zachmurzenie. Na ogół będzie przeważnie duże. Opady deszczu nie są spodziewane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na północy, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na południe. Powieje wiatr południowy, w centrum zmienny, słaby i umiarkowany.

W niedzielę aura będzie pochmurna z przejaśnieniami. Wystąpią liczne zamglenia, okresowo pojawią się opady mżawki, szczególnie na południu i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, po 11 st. C na południowym wschodzie Polski. Odczuwalny będzie wiatr przeważnie zmienny, słaby.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek będzie pochmurno z niewielką szansą na przejaśnienia. Przez cały dzień będą utrzymywać się zamglenia. Okresowo wystąpi mżawka. Temperatura maksymalna od 7-9 st. C w całym kraju. Powieje wiatr z kierunków zmiennych. Będzie on słaby.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com