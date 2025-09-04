Czekają nas burzowe chwile

W najbliższych dniach władzę nad pogodą w Polsce będą przejmować różne masy powietrza. W piątek będzie gorąco, ale też burzowo - miejscami wyładowania mogą być gwałtowne. W weekend przyjdzie niewielkie ochłodzenie. A co potem? Sprawdź w prognozie pogody na 5 dni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Ciśnienie wolno spada, a Polska dostaje się pod wpływ wiru niżowego znad Północnego Atlantyku. Nad zachodnie regiony kraju wkroczy w piątek front chłodny, pchany znad oceanu przez masy powietrza polarnego. Przed nim napływa jednak do Polski ciepłe powietrze zwrotnikowe, w którym temperatura wzrośnie do 30 stopni Celsjusza i kłębić się będą chmury formujące front burzowy od Warmii i Mazur, przez centrum kraju, po Karpaty. Zjawiska występujące w gorącym powietrzu będą miejscami gwałtowne.

W sobotę front przemieści się nad wschodnie regiony kraju, a za nim wleje się chłodniejsze powietrze polarne, wypierając zwrotnikowe masy. Od niedzieli jednak pogodę kształtować ma pogodny wyż znad Rosji. Deszczowe chmury odsuną się, a z południa ponownie coraz mocniej wnikać mają ciepłe masy powietrza, w których temperatura w przyszłym tygodniu osiągnie i przekroczy 30 stopni.

Pogoda na piątek i weekend

W piątek zachmurzenie kłębiaste będzie małe i umiarkowane, wzrastające w ciągu dnia do dużego. Okresami, głównie po południu, spodziewane są opady deszczu do 10-40 litrów na metr kwadratowy. Na południu, wschodzie i w centrum kraju zagrzmi, lokalnie gwałtownie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30-31 st. C na wschodzie. Wiatr z południa i zachodu będzie słaby i umiarkowany, ale w burzach silny.

W sobotę na zachodzie będzie pogodnie. W pozostałych rejonach Polski pojawi się więcej chmur kłębiastych, które przyniosą przelotne opady deszczu rzędy 10-30 l/mkw. i burze na wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 18-20 st. C na zachodzie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25-27 st. C na Podlasiu. Powieje z północnego zachodu, na ogół słabo i umiarkowanie, ale w burzach silnie.

W niedzielę większość mieszkańców Polski zobaczy na niebie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na północy chmur będzie jednak więcej. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 24 st. C na północy do 26 st. C w centrum kraju i na południowym wschodzie. Powieje słabo i umiarkowanie, na ogół ze wschodu.

We wtorek również spodziewana jest pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Podlasiu, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl